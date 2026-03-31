हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वIran-US Israel War: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI आखिर क्या?

Iran-US Israel War: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI आखिर क्या?

Iran-US Israel War: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में ड्रोन, मिसाइल और AI का बेजोड़ तरीके से इस्तेमाल किया गया है. इस वजह से ये वॉर आधुनिक समय का सबसे अलग लड़ाई मानी जा रही है.

By : मयंक प्रताप सिंह | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 31 Mar 2026 06:45 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी युद्ध ने दुनिया को एक नई हकीकत दिखा दी है.अब जंग सिर्फ ताकत से नहीं, टेक्नोलॉजी से तय होती है. ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल, AI और साइबर हमलों ने पारंपरिक युद्ध की पूरी परिभाषा बदल दी है. जहां ईरान सस्ते लेकिन घातक ड्रोन से दबाव बना रहा है, वहीं इजरायल अपने मल्टी-लेयर डिफेंस सिस्टम से जवाब दे रहा है और अमेरिका हाई-प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए बढ़त लेने की कोशिश कर रहा है. यह संघर्ष दिखाता है कि भविष्य की लड़ाइयां तेज, स्मार्ट और ज्यादा अनिश्चित होने वाली हैं.

ईरान ने इस युद्ध में जिस हथियार से सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह उसका ड्रोन नेटवर्क है. खासतौर पर Shahed-136 ड्रोन ने युद्ध की दिशा बदलने में अहम भूमिका निभाई. इसकी लागत करीब 20,000 से 50,000 डॉलर के बीच बताई जाती है, जबकि इसकी मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर तक है. यह लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी लक्ष्य के ऊपर मंडराकर सही मौके पर हमला करता है.

ईरान की सबसे बड़ी रणनीति

ईरान की सबसे बड़ी रणनीति ड्रोन स्वार्म रही है. इसमें एक साथ दर्जनों ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं, जिससे इजरायल और अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बनता है. इस रणनीति की खास बात इसकी लागत-प्रभावशीलता है. जहां एक इंटरसेप्टर मिसाइल लाखों डॉलर की होती है, वहीं ये सस्ते ड्रोन महंगे डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर देते हैं. यही वजह है कि ईरान कम लागत में भी युद्ध में बड़ा असर डालने में सफल रहा है.

इजरायल का जवाब आयरन डोम और मल्टी-लेयर डिफेंस

ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में इजरायल ने अपनी हाई-टेक डिफेंस टेक्नोलॉजी पर भरोसा दिखाया. इसका सबसे अहम हिस्सा है आयरन डोम सिस्टम, जो शॉर्ट-रेंज रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही नष्ट करने के लिए जाना जाता है. इसकी सफलता दर करीब 85–90% मानी जाती है, जो इसे दुनिया के सबसे प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम में शामिल करती है. इसके अलावा इजरायल के पास डेविड स्लिंग और ऐरौ सिस्टम जैसे मल्टी-लेयर डिफेंस हैं, जो मीडियम और लॉन्ग-रेंज मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं. खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही रोकना इन सिस्टम की बड़ी ताकत है. हालांकि, इस तकनीक की एक बड़ी चुनौती इसकी लागत है. एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब 40,000 से 100,000 डॉलर तक होती है, जबकि ईरान के ड्रोन इससे कई गुना सस्ते हैं. यही वजह है कि यह युद्ध अब सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि किफायती बनाम महंगे हथियार की लड़ाई भी बन गया है, जहां हर इंटरसेप्शन एक आर्थिक गणित भी तय कर रहा है.

अमेरिका की ताकत प्रिसीजन स्ट्राइक और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी

ईरान युद्ध में अमेरिका ने अपनी सबसे बड़ी ताकत—हाई-एंड टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता—का प्रदर्शन किया. अमेरिकी रणनीति का केंद्र रहा है कम समय में सटीक और निर्णायक हमला करना, जिससे न्यूनतम समय में अधिकतम असर हासिल किया जा सके. इसमें टोमहॉक क्रूज मिसाइल अहम भूमिका निभाती है, जिसकी रेंज 1,600 किलोमीटर से ज्यादा है और यह GPS आधारित सटीक टारगेटिंग के लिए जानी जाती है. इन मिसाइलों का इस्तेमाल दूर से ही दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया.

