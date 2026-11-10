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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 10 November 2026: पंचम चंद्रमा का प्रभाव, यंग जनरेशन को टालमटोल छोड़ने की सलाह और छात्रों को नेगेटिव लोगों से दूरी

Aaj Ka Kark Rashifal 10 November 2026: पंचम चंद्रमा का प्रभाव, यंग जनरेशन को टालमटोल छोड़ने की सलाह और छात्रों को नेगेटिव लोगों से दूरी

Aaj Ka Kark Rashifal 10 November 2026: कर्क राशि का दैनिक राशिफल! 5th चंद्रमा, शोभन योग, सैलरी इंक्रीमेंट मीटिंग, मार्केट पेमेंट क्लियर, स्टॉक मार्केट अलर्ट व मंगलवार के उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 10 Nov 2026 08:11 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 10 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से 5वें भाव यानी पंचम भाव (बुद्धि, विवेक, विश्लेषणात्मक क्षमता, संतान, रचनात्मकता व वित्तीय निर्णय स्थान) में अपनी नीच राशि वृश्चिक में संचरण कर रहे हैं. पंचम भाव में चंद्रमा की उपस्थिति आपकी बौद्धिक क्षमता, विश्लेषणात्मक कौशल (Analytical Skills) और त्वरित प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता में जबर्दस्त सुसंगतता और पैनापन प्रदान करेगी.

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Payment Recovery)

फेस्टिव सीजन के बाद भी बंपर मुनाफा, अटका पेमेंट होगा क्लियर: त्योहारी सीजन के समाप्त होने के बाद भी कारोबार में मुनाफे की निरंतरता बनी रहेगी. बाजार में विभिन्न पार्टियों को सप्लाई किए गए ऑर्डर्स का फंसा हुआ या रुका हुआ पेमेंट धीरे-धीरे क्लियर होना शुरू हो जाएगा, जिससे कैश फ्लो की स्थिति काफी मजबूत होगी.

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कॉम्पिटिटर से सीखें रणनीति, शेयर बाजार में जल्दबाजी से बचें: मार्केट में अपने प्रतिस्पर्धियों (Competitors) की नई कारोबारी रणनीति को गहराई से समझें; उनकी योजनाओं से आपको अपने बिजनेस मॉडल को अपडेट करने में काफी कुछ सीखने को मिलेगा. जो व्यापारी स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड या सट्टे से जुड़े वित्तीय साधनों में निवेश कर रहे हैं, वे फिलहाल किसी बड़े दांव से बचें; थोड़ा ठहरें और पूरी सतर्कता व अध्ययन के साथ ही कदम उठाएं.

2. करियर और नौकरी (Career, Salary & Workplace Relations)

शोभन योग से सीनियर्स संग मीटिंग, सैलरी बढ़ने की चर्चा: शोभन योग के शुभ प्रभाव से नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) की ऑफिस में उच्चाधिकारियों व सीनियर्स के साथ एक अहम रणनीतिक मीटिंग हो सकती है. इस बैठक में आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए नई जिम्मेदारियां सौंपने के साथ-साथ वेतन (Salary Hike) बढ़ाने पर भी सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ेगी.

मजबूत तालमेल से धन लाभ: कार्यस्थल पर सहयोगियों और उच्च प्रबंधन के साथ आपके संबंध बेहद सौहार्दपूर्ण और मजबूत रहेंगे; इसी आपसी तालमेल के चलते आपको कोई अप्रत्याशित वित्तीय इंसेंटिव या धन लाभ हो सकता है.

3. लव, फैमिली, छात्र-कलाकार व यंग जनरेशन (Family, Siblings & Focus)

छोटे भाई-बहनों से तालमेल, घर में लजीज व्यंजन: भाई दूज के पावन अवसर पर घर में छोटे भाई-बहनों के साथ विशेष प्रेम और तालमेल बनाकर चलें. यदि उन्हें किसी वस्तु, शिक्षा सामग्री या सहायता की जरूरत है, तो उसे अपनी ओर से सहर्ष पूरा करने का प्रयास करें. शाम को पूरे परिवार के साथ बैठकर स्वादिष्ट व्यंजनों और मिठाइयों का आनंद उठाने का मौका मिलेगा.

छात्रों को नकारात्मक लोगों से दूरी की सलाह: विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ी (Students, Artists & Sports Persons) भटकाने वाले, नकारात्मक और कन्फ्यूजन पैदा करने वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें; ऐसे लोग आपके लक्ष्य के रास्ते में बड़ी अड़चनें खड़ी कर सकते हैं.

युवा टालमटोल की आदत छोड़ें: युवा पीढ़ी (Young Generation) किसी भी काम को कल पर टालने और आवश्यक बातों को भूल जाने की आदत में तुरंत सुधार लाए; कार्यों में गैर-जरूरी पेंडेंसी बनाए रखना आपके भविष्य के लिए हानिकारक हो सकता है.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: पंचम चंद्रमा के कारण पाचन तंत्र थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. मिठाइयों और गरिष्ठ भोजन के बीच अपनी डाइट को संतुलित रखें, पर्याप्त पानी पिएं और मानसिक शांति के लिए योग-ध्यान करें.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 2

मंगलवार व भाई दूज विशेष अचूक उपाय: आज मंगलवार, यम द्वितीया और शोभन योग के पावन संयोग पर पंचम भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और हनुमान जी व मां लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' का जप करें. हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और 'हनुमान चालीसा' व 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें. भाई दूज के अवसर पर बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना करें और भाई अपनी बहनों को उपहार व स्नेह दें. किसी जरूरतमंद या कन्या को पीले फल अथवा बेसन की मिठाई का दान करें. इससे शेयर बाजार और निवेश की बाधाएं टलेंगी, कार्यक्षेत्र में वेतन वृद्धि का मार्ग खुलेगा और पारिवारिक रिश्तों में मिठास बढ़ेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 Nov 2026 08:11 AM (IST)
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