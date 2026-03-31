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Horoscope Today 31 March 2026: मंगलवार, 31 मार्च 2026 आज चैत्र शुक्लपक्ष की त्रयोदशी तिथि है (सुबह 06:32 तक, उपरांत चतुर्दशी). ग्रहों की स्थिति पर नज़र डालें तो सूर्य-शनि मीन में, मंगल-बुध-राहु कुंभ में और चंद्रमा सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं. इस ग्रह दशा का आपकी राशि पर क्या असर होगा, आइए जानते हैं ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से.

मेष (Aries)

चंद्रमा आपकी राशि की पंचम भाव में रहेंगे आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों से भरा रहेगा. परिवार के साथ छोटी-छोटी बातों में समझ बढ़ेगी, खासकर माता-पिता या बुजुर्गों के साथ समय बिताना मन को हल्का करेगा. कार्यस्थल पर आपके प्रयासों की सराहना होगी, लेकिन थोड़ा संयम रखना जरूरी है. व्यापार में नई डील्स पर नजर डाल सकते हैं, अचानक लाभ भी संभव है. पढ़ाई या करियर में धैर्य से काम लें, छोटी-छोटी चीज़ों में ध्यान दें. प्रेम जीवन में कोई छोटी गलतफहमी हो सकती है, उसे जल्दी सुलझाने की कोशिश करें. स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है, पर्याप्त पानी पिएं और आराम करें.

आज का लकी नंबर- 7

लकी कलर- सियान ब्लू

उपाय- हरे रंग का कोई छोटा सामान अपने पास रखें

आज क्या करें- आज ध्यान दें कि नई योजनाओं को तुरंत लागू न करें, पहले सोच-समझकर कदम बढ़ाएं.

वृषभ (Taurus)

चंद्रमा आपकी राशि की चौथे भाव में रहेंगे आज का दिन आपके लिए स्थिरता और संतुलन लेकर आएगा. पारिवारिक माहौल में हल्की-हल्की चर्चा हो सकती है, लेकिन आपकी समझदारी से सब सही हो जाएगा. नौकरी में काम का दबाव रह सकता है, लेकिन मेहनत का फल मिलेगा. व्यवसाय में पुराने निवेश का लाभ मिल सकता है, नए निवेश में सतर्क रहें. छात्रों के लिए पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा, किसी प्रोजेक्ट में सफलता हाथ लगेगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन में आज रोमांस का मौका मिलेगा, साथ ही भरोसा मजबूत होगा. स्वास्थ्य में पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है, हल्का भोजन लें.

आज का लकी नंबर- 4

लकी कलर- मॉर्बल व्हाइट.

उपाय- घर में तुलसी के पौधे की देखभाल करें.

आज क्या करें- आज का दिन अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने का है.

मिथुन (Gemini)

चंद्रमा आपकी राशि की तीसरे भाव में रहेंगे आज का दिन आपके लिए उत्साह और सक्रियता से भरा रहेगा. पारिवारिक जीवन में भाई-बहनों के साथ तालमेल बढ़ेगा, घर में हल्की-फुल्की खुशियां बनी रहेंगी. नौकरी या ऑफिस में आज नए विचारों को लेकर तारीफ मिलेगी. व्यापारियों के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, सोच-समझकर निर्णय लें. छात्रों के लिए आज का दिन पढ़ाई में नई सोच और समझ लेकर आएगा. प्रेम जीवन में संवाद से संबंध मजबूत होंगे, किसी पुराने विवाद का हल भी निकल सकता है. स्वास्थ्य में हल्की ठंड या सर्दी से बचें.

लकी नंबर- 2

लकी कलर- ऑरेंज पिंक.

उपाय: सुबह सूरज की रोशनी में 10 मिनट बिताएं.

आज क्या करें- आज खुद पर भरोसा रखें और नए आइडियाज को अपनाने में हिचकिचाएं नहीं.

कर्क (Cancer)

चंद्रमा आपकी राशि की दूसरे भाव में रहेंगे.आज का दिन परिवार और घर के मामलों में संवेदनशील रहेगा. माता-पिता की चिंता बढ़ सकती है, उनके स्वास्थ्य या काम में मदद करें. नौकरी में आज जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आपका धैर्य काम आएगा. व्यापार में पुराने लेन-देन का निपटारा होगा. छात्रों के लिए सीखने का दिन अच्छा है, परीक्षा या प्रोजेक्ट में सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन में आज किसी के साथ गलतफहमी हो सकती है, लेकिन आप बातचीत से इसे सुलझा सकते हैं. स्वास्थ्य में ध्यान दें, नींद पूरी लें और तनाव कम करें.

लकी नंबर- 9

लकी कलर- लैवेंडर.

उपाय: घर में कर्क राशि वाले किसी मित्र को सहयोग दें.

आज क्या करें- आज का दिन अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने और शांतिपूर्ण रहने का है.

सिंह (Leo)

चंद्रमा आपकी राशि की पहले भाव में रहेंगेआज आपका दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा. परिवार में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है, लेकिन आपकी नेतृत्व क्षमता से सब कुछ सही रहेगा. नौकरी में वरिष्ठों की तरफ से समर्थन मिलेगा. व्यापार में कुछ नई योजनाओं की शुरुआत हो सकती है, लाभ मिलना संभव है. छात्रों के लिए आज का दिन प्रोत्साहन से भरा है, किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन में रोमांस के नए रंग आएंगे, साथी के साथ समय बिताना लाभकारी होगा. स्वास्थ्य में हल्की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है.

लकी नंबर- 1

लकी कलर- गोल्डन येलो.

उपाय: घर में किसी पुराने नोट या धन की वस्तु को सुरक्षित जगह रखें.

आज क्या करें- आज अपने निर्णयों में स्पष्टता और धैर्य बनाए रखें.

कन्या (Virgo)

चंद्रमा आपकी राशि की द्वादश भाव में रहेंगेआज का दिन आपके लिए सोच-समझ कर काम करने का है. पारिवारिक मामलों में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, हल्के-फुल्के झगड़े हो सकते हैं. नौकरी या काम में आपके कौशल की तारीफ होगी. व्यापार में निवेश करने से पहले रिसर्च करें, लाभ मिलेगा. छात्रों के लिए पढ़ाई में स्थिरता और समझ बढ़ेगी. प्रेम जीवन में साथी के साथ बातचीत महत्वपूर्ण रहेगी, किसी की भावनाओं को समझें. स्वास्थ्य में हल्की थकान महसूस हो सकती है, नियमित व्यायाम करें.

लकी नंबर- 6

लकी कलर- मिंट ग्रीन.

उपाय: सुबह नीम के पत्ते का सेवन शुभ रहेगा.

आज क्या करें- आज अपने शब्दों और कार्यों में संतुलन बनाए रखें.

तुला (Libra)

चंद्रमा आपकी राशि की एकादश भाव में रहेंगे आज आपका दिन संतुलन और संबंधों पर केंद्रित रहेगा. परिवार में बच्चों या बुजुर्गों के साथ समय बिताना लाभकारी होगा. नौकरी में सहयोगियों के साथ तालमेल बढ़ेगा. व्यापार में आज किसी पुराने ग्राहक से लाभ की संभावना है. छात्रों के लिए पढ़ाई में नए विषय समझने में मदद मिलेगी. प्रेम जीवन में आज आप रोमांटिक मूड में रहेंगे, साथी के साथ छोटी-छोटी खुशियां साझा करें. स्वास्थ्य में हल्की चिड़चिड़ापन या तनाव रह सकता है.

लकी नंबर- 8

लकी कलर- कोबाल्ट ब्लू.

उपाय: घर के मंदिर में रोज थोड़ा दीपक जलाएं.

आज क्या करें- आज अपने संबंधों में स्पष्टता और धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

वृश्चिक (Scorpio)

चंद्रमा आपकी राशि की दशम भाव में रहेंगे.आज आपका दिन गहरी सोच और योजना बनाने का है. परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान संभव है. नौकरी में आपके निर्णयों को सराहा जाएगा, लेकिन जल्दबाजी न करें. व्यापार में आज नई संभावनाएँ उभर सकती हैं, जोखिम लेने से पहले सोचें. छात्रों के लिए आज का दिन अध्ययन में ध्यान केंद्रित करने का है. प्रेम जीवन में साथी के साथ विश्वास और समझ बढ़ेगी. स्वास्थ्य में पाचन और तनाव पर ध्यान दें.