इसके साथ ही अमेरिका ने स्टील्थ विमान जैसे B-2 बॉम्बर और F-35 फाइटर जेट का उपयोग किया. ये विमान रडार से बचकर गहराई तक घुसपैठ कर सकते हैं और हाई-प्रिसीजन टारगेटिंग के जरिए महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाते हैं. अमेरिका की निगरानी क्षमता भी इस युद्ध में अहम रही. MQ-9 Reaper ड्रोन के जरिए रियल-टाइम इंटेलिजेंस और टारगेट ट्रैकिंग की गई, जिससे हमलों की सटीकता और बढ़ी.

खामनेई को किस हथियार से मारा?

अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर अभी तक यह साफ तौर पर नहीं बताया गया है कि कौन-सी मिसाइल या हथियार प्रणाली इस्तेमाल की गई थी. अधिकतर रिपोर्ट्स केवल इतना कहती हैं कि तेहरान में उनके परिसर पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त airstrikes हुए, जिनमें उनकी मौत हुई. यानी, सार्वजनिक तौर पर किसी खास मिसाइल—जैसे टोमहॉक, बैलिस्टिक मिसाइल या किसी अन्य प्रिसीजन वेपन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हालांकि, रक्षा विश्लेषकों का सामान्य आकलन है कि ऐसे हाई-वैल्यू टारगेट (HVT) पर हमले आमतौर पर: प्रिसीजन-गाइडेड म्यूनिशन (PGMs), स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से दागे गए स्मार्ट बम, या लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल के जरिए किए जाते हैं, ताकि सटीकता बनी रहे और आसपास का नुकसान सीमित रहे. खामेनेई की हत्या एक हाई-प्रिसीजन एयरस्ट्राइक का परिणाम थी, लेकिन इस्तेमाल हुए हथियार की सटीक जानकारी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की गई है.

हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल का डर

ईरान युद्ध में एक और बड़ा खतरा सामने आया—बैलिस्टिक और कथित हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल. इन हथियारों ने न सिर्फ इजरायल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी, बल्कि पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया. हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से पांच गुना या उससे ज्यादा (Mach 5+) की रफ्तार से चलती हैं. इतनी तेज गति के कारण इन्हें ट्रैक करना और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है. पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइल जहां एक तय रास्ते पर चलती हैं, वहीं हाइपरसोनिक मिसाइलें रास्ता बदल सकती हैं, जिससे डिफेंस सिस्टम के लिए उन्हें रोकना और जटिल हो जाता है.

ईरान ने इस तरह की क्षमताओं का दावा कर अपनी सैन्य ताकत का संकेत दिया है. भले ही इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि सीमित हो, लेकिन इनकी संभावित मौजूदगी ने युद्ध के जोखिम को कई गुना बढ़ा दिया है. विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर हाइपरसोनिक तकनीक व्यापक स्तर पर इस्तेमाल होने लगी, तो मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो सकते हैं.

डिएगो गार्सिया पर ईरान का हमला

मार्च 2026 में ईरान युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने वैश्विक सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी. हिंद महासागर में स्थित अमेरिका-यूके के रणनीतिक सैन्य ठिकाने डिएगो गार्सिया को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 21 मार्च 2026 के आसपास ईरान ने इस बेस की ओर दो इंटरमीडिएट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल (IRBM) दागीं. हालांकि, यह हमला अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सका. एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी को अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर से हवा में ही नष्ट कर दिया. डिएगो गार्सिया अमेरिका के लिए बेहद अहम सैन्य अड्डा है, जहां से बॉम्बर विमान, परमाणु पनडुब्बियां और मिसाइल सिस्टम ऑपरेट होते हैं. यह बेस ईरान से करीब 4,000 किलोमीटर दूर है, इसलिए इस हमले ने ईरान की मिसाइल रेंज और क्षमता को लेकर नई बहस छेड़ दी. इस घटना को लेकर विवाद भी सामने आया. अमेरिकी अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की, जबकि ईरान ने इसे फॉल्स फ्लैग करार दिया. भले ही हमला सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने यह संकेत जरूर दे दिया कि संघर्ष अब मिडिल ईस्ट से बाहर भी फैल सकता है.

