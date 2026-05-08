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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 8 May 2026: कुंभ राशि बिजनेस और फाइनेंस में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ऑफिस में गुप्त शत्रुओं की साजिश से रहें सावधान

Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 May 2026: कुंभ राशि बिजनेस और फाइनेंस में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ऑफिस में गुप्त शत्रुओं की साजिश से रहें सावधान

Aquarius Horoscope 8 May 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन वित्तीय अड़चनों और कार्यक्षेत्र में सावधानी का है. जानिए कुंभ राशि के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशि के लोगों के लिए थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' है और चन्द्रमा के बारहवें भाव में होने से आपको खर्चों और विदेशी संपर्कों के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी.

ग्रह गोचर की स्थिति आज आपके पक्ष में उतनी अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी भी बड़े बदलाव या निर्णय को फिलहाल टाल देना ही समझदारी होगी. आज धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. ग्रह गोचर विपरीत होने से लोन अप्रूवल या ओवरड्राफ्ट की फाइल अटक सकती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब होने की आशंका है. बिजनेसमैन के लिए लागत बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ सकती है और नई डील्स को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी. आज किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या जोखिम भरे काम से दूर रहना ही आपके हित में रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. ऑफिस में कुछ गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए आज 'अलर्ट मोड' पर रहें. दिन के आखिरी घंटों में तकनीकी समस्या, जैसे सिस्टम क्रैश होने या सॉफ्टवेयर में बग आने से आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है, जिससे बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. अपने काम का बैकअप जरूर रखें और महत्वपूर्ण फाइल्स को सुरक्षित रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज आपसी तालमेल की कमी खल सकती है. आपने लाइफ पार्टनर के साथ डिनर या मूवी की जो प्लानिंग की थी, वह अचानक किसी काम के आ जाने के कारण कैंसिल करनी पड़ सकती है. इससे पार्टनर के साथ थोड़ी खटपट या अनबन होने की स्थिति बन सकती है. रिश्तों में कड़वाहट न आए, इसके लिए बातचीत के दौरान सौम्यता बरतें और स्थिति को प्यार से समझाने का प्रयास करें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. विशेषकर घर से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. पढ़ाई में मन न लगने के कारण मन में थोड़ी निराशा आ सकती है. हार मानने के बजाय छोटे-छोटे ब्रेक लें और मन को शांत रखकर फिर से शुरुआत करें. सफलता के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना होगा. भारी सामान उठाने या अचानक बहुत ज्यादा दौड़-भाग करने से बचें, अन्यथा आपकी कमर या घुटने की कोई पुरानी चोट फिर से उभर सकती है. शारीरिक श्रम के साथ-साथ पर्याप्त आराम भी करें. अपनी मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए स्ट्रेचिंग और हल्के व्यायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें. मंदिर में पीले रंग की मिठाई का दान करना भी शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 May 2026 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि वालों के लिए 8 मई 2026 कैसा रहेगा?

8 मई 2026 कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से खर्चों और विदेशी संपर्कों में सावधानी बरतें.

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से कैसा रहेगा?

आर्थिक दृष्टि से यह दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. लोन या ओवरड्राफ्ट की फाइल अटक सकती है, और बिजनेसमैन के लिए लागत बढ़ने से मुनाफा कम हो सकता है.

नौकरी और करियर के लिहाज से आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त सावधानी बरतें, क्योंकि गुप्त शत्रु सक्रिय हो सकते हैं. तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए अपने काम का बैकअप जरूर रखें.

प्रेम और परिवार के क्षेत्र में क्या उम्मीद की जा सकती है?

पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल की कमी खल सकती है. डिनर या मूवी की योजना रद्द हो सकती है, जिससे पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है.

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है, लेकिन निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है.

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