लकी नंबर- 3

लकी कलर- रिच मरून.

उपाय: घर में किसी पुराने फोटो या वस्तु को सजाकर रखें.

आज क्या करें- आज अपने लक्ष्यों को स्पष्टता और रणनीति से आगे बढ़ाएं.

धनु (Sagittarius)

चंद्रमा आपकी राशि की नवम भाव में रहेंगे.आज का दिन आपके लिए उत्साह और नए अनुभव लेकर आएगा. परिवार के साथ छोटी यात्राओं या आउटिंग का आनंद लें. नौकरी में बदलाव या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में आज किसी नए प्रोजेक्ट में निवेश लाभकारी होगा. छात्रों के लिए नई चीजें सीखने का दिन अच्छा है. प्रेम और वैवाहिक जीवन में साथी के साथ संवाद और समझ जरूरी है. स्वास्थ्य में हल्की थकान हो सकती है, पर्याप्त नींद लें.

लकी नंबर- 5

लकी कलर- इंडिगो ब्लू.

उपाय- घर में किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करें.

आज क्या करें- आज नई संभावनाओं को अपनाने में सकारात्मक रहें.

मकर (Capricorn)

चंद्रमा आपकी राशि की अष्टम भाव में रहेंगे.आज का दिन आपके लिए जिम्मेदारी और स्थिरता लेकर आएगा. परिवार में बुजुर्गों के साथ समय बिताना महत्वपूर्ण है. नौकरी में आपकी मेहनत दिखाई देगी और वरिष्ठों की प्रशंसा मिलेगी. व्यापार में पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है, नए में सतर्क रहें. छात्रों के लिए पढ़ाई में ध्यान और मेहनत रंग लाएगी. प्रेम जीवन में साथी के साथ भरोसा और समझ बनाए रखना जरूरी है. स्वास्थ्य में हल्का सिरदर्द या आंखों में थकान हो सकती है.

लकी नंबर- 1

लकी कलर- ग्रे सिल्वर.

उपाय- सुबह सूरज को नमस्कार करें.

आज क्या करें- आज धैर्य और समझदारी से हर काम करें.

कुंभ (Aquarius)

चंद्रमा आपकी राशि की सातवें भाव में रहेंगे.आज आपका दिन रचनात्मकता और नयी सोच से भरा रहेगा. परिवार में किसी नए काम में आप मददगार साबित होंगे. नौकरी या ऑफिस में आपके आइडियाज़ की तारीफ होगी. व्यापार में आज नए कॉन्ट्रैक्ट्स या पार्टनरशिप के मौके मिल सकते हैं. छात्रों के लिए आज का दिन सीखने और नए प्रयोग करने का है. प्रेम जीवन में साथी के साथ खुलकर संवाद करना लाभकारी रहेगा. स्वास्थ्य में हल्की अस्वस्थता से बचें.

लकी नंबर- 6

लकी कलर- पेस्टल पर्पल.

उपाय- अपने घर के दरवाजे पर छोटी सी लाइट जलाएं.

आज क्या करें- आज अपनी सोच और रचनात्मकता को नई दिशा दें.

मीन (Pisces)

चंद्रमा आपकी राशि की छठे भाव में रहेंगेआज का दिन आपके लिए संवेदनशीलता और सहयोग का है. परिवार में किसी की जरूरत को समझकर मदद करना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा. नौकरी में आज आपके प्रयासों की सराहना होगी. व्यापार में किसी पुराने क्लाइंट के साथ सहयोग से लाभ मिलेगा. छात्रों के लिए पढ़ाई में नई चीज़ें समझने में मदद मिलेगी. प्रेम और वैवाहिक जीवन में साथी के साथ समय बिताना मन को खुश करेगा. स्वास्थ्य में हल्की थकान या सर्दी रह सकती है.

लकी नंबर- 7

लकी कलर- सी फोम ग्रीन.

उपाय- घर में किसी गहरी नीली वस्तु को सजाएं.

आज क्या करें- आज दूसरों की मदद करने से आपका दिन सफल रहेगा.

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