AI और साइबर वॉर निर्णायक हथियार
 
ईरान-इजरायल-अमेरिका संघर्ष में सबसे बड़ा बदलाव उस मोर्चे पर दिखा, जो दिखाई नहीं देता—AI और साइबर वॉर. यह  युद्ध अब आधुनिक लड़ाई का अहम हिस्सा बन चुका है, जहां फैसले मैदान में नहीं, बल्कि डेटा और एल्गोरिद्म से तय हो रहे हैं. AI आधारित टारगेटिंग सिस्टम ने हमलों को पहले से कहीं ज्यादा सटीक बना दिया है. सैटेलाइट और ड्रोन से मिलने वाला लाइव डेटा तुरंत प्रोसेस होता है, जिससे रियल-टाइम में टारगेट की पहचान और हमला संभव हो पाता है. इसके साथ ही, साइबर अटैक भी इस युद्ध का बड़ा हथियार बनकर उभरा है. कम्युनिकेशन नेटवर्क, रडार सिस्टम और इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर दुश्मन की क्षमताओं को कमजोर करने की कोशिश की गई. कई मामलों में बिना गोली चलाए ही सिस्टम को ठप कर देना बड़ी रणनीतिक बढ़त साबित हुआ. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ट्रेंड आने वाले समय में और तेज होगा. आधुनिक युद्ध में 60–70% निर्णय डेटा और AI पर आधारित हो रहे हैं

समुद्री युद्ध टैंकर और शिपिंग पर हमले

ईरान युद्ध के दौरान एक अहम मोर्चा समुद्र में भी खुल गया है. ओमान की खाड़ी और आसपास के जलक्षेत्र में ऑयल टैंकरों को निशाना बनाए जाने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं. ड्रोन बोट और मिसाइल हमलों के जरिए इन जहाजों पर हमला किया गया, जिससे वैश्विक शिपिंग रूट्स पर खतरा बढ़ गया है. इन हमलों का असर सिर्फ क्षेत्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहा. तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ने से वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई है और ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ी है. कई शिपिंग कंपनियों ने रूट बदलने या अतिरिक्त सुरक्षा उपाय अपनाने शुरू कर दिए हैं.

किसकी ताकत क्या ईरान, इजरायल और अमेरिका का मुकाबला
 
ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध ने साफ कर दिया है कि अब हर देश की ताकत सिर्फ हथियारों की संख्या से नहीं, बल्कि उनकी रणनीति और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तय होती है. ईरान ने इस संघर्ष में अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल नेटवर्क के जरिए अलग पहचान बनाई है. उसकी रणनीति “स्वार्म अटैक” और प्रॉक्सी वॉर पर आधारित है, जहां कम लागत वाले हथियारों से बड़े डिफेंस सिस्टम को चुनौती दी जाती है. यही वजह है कि सीमित संसाधनों के बावजूद वह बड़ा असर पैदा करने में सफल रहा है.

इजरायल ने इसके जवाब में अपनी मल्टी-लेयर डिफेंस क्षमता दिखाई. आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो सिस्टम के जरिए उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में तेजी और सटीकता दिखाई. उसकी ताकत हाई-टेक सिस्टम और तेज प्रतिक्रिया में है. वहीं अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी तकनीकी बढ़त का इस्तेमाल किया. स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और AI आधारित निगरानी के जरिए उसने प्रिसीजन स्ट्राइक पर फोकस रखा.

असर और बदलती जंग की तस्वीर
 
ईरान-इजरायल-अमेरिका के इस युद्ध ने साफ दिखाया है कि अब युद्ध का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है. राजनीतिक स्तर पर यह संघर्ष टेक्नोलॉजी आधारित हो गया है, जहां छोटे देश भी ड्रोन और नेटवर्क के जरिए बड़ी सैन्य ताकतों को चुनौती दे सकते हैं. इससे पारंपरिक ताकत के समीकरण कमजोर पड़ते नजर आ रहे हैं. सामाजिक स्तर पर इसका सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ा है. ड्रोन और मिसाइल हमलों ने नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया, जिससे डर और असुरक्षा का माहौल गहरा हुआ है. आर्थिक असर भी उतना ही बड़ा है. एयर डिफेंस सिस्टम की लागत बढ़ रही है, तेल और शिपिंग पर खतरे से वैश्विक बाजार प्रभावित हो रहा है और देशों को अपने रक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है. इस युद्ध से कुछ अहम बातें साफ हुई हैं सस्ते ड्रोन महंगे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं, AI और डेटा नए हथियार बन चुके हैं, और अब जंग जमीन, हवा, समुद्र और साइबर हर मोर्चे पर एक साथ लड़ी जा रही है.

