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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडवाराणसी में टूरिज्म पर बुरा असर, खाड़ी देशों में तनाव के बीच शिव की नगरी में कम हुए पर्यटक, भारी गिरावट

वाराणसी में टूरिज्म पर बुरा असर, खाड़ी देशों में तनाव के बीच शिव की नगरी में कम हुए पर्यटक, भारी गिरावट

Varanasi News In Hindi: अमेरिका इजराइल से खाड़ी देश में चल रहे भीषण युद्ध के चलते पूर्वांचल में इनबाउंड टूरिज्म 75% एक महीने में प्रभावित हुआ, विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट है.

By : निशांत चतुर्वेदी, वाराणसी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 Mar 2026 06:51 AM (IST)
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अमेरिका इजराइल से खाड़ी देश में चल रहे भीषण युद्ध का असर न सिर्फ ईंधन आपूर्ति पर बल्कि देश के पर्यटन पर भी इसका साफ तौर पर असर दिखाई दे रहा है. रिपोर्ट्स के मानें, युद्ध की वजह से विदेश से वाराणसी आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिली है. इसके साथ ही घरेलू पर्यटन पर युद्ध का असर साफ तौर देखने को मिला है.

पर्यटन क्षेत्र के एक्सपर्ट द्वारा दी गई एबीपी लाइव को दी गई जानकारी के अनुसार, अमेरिका इजराइल से खाड़ी देश में चल रहे भीषण युद्ध के चलते पूर्वांचल में इनबाउंड टूरिज्म 75% एक महीने में प्रभावित हुआ है, यानी विदेश से आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट है. 

खाड़ी देश में युद्ध के चलते 75% पर्यटन प्रभावित

ऑल इंडिया टूरिज्म फेडरेशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉ. अजय शर्मा द्वारा एबीपी न्यूज को दी गई जानकारी के अनुसार - खाड़ी देश में भीषण युद्ध की वजह से पूर्वांचल सहित पूरे देश का पर्यटन प्रभावित हुआ है. खासतौर पर 25 दिनों में 75% इनबॉउंड टूरिज्म में गिरावट आई है. इसका तात्पर्य है कि विदेश से हमारे देश आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है. 

घरेलू पर्यटन भी हुआ प्रभावित

इसके अलावा ईंधन आपूर्ति अनिश्चितता वाले माहौल की वजह से करीब 20% घरेलू पर्यटन भी प्रभावित हुआ है . आमतौर पर बेहद गंभीर स्थिति में ही पर्यटन दृष्टिकोण से ऐसे आंकड़े देखे जाते हैं और जब तक हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक पूर्वांचल का पर्यटन प्रभावित रहेगा. 

खाड़ी देश जाने वालो की संख्या न के बराबर

इसके अलावा वाराणसी पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश से खाड़ी देश के लिए जाने वाले लोगों की संख्या भी वर्तमान समय में न के बराबर है. अधिकांश लोग रोजगार व्यापार के दृष्टिकोण से इन देशों में आवागमन करते हैं लेकिन मौजूदा स्थिति में यहां जाने वाले लोगों की संख्या बिल्कुल सीमित है.

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Published at : 31 Mar 2026 06:50 AM (IST)
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