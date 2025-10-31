हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTula Masik Rashifal November 2025: तुला राशि मेहनत, उपलब्धि और पारिवारिक सुकून का महीना

Tula Masik Rashifal November 2025: तुला राशि मेहनत, उपलब्धि और पारिवारिक सुकून का महीना

Tula Rashifal Masik November 2025: तुला राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से तुला मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Oct 2025 09:34 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Libra Monthly November 2025: नवंबर का महीना तुला राशि वालों के लिए संतुलन और मेहनत का संदेश लेकर आया है. जहां एक ओर काम और करियर में प्रगति के अवसर बनेंगे, वहीं पारिवारिक जीवन में भी शांति और आनंद के पल मिलेंगे. आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपनी योजनाओं को ठोस रूप देने में सफल रहेंगे.

हेल्थ और ट्रैवल
महीने की शुरुआत में सूर्य और शनि के षडाष्टक संबंध के कारण सेहत पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी रहेगा. गैस, बदहजमी या थकान जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं. मंगल-गुरु का योग स्वास्थ्य में सुधार लाएगा. 14 नवंबर के बाद किसी निजी कार्य से यात्रा करनी पड़ सकती है, जो सामान्य रहेगी.

बिजनेस और वेल्थ
इस महीने मंगल और शुक्र के शुभ योग से बिजनेस में अच्छा लाभ होगा. विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लोगों को प्रगति के संकेत हैं. हालांकि 9 से 29 नवंबर तक बुध के वक्री रहने से निवेश सोच-समझकर करें. उधारी या बड़ी डील से बचें.

जॉब और प्रोफेशन
गुरु के हंस योग से नौकरीपेशा लोगों के प्रमोशन या आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं. हालांकि शुरुआती दिनों में थोड़ा तनाव रह सकता है, लेकिन 19 नवंबर के बाद हालात बेहतर होंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे.

फैमिली और रिलेशनशिप
शुक्र के स्वगृही होने से परिवार में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी. 26 नवंबर के बाद घर में शुभ आयोजन या विवाह की योजनाएं बन सकती हैं. प्रेम संबंधों में नयापन आएगा.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स
इस महीने प्रतियोगी छात्रों के लिए ग्रहों की स्थिति शुभ है. UPSC, NDA, SSC आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. खेल और उच्च शिक्षा से जुड़े छात्रों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा.

उपाय
01 नवंबर को भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें और दीपदान करें.
12 नवंबर को श्री कालभैरवाष्टमी पर काले वस्त्र पहनकर भैरव मंदिर में तेल और दीप अर्पित करें. जरूरतमंदों को भोजन कराएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 31 Oct 2025 09:34 PM (IST)
Libra Horoscope Masik Rashifal Libra Monthly Horoscope Tula Masik Rashifal
