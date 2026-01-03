हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलसिंह साप्ताहिक टैरो राशिफल (4 से 10 जनवरी 2026): इस सप्ताह रिश्तों और बिज़नेस में बनाए रखें संतुलन

Singh weekly tarot horoscope December: टैरो संकेत दे रहे हैं कि इस सप्ताह सिंह राशि वाले वाणी पर ध्यान रखें वरना विवाद हो सकता है. करियर, धन, रिश्ते और हेल्थ के लिए लागू करने योग्य सलाह पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 03 Jan 2026 08:22 PM (IST)
Singh Saptahik Tarot Rashifal 4 to 10 January 2026:  टैरो कार्ड्स के अनुसार यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए संतुलन, सोच-समझकर फैसले और ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग का समय है. किसी भी निर्णय को जल्दबाज़ी में लेने से बचें.

सप्ताह के दौरान आपका मन कुछ अस्थिर रह सकता है, लेकिन सही दिशा में ध्यान केंद्रित करने से आप अपेक्षित परिणाम पा सकते हैं. पुराने झगड़ों या असंतुलित भावनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना आवश्यक है. यह समय अपने जीवन में स्थिरता और सामंजस्य स्थापित करने का है.

बिज़नेस राशिफल

व्यापार से जुड़े सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह योजना और रणनीति बनाने का है. बड़े निवेश या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करने से पहले सभी पहलुओं को ध्यान से समझें.

साझेदारियों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा. सप्ताह के मध्य में किसी पुराने प्रोजेक्ट में नई प्रगति संभव है, जिससे मनोबल बढ़ेगा. नए आइडियाज पर काम करें, लेकिन जोखिम से बचें.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण रह सकता है. कार्यस्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. सहकर्मियों और सीनियर्स के साथ तालमेल बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा.

जिन लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उनके लिए अभी इंतजार करना बेहतर रहेगा. सप्ताह के अंत तक परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी और मानसिक दबाव कम होगा.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम संबंधों में संवाद और समझ इस सप्ताह सबसे महत्वपूर्ण हैं. पार्टनर के विचारों और भावनाओं का सम्मान करें. किसी छोटी बात पर गुस्सा रिश्ते में दूरी ला सकता है.

अविवाहित लोगों को पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से कोई महत्वपूर्ण संदेश मिल सकता है. पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा, लेकिन किसी बुजुर्ग की सेहत की चिंता हो सकती है. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना आपको मानसिक संतुलन देगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवा और विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह धैर्य और अनुशासन सीखने का है. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में ध्यान भटक सकता है. शॉर्टकट अपनाने से बचें और कठिन विषयों पर अधिक मेहनत करें. समय का सही प्रबंधन आपके लिए सफलता की कुंजी होगा. आत्मविश्वास बढ़ाने और नई क्षमताओं को सीखने के लिए यह सप्ताह अनुकूल है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य की दृष्टि से यह सप्ताह संतुलन और मानसिक स्थिरता की मांग करता है. तनाव और अधिक सोच-विचार के कारण सिरदर्द या नींद में खलल हो सकता है. नियमित योग, ध्यान और प्राणायाम को अपनाएँ. खानपान में संतुलन बनाए रखें और अत्यधिक तली-भुनी चीजों से बचें. सप्ताह के अंत तक मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार नजर आएगा.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • भाग्यशाली रंग: सुनहरा पीला
  • सप्ताह का उपाय

सिंह राशि वालों के लिए सूर्य ग्रह को मजबूत करने हेतु रविवार के दिन सूरजमुखी के फूल या पीले वस्त्र का दान करें. इसके साथ सुबह “ॐ सूर्याय नमः” मंत्र का 21 बार जाप करें. यह उपाय मानसिक स्पष्टता बढ़ाएगा, निर्णय क्षमता मजबूत करेगा और जीवन में ऊर्जा का संतुलन बनाए रखेगा.

FAQs

1. क्या यह सप्ताह सिंह राशि वालों के लिए शुभ है?
हां, यह सप्ताह सोच-समझकर निर्णय लेने और अपने जीवन में संतुलन स्थापित करने के लिए अनुकूल है.

2. क्या इस सप्ताह नया व्यापार शुरू करना सही रहेगा?
अभी योजना बनाना सही रहेगा, लेकिन बड़े निवेश या नई शुरुआत के लिए थोड़ा इंतजार करना फायदेमंद रहेगा.

3. प्रेम संबंधों में किन बातों का ध्यान रखें?
संवाद बनाए रखें, पार्टनर की भावनाओं को समझें और छोटी बातों पर विवाद से बचें.

4. विद्यार्थियों और युवा वर्ग के लिए क्या सलाह है?
धैर्य, अनुशासन और नियमित अभ्यास सफलता की कुंजी हैं. शॉर्टकट से बचें.

5. तनाव और मानसिक थकान से बचने के लिए क्या करें?
ध्यान, योग और पर्याप्त नींद लें. सूर्यमुखी या पीले रंग के वस्त्र/फूल से मानसिक ऊर्जा बढ़ती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
Published at : 03 Jan 2026 08:22 PM (IST)
