यूपी में बादलों की आवाजाही का दौर, आज नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, IMD की चेतावनी

उत्तर प्रदेश में आज भी बादलों की आवाजाही का दौर जारी है, इस दौरान कहीं धूप और शुष्क हवाएं चल रही हैं तो वहीं कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक़ आज 31 मार्च को भी प्रदेश में आंधी-बारिश होने की संभावना बनी हुई हैं. बीते दिनों हो रही हल्की-फुल्की बारिश से तापमान में भी कमी आई है.

मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आज भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा. इस दौरान पश्चिमी संभाग में आज कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है. कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात होने का अलर्ट है. 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज सतही हवाएं चलेंगी. मंगलवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान 34-38 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.

नोएडा से आगरा-लखनऊ तक का मौसम

राजधानी लखनऊ में आज हल्के बादलों का डेरा रहेगा. सुबह मौसम साफ़ रहेगा लेकिन दोपहर के बाद आंशिक तौर पर बादल छाए रह सकते हैं. एक दो जगहों पर छिटपुट बारिश की बौछारें हो सकती हैं. नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ में सुबह के समय मौसम साफ़ रहेगा लेकिन 12 बजे के बाद बादलों गहराएंगे और बारिश हो सकती हैं. आगरा में भी दोपहर बाद बारिश होने के आसार है.

इन जिलों में आंधी-बारिश और वज्रपात की चेतावनी

यूपी में आज सहारनपुर, शामली, बागपत, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ग़ाज़ियाबाद, नौएडा, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, अलीगढ़, सँभल, अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, एटा, और कासगंज में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होगी. वहीं कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ वज्रपात का अलर्ट है.

इसके अलावा, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, संत कबीर नगर, मीरजापुर और जौनपुर में बादलों की आवाजाही को दौर रहेगा. कहीं-कहीं हल्की से मध्यमं बारिश होने का अनुमान हैं. इन जिलों में 30-40 किमी प्रति घंटे के रफ़्तार से तेज हवाएं चलेंगीं.

1 और 2 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा, इसके बाद 3 और 4 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय दिखाई देगा और कहीं-कहीं हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा.