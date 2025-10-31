Tula Masik Rashifal November 2025: तुला राशि मेहनत, उपलब्धि और पारिवारिक सुकून का महीना
Tula Rashifal Masik November 2025: तुला राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से तुला मासिक राशिफल.
Libra Monthly November 2025: नवंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए संतुलन और मेहनत का संदेश लेकर आया है. जहां एक ओर काम और करियर में प्रगति के अवसर बनेंगे, वहीं पारिवारिक जीवन में भी शांति और आनंद के पल मिलेंगे. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी योजनाओं को ठोस रूप देने में सफल रहेंगे.
हेल्थ और ट्रैवल
महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि के षडाष्टक संबंध के कारण सेहत पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी रहेगा. गैस, बदहजमी या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. मंगल-गुरु का योग स्वास्थ्य में सुधार लाएगा. 14 नवंबर के बाद किसी निजी कार्य से यात्रा करनी पड़ सकती है, जो सामान्य रहेगी.
बिजनेस और वेल्थ
इस महीने मंगल और शुक्र के शुभ योग से बिजनेस में अच्छा लाभ होगा. विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लोगों को प्रगति के संकेत हैं. हालांकि 9 से 29 नवंबर तक बुध के वक्री रहने से निवेश सोच-समझकर करें. उधारी या बड़ी डील से बचें.
जॉब और प्रोफेशन
गुरु के हंस योग से नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन या आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. हालांकि शुरुआती दिनों में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन 19 नवंबर के बाद हालात बेहतर होंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे.
फैमिली और रिलेशनशिप
शुक्र के स्वगृही होने से परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. 26 नवंबर के बाद घर में शुभ आयोजन या विवाह की योजनाएं बन सकती हैं. प्रेम संबंधों में नयापन आएगा.
स्टूडेंट्स और लर्नर्स
इस महीने प्रतियोगी छात्रों के लिए ग्रहों की स्थिति शुभ है. UPSC, NDA, SSC आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. खेल और उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा.
उपाय
01 नवंबर को भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और दीपदान करें.
12 नवंबर को श्री कालभैरवाष्टमी पर काले वस्त्र पहनकर भैरव मंदिर में तेल और दीप अर्पित करें. जरूरतमंदों को भोजन कराएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL