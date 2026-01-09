Kumbh Rashifal 9 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित है, इसलिए दिन कुछ उतार–चढ़ाव और भावनात्मक दबाव लेकर आ सकता है. घर से जुड़े किसी पुराने या जटिल मामले में अचानक समस्या उभर सकती है, इसलिए हर फैसले में धैर्य और समझदारी जरूरी होगी.

स्वास्थ्य राशिफल

सेहत को लेकर आज विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. बदलती जीवनशैली, नींद की कमी और तनाव आपके शरीर को कमजोर कर सकते हैं. योग और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इससे न केवल शरीर बल्कि मन भी शांत रहेगा. जिन लोगों को भूलने या ध्यान केंद्रित करने में परेशानी रहती है, उनके लिए प्राणायाम और ध्यान बहुत लाभकारी रहेगा.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में कुछ रुकावटें आ सकती हैं. आपके आलस्य, मैनेजमेंट की गड़बड़ी या किसी अंदरूनी सेटिंग की वजह से कुछ कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल सकते हैं. हालांकि यदि आप समय रहते सजग हो जाएं और हर सौदे पर बारीकी से नजर रखें, तो बड़े नुकसान से बच सकते हैं. जोखिम भरे निर्णय फिलहाल टालना ही बेहतर रहेगा.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर बहुत संभलकर काम करना होगा. कोई छिपा हुआ विरोधी आपके खिलाफ माहौल बना सकता है, इसलिए हर बात पर आंख बंद करके भरोसा न करें. अन-एम्प्लॉयड लोगों को अभी अपने प्रयास तेज रखने होंगे, क्योंकि जल्द ही नए अवसर मिलने की संभावना बनेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. अनावश्यक खर्च और गलत निर्णय घाटे का कारण बन सकते हैं. बजट बनाकर चलें और किसी भी बड़े लेन-देन से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

लव और मैरिड लाइफ में आज विवाद से बचना जरूरी है. छोटी-छोटी बातों पर बहस रिश्तों में दूरी पैदा कर सकती है. परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, इसलिए संयम और संवाद से स्थिति संभालने की कोशिश करें.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

इलेक्ट्रिक और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स का ध्यान प्रोजेक्ट से भटक सकता है. सोशल मीडिया या फालतू गतिविधियों से दूरी बनाकर पढ़ाई पर फोकस करना जरूरी होगा. एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान और टाइम टेबल का पालन करें.

शुभ रंग: ब्राउन

शुभ अंक: 3 | अशुभ अंक: 7

उपाय: आज पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 11 बार जाप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और मानसिक स्थिरता बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या आज कोई बड़ा निवेश करना ठीक रहेगा?

नहीं, आज जोखिम भरे निवेश से बचना बेहतर रहेगा. सोच-समझकर ही कोई फैसला लें.

2. नौकरी में विरोधियों से कैसे बचें?

अपने काम में पारदर्शिता रखें और किसी पर बिना जांचे भरोसा न करें.

3. मानसिक शांति के लिए क्या करें?

योग, ध्यान और गहरी सांसों का अभ्यास करें, इससे मन शांत और एकाग्र रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.