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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 10 November 2026: तीसरे चंद्रमा से भाई-बहनों में प्रेम, शोभन योग में विदेश से बड़ा मुनाफा व नेताओं को मिलेगा मनचाहा पद

Aaj Ka Kanya Rashifal 10 November 2026: तीसरे चंद्रमा से भाई-बहनों में प्रेम, शोभन योग में विदेश से बड़ा मुनाफा व नेताओं को मिलेगा मनचाहा पद

Aaj Ka Kanya Rashifal 10 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! 3rd चंद्रमा, शोभन योग, विदेश से मुनाफा, पॉलिटिक्स में बड़ा पद, लव लाइफ में सतर्कता व मंगलवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Nov 2026 08:24 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, संवाद, लघु यात्राएं, नेटवर्किंग व सामाजिक साख स्थान) में वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के चलते विशेष रूप से भाई दूज के पावन पर्व पर छोटे भाई-बहनों के बीच आपसी प्यार, सम्मान और रिश्तों में गजब की मधुरता बढ़ेगी.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 10 November 2026)

  • दिनांक: 10 नवंबर 2026, मंगलवार
  • तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:01 बजे तक, तत्पश्चात द्वितीया तिथि (भाई दूज / यम द्वितीया)
  • नक्षत्र: सुबह 09:19 बजे तक विशाखा नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात अनुराधा नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात वृश्चिक राशि (आपकी राशि से तीसरे भाव) में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • दोपहर काल: दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

1. बिजनेस और विदेशी व्यापार (Business & Dealer Relations)

शोभन योग से विदेश से बड़ा मुनाफा: शोभन योग के शुभ प्रभाव से आयात-निर्यात (Import-Export), मल्टीनेशनल क्लाइंट्स या विदेशी संपर्कों (Other Countries) से जुड़े कारोबारियों को अप्रत्याशित वित्तीय लाभ और बड़ा मुनाफा मिलने की प्रबल संभावना है.

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डीलर्स के साथ व्यवहार सुधारें: व्यापार में अपने डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति अपने व्यवहार और बातचीत के तौर-तरीकों में और अधिक विनम्रता व सुधार लाएं. याद रखें कि डीलर ही आपके बिजनेस की असली रीढ़ की हड्डी (Backbone) हैं, जो आपके प्रॉडक्ट को मार्केट में रन और प्रमोट करते हैं.

2. करियर, नौकरी और अनुशासन (Career & Senior Guidance)

बॉस का मार्गदर्शन दिलाएगा प्रगति: कार्यस्थल (Workspace) पर सीनियर अधिकारियों और बॉस से आपको बेहतरीन प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगा. उनके बहुमूल्य सुझावों और दिशा-निर्देशों पर अमल करने से आपके अटके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ेंगे और करियर को नई दिशा मिलेगी.

नियमों का कठोरता से पालन और धैर्य: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) चाहे फील्ड/मार्केट में हों या ऑफिस के भीतर, सभी जगह संस्थान के नियमों और प्रोटोकॉल का कठोरता से पालन करें. अपनी कार्यशैली से एक अनुशासित और शिष्टाचारी व्यक्तित्व का परिचय दें. किसी भी आधिकारिक काम को पूरा करते समय जल्दबाजी के बजाय धैर्य का परिचय देना ही आपको गलतियों से बचाएगा.

3. लव, राजनीति, छात्र व स्वास्थ्य (Love Alert, Politics & Education)

लव लाइफ में गलतफहमी से बचें, हो सकता है अलगाव: प्रेम संबंधों (Love Life) में चल रहे युवक-युवतियों को एक-दूसरे की भावनाओं, समय और परिस्थितियों का पूरा सम्मान करना होगा. यदि संवाद में कमी रही, तो छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग (Misunderstanding) बढ़कर अलगाव (Breakup) तक की नौबत ला सकती है; इसलिए खुलकर और शांति से बात करें.

नेताओं को मिलेगा मनचाहा बड़ा पद: राजनीतिक क्षेत्र (Politics) से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन स्वर्णिम साबित हो सकता है. पार्टी संगठन में जिस किसी बड़े पद या महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पाने के लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे, आज वह इच्छा पूरी होने के प्रबल संकेत हैं.

गाइडेंस के अभाव में छात्र परेशान: विद्यार्थी वर्ग (Students) सही मार्गदर्शन की कमी (Lack of Guidance) के चलते अपने अध्ययन क्षेत्र में अपेक्षित बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे. अपने शिक्षकों या विषय विशेषज्ञों से सलाह लेने में संकोच न करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से मानसिक स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि बदलते मौसम के प्रभाव से कंधों या बांहों में हल्की जकड़न हो सकती है; नियमित स्ट्रेचिंग करें और गुनगुने पानी का सेवन करें.

लकी कलर: पर्पल (बैंगनी)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 2

मंगलवार व भाई दूज विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, भाई दूज और शोभन योग के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और संकटमोचन हनुमान जी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और दूर्वा मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जप करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 'हनुमान चालीसा' व 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. भाई दूज के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु और समृद्धि की प्रार्थना करें तथा भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करें. किसी जरूरतमंद या विद्यार्थी को पेन, नोटबुक अथवा मीठे फल का दान करें. इससे डीलर्स के साथ संबंध सुधरेंगे, करियर में उच्च पद की प्राप्ति होगी और दांपत्य व पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Nov 2026 08:24 AM (IST)
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