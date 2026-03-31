Mesh April horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,अप्रैल (April 2026) का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Mesh Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि अप्रैल का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

मेष राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना नये अवसरों के द्वार खोलने के साथ नई चुनौतियां भी लेकर आने वाला है. महीने की शुरुआत में सूर्य आपके बारहवें भाव में मीन राशि में स्थित रहेंगे, जिससे आपका ध्यान आत्ममंथन और अंदरूनी सोच की ओर अधिक जाएगा. यह समय खुद को समझने और मानसिक रूप से मजबूत बनने का संकेत देता है.

14 अप्रैल के बाद सूर्यदेव मेष राशि में उच्च के होकर प्रवेश करेंगे, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा और काम के प्रति ऊर्जा व जोश भी पहले से अधिक नजर आएगा.

वहीं शनि के मीन राशि में अस्त होने से कुछ परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं, लेकिन यही समय आपको धैर्य और अनुशासन का महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाएगा.

ऐसे में इस पूरे माह मेष राशि के जातकों को वीर भोग्या वसुंधरा का मूलमंत्र याद रखते हुए प्रत्येक परिस्थिति से तालमेल बिठाने का प्रयास करना होगा. तभी वे अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल हो पाएंगे.

पहला सप्ताह - अप्रैल महीने की शुरुआत आपके लिए शुभ साबित होगी. इस दौरान बेरोजगार लोगों को रोजी-रोजगार मिल सकता है तो वहीं पहले से कार्यरत लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. व्यवसाय की दृष्टि से भी अप्रैल महीने का पहला सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा.

अप्रैल महीने की शुरुआत आपके लिए शुभ साबित होगी. इस दौरान बेरोजगार लोगों को रोजी-रोजगार मिल सकता है तो वहीं पहले से कार्यरत लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी. व्यवसाय की दृष्टि से भी अप्रैल महीने का पहला सप्ताह आपके लिए शुभ साबित होगा. दूसरा सप्ताह - दूसरे सप्ताह से आपको काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह कुछेक परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है. इस माह किसी कानूनी विवाद के चक्कर में आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं.

- दूसरे सप्ताह से आपको काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. इस दौरान आपको घर और बाहर दोनों जगह कुछेक परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है. इस माह किसी कानूनी विवाद के चक्कर में आपको कोर्ट-कचहरी के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं. तीसरा सप्ताह - अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह में आपको अपने संबंध और सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. माह के उत्तरार्ध में आपको मौसमी बीमारी अथवा किसी दुर्घटना आदि बचने की आवश्यकता रहेगी.

अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह में आपको अपने संबंध और सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा. माह के उत्तरार्ध में आपको मौसमी बीमारी अथवा किसी दुर्घटना आदि बचने की आवश्यकता रहेगी. चौथा सप्ताह - माह के उत्तरार्ध में स्वजनों की बेरुखी आपकी चिंता का कारण बनेगी. इस दौरान लोगों के साथ वाद-विवाद से बचें. हालांकि करियर-कारोबार की दृष्टि से अप्रैल का उत्तरार्ध आपके लिए शुभ साबित होगा. इस दौरान परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकते हैं.

माह के उत्तरार्ध में स्वजनों की बेरुखी आपकी चिंता का कारण बनेगी. इस दौरान लोगों के साथ वाद-विवाद से बचें. हालांकि करियर-कारोबार की दृष्टि से अप्रैल का उत्तरार्ध आपके लिए शुभ साबित होगा. इस दौरान परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकते हैं. उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में भगवा रंग की ध्वजा चढ़ाएं.

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