ये भी पढ़ें: US-Iran War: खार्ग द्वीप ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण? जिस पर अमेरिका करना चाहता है कब्जा, जानें पूरी कहानी

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 31 Mar 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
AI Drone WORLD NEWS IN HINDI Iran-Israel-US War Iran Israel US War
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US Israel War: ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI आखिर क्या?
ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध में किस हथियार ने मचाया सबसे ज्यादा कहर? ड्रोन, मिसाइल या AI?
विश्व
Israel US Iran War LIVE: 'ट्रंप को दो बार मारने की कोशिश' जंग के बीच नेतन्याहू ने ईरान को लेकर किया बड़ा खुलासा
LIVE: 'ट्रंप को दो बार मारने की कोशिश' जंग के बीच नेतन्याहू ने ईरान को लेकर किया बड़ा खुलासा
विश्व
US-Iran War: खार्ग द्वीप ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण? जिस पर अमेरिका करना चाहता है कब्जा, जानें पूरी कहानी
खार्ग द्वीप ईरान के लिए कितना महत्वपूर्ण? जिस पर अमेरिका करना चाहता है कब्जा, जानें पूरी कहानी
विश्व
पाकिस्तान में मसूद अजहर के भाई ताहिर अनवर की मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव
पाकिस्तान में मसूद अजहर के भाई ताहिर अनवर की मौत, संदिग्ध हालत में मिला शव
Advertisement

वीडियोज

Sansani: ईरान का 'प्रॉक्सी WAR'...इजरायल में हाहाकार ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Amit Shah On Naxalite: नक्सलवाद को लेकर Congress पर बरसे अमित शाह | BJP | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: युद्ध के बीच ईरान की कैसी है स्थिति? | Israel Iran War | Trump | Netanyahu|Breaking
Bengal Election 2026: Mamata Banerjee का 'फिश कार्ड'..बंगाल में दिलाएगा जीत? | BJP | PM Modi
Sandeep Chaudhary: 1 करोड़ भारतीयों पर तलवार...देश में सियासी आर-पार? |War Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UPPCS Result 2026: मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल बनीं SDM, बिना कोचिंग पहले प्रयास में हासिल की 15वीं रैंक
यूपीपीएससी रिजल्ट: मुरादाबाद की दीक्षा अग्रवाल बनीं SDM, बिना कोचिंग पहले प्रयास में हासिल की 15वीं रैंक
विश्व
Middle East Conflict: ईरान से युद्ध में हर दिन 1 अरब डॉलर फूंक रहा अमेरिका, सेकंड दर सेकंड हो रहा बड़ा खर्चा
ईरान से युद्ध में हर दिन 1 अरब डॉलर फूंक रहा अमेरिका, सेकंड दर सेकंड हो रहा बड़ा खर्चा
क्रिकेट
RR vs CSK 1st Innings Highlights: गुवाहाटी में औंधे मुंह गिरी चेन्नई सुपर किंग्स, गायकवाड़-सैमसन-सरफराज-दुबे सब फ्लॉप; 127 पर ढेर
गुवाहाटी में औंधे मुंह गिरी चेन्नई, गायकवाड़-सैमसन-सरफराज-दुबे सब फ्लॉप; 127 रनों पर ढेर
टेक्नोलॉजी
iPhone Lockdown Mode: इस फीचर को ऑन करने के बाद कोई भी हैक नहीं कर पाएगा आपका iPhone, जानें कैसे करें इस्तेमाल
iPhone Lockdown Mode: इस फीचर को ऑन करने के बाद कोई भी हैक नहीं कर पाएगा आपका iPhone, जानें कैसे करें इस्तेमाल
जनरल नॉलेज
US VS Iran Military: अमेरिकी सेना के सामने कहां टिकता है ईरान, जानें दोनों देशों की सैन्य ताकत और चयन प्रक्रिया
अमेरिकी सेना के सामने कहां टिकता है ईरान, जानें दोनों देशों की सैन्य ताकत और चयन प्रक्रिया
टेलीविजन
'मेरा रिश्तेदार बनकर आ गया', सुनील लहरी के घर झूठ बोलकर पहुंचा फैन
'मेरा रिश्तेदार बनकर आ गया', सुनील लहरी के घर झूठ बोलकर पहुंचा फैन
हेल्थ
Floaters And Flashes In Eyes: क्या आपकी आंखों में भी नजर आते हैं धब्बे? तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना...
क्या आपकी आंखों में भी नजर आते हैं धब्बे? तुरंत भागें डॉक्टर के पास, वरना...
इंडिया
Explained: बिहार जितना आसान नहीं बंगाल जीतना, 5% वोट स्विंग से पलट जाएगा पासा! BJP बीते 6 MPs-MLAs चुनावों में खा चुकी पटखनी
बिहार जितना आसान नहीं बंगाल, 5% वोट स्विंग से पलटेगा पासा! BJP 6 MPs-MLAs चुनावों में खा चुकी पटखनी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
Dhurandhar 2 बनी North America की नंबर 1 भारतीय फिल्म
ENT LIVE
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
South की Film में दिखी पवन सिंह की पावर; अदिवी शेष की 'डकैत' के गाने में नजर आए भोजपुरी एक्टर
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
Embed widget