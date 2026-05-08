Aaj ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशि के लोगों के लिए थोड़ा संभलकर चलने वाला रहेगा. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' है और चन्द्रमा के बारहवें भाव में होने से आपको खर्चों और विदेशी संपर्कों के मामले में विशेष सावधानी रखनी होगी.

ग्रह गोचर की स्थिति आज आपके पक्ष में उतनी अनुकूल नहीं है, इसलिए किसी भी बड़े बदलाव या निर्णय को फिलहाल टाल देना ही समझदारी होगी. आज धैर्य और संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. ग्रह गोचर विपरीत होने से लोन अप्रूवल या ओवरड्राफ्ट की फाइल अटक सकती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग डिस्टर्ब होने की आशंका है. बिजनेसमैन के लिए लागत बढ़ने से प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ सकती है और नई डील्स को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी. आज किसी भी प्रकार के बड़े निवेश या जोखिम भरे काम से दूर रहना ही आपके हित में रहेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. ऑफिस में कुछ गुप्त शत्रु आपके विरुद्ध सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए आज 'अलर्ट मोड' पर रहें. दिन के आखिरी घंटों में तकनीकी समस्या, जैसे सिस्टम क्रैश होने या सॉफ्टवेयर में बग आने से आपका बना-बनाया काम बिगड़ सकता है, जिससे बॉस की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. अपने काम का बैकअप जरूर रखें और महत्वपूर्ण फाइल्स को सुरक्षित रखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज आपसी तालमेल की कमी खल सकती है. आपने लाइफ पार्टनर के साथ डिनर या मूवी की जो प्लानिंग की थी, वह अचानक किसी काम के आ जाने के कारण कैंसिल करनी पड़ सकती है. इससे पार्टनर के साथ थोड़ी खटपट या अनबन होने की स्थिति बन सकती है. रिश्तों में कड़वाहट न आए, इसके लिए बातचीत के दौरान सौम्यता बरतें और स्थिति को प्यार से समझाने का प्रयास करें.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मिला-जुला रहेगा. विशेषकर घर से दूर रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है. पढ़ाई में मन न लगने के कारण मन में थोड़ी निराशा आ सकती है. हार मानने के बजाय छोटे-छोटे ब्रेक लें और मन को शांत रखकर फिर से शुरुआत करें. सफलता के लिए निरंतरता बहुत जरूरी है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको अपनी सीमाओं का ध्यान रखना होगा. भारी सामान उठाने या अचानक बहुत ज्यादा दौड़-भाग करने से बचें, अन्यथा आपकी कमर या घुटने की कोई पुरानी चोट फिर से उभर सकती है. शारीरिक श्रम के साथ-साथ पर्याप्त आराम भी करें. अपनी मांसपेशियों में खिंचाव से बचने के लिए स्ट्रेचिंग और हल्के व्यायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें. मंदिर में पीले रंग की मिठाई का दान करना भी शुभ रहेगा.

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