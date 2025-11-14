हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलतुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (16 से 22 नवंबर 2025): परिवार में सतर्कता, बिज़नेस में नए अवसर और प्रेम जीवन में धैर्य की आवश्यकता

तुला साप्ताहिक टैरो राशिफल (16 से 22 नवंबर 2025): परिवार में सतर्कता, बिज़नेस में नए अवसर और प्रेम जीवन में धैर्य की आवश्यकता

Libra weekly tarot horoscope 16 -22 November: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह तुला राशि वालों को करियर और व्यापार में समस्या आ सकती है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 14 Nov 2025 11:50 PM (IST)
Preferred Sources

Tula Saptahik Tarot Rashifal 16 to 22 November 2025: इस सप्ताह तुला राशि वाले जातकों के लिए टैरो कार्ड्स मिश्रित ऊर्जाओं का संकेत दे रहे हैं. घर और परिवार से जुड़े मामलों में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक होगा. परिवार के किसी सदस्य के साथ अनबन या मतभेद की संभावना बन सकती है. घर की सुरक्षा, सामान की देखरेख या किसी जरूरी मरम्मत पर ध्यान दें. सप्ताह की शुरुआत में मानसिक तनाव बढ़ सकता है, लेकिन सप्ताह के मध्य में स्थिति धीरे-धीरे स्थिर हो जाएगी.

बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय में सोच-समझकर निर्णय लेना होगा. कोई नया अवसर सामने आ सकता है, लेकिन उस पर तुरंत कदम न उठाएं. मार्केट की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद ही आगे बढ़ें. भागीदार से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, इसलिए पारदर्शिता बनाए रखें. आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में काम का दबाव बढ़ सकता है. सीनियर्स के साथ बातचीत में संयम रखें क्योंकि आपकी किसी बात को गलत समझा जा सकता है. फिर भी, आपकी मेहनत और ईमानदारी से आपके काम की तारीफ होगी. पदोन्नति के संकेत अभी कमजोर हैं लेकिन आगे रास्ता साफ होगा.

लव और फैमिली राशिफल:
लव लाइफ में धैर्य बहुत जरूरी होगा. इस सप्ताह किसी प्रपोजल, कमिटमेंट या इजहार में जल्दबाज़ी न करें. आकर्षण और प्रेम में फर्क समझने की जरूरत है. दांपत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों पर बहस हो सकती है. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्ते बेहतर होंगे.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को भ्रमित करने वाले फैसलों से बचना चाहिए. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान बनाए रखें, अन्यथा प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है.

हेल्थ राशिफल:
मानसिक तनाव, अनिद्रा और थकान परेशान कर सकती है. योग और शांत वातावरण में समय बिताना लाभदायक रहेगा.

शुभ अंक: 6
शुभ रंग: आसमानी नीला

उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के समक्ष दीपक जलाएं और कमल का फूल चढ़ाएं.

FAQs

Q1: क्या इस सप्ताह व्यवसाय में लाभ होगा?
A1: हां, लाभ मिलेगा लेकिन धीरे-धीरे. जल्दबाजी में निर्णय न लें.

Q2: क्या प्रेम प्रस्ताव रखना सही रहेगा?
A2: नहीं, इस सप्ताह रुक कर परिस्थितियों को समझना बेहतर होगा.

Q3: क्या नौकरी में कोई परेशानी आएगी?
A3: काम का दबाव बढ़ेगा, लेकिन आपकी मेहनत को सराहना मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Read
Published at : 14 Nov 2025 11:50 PM (IST)
Tags :
Libra Weekly Horoscope Tarot Weekly Horoscope Tula Rasifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
राहुल गांधी ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
राहुल ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election Result : 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने को तैयार नितीश कुमार | PM Modi
Bihar Election Result : Nitish बिहार के भरोसा भी है और भविष्य भी | PM Modi
Bihar Election 2025: बिहार में Nitish की ताकत, किन मुद्दों पर महागठबंधन फिसला? | Tejashwi | RJD
Bihar Election Result: बिहार में प्रचंड जीत के बाद PM Modi ने Congress पर साधा निशाना | NDA
Bihar Election Result: BJP मुख्यालय पहुंचे PM Modi ने बिहारी स्टाइल में लहराया 'गमछा' | Nitish Kumar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
राहुल ने जहां तालाब में छलांग लगाकर पकड़ी थी मछली, वहां उम्मीदवार को 31 हजार वोटों से मिली हार
न्यूज़
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
Explained: शिकस्त कांग्रेस की मुकद्दर! 2014 से 66 विधानसभा चुनावों में से 58 में हार, तीन लोकसभा में भी फेल, क्यों बना रहा पैटर्न?
इंडिया
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चेन्नई में बड़ा हादसा, इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट क्रैश, पायलट ने बचाई जान
चुनाव 2025
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
'मैं विपक्ष के प्रति शोक प्रकट करता हूं', बिहार चुनाव पर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
केशव प्रसाद मौर्य के अवध-मगध वाले बयान पर अखिलेश यादव का तीखा पलटवार, कहा- 24 में हराया था, 27 में हटाएंगे
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
कहां-कहां लिंक है आपका पैन कार्ड, ऐसे कर सकते हैं पता
ABP NEWS
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
रथ लेकर जश्न के लिए निकले BJP कार्यकर्ता | PM Modi | Nitish Kumar
ABP NEWS
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
Modi - Nitish संग कदम बढ़ावा हे भईया' - Manoj Tiwari
ABP NEWS
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
Anant Singh के घर पर जबरदस्त जश्न | JDU | MOKAMA
ABP NEWS
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
जीत की खुशी में Maithili Thakur ने गाया भजन
ABP NEWS
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Anant Singh की सीट के रुझान चौका रहे है
Embed widget