हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 8 February 2026: कुंभ राशि निवेश की प्लानिंग के लिए दिन है बेहतर, नई जिम्मेदारियों को निभाने में होंगे सफल

Aaj ka Kumbh Rashifal 8 February 2026: कुंभ राशि निवेश की प्लानिंग के लिए दिन है बेहतर, नई जिम्मेदारियों को निभाने में होंगे सफल

Aquarius Horoscope 8 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Feb 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 8 February 2026 in Hindi: कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला-जुला लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही शानदार रहने वाला है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और स्वाति नक्षत्र के प्रभाव के साथ चन्द्रमा आपकी राशि से नौवें भाव (भाग्य स्थान) में स्थित हैं. भाग्य भाव में चन्द्रमा का होना आपकी धार्मिक और सामाजिक सक्रियता को बढ़ाएगा.

आज आप सोशियली काफी एक्टिव रहेंगे. लोगों से मिलना-जुलना और नए संपर्क बनाना आपके भविष्य के लिए फायदेमंद होगा. हालांकि, दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर न करें और न ही कोई नई शुरुआत करें.

व्यापार और धन (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से आज का दिन आत्म-मंथन का है. आपको अपनी कार्य प्रणाली का उचित मूल्यांकन करने की आवश्यकता है. यदि आप अपनी कोशिशें सही दिशा में जारी रखते हैं, तो परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेंगे. व्यापार विस्तार के लिए पूंजी निवेश की प्लानिंग करना आज बहुत जरूरी है. धन लाभ के लिए सुबह 10:15 से 12:15 का समय श्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है. ऑफिस में काम को लेकर सहकर्मियों या किसी अधिकारी के साथ वाद-विवाद होने की आशंका है, इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. करियर में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं, जिससे कार्य की गति थोड़ी धीमी (स्थिरता) पड़ सकती है. हालांकि, नई जिम्मेदारियां भी मिलेंगी जिन्हें निभाने में आप सक्षम रहेंगे.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

प्रेम जीवन के लिए आज का दिन खुशियां लेकर आया है. रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी समझ बढ़ेगी. यदि घर का कोई महत्वपूर्ण कार्य काफी समय से अटका हुआ था, तो वह आज लाइफ पार्टनर के सहयोग से संपन्न हो जाएगा. परिवार में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. कभी आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे तो कभी मानसिक थकान हावी हो सकती है. पैरों में दर्द या जोड़ों की समस्या परेशान कर सकती है. पर्याप्त आराम करें और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आप अपनी प्रैक्टिस पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और अपनी तकनीक में सुधार करेंगे. छात्रों के लिए भी एकाग्रता का समय है, विशेषकर जो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं.

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 2
  • आज का उपाय: "ॐ शं शनैश्चराय नमः" मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को काले तिल या कंबल का दान करें. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

(FAQs)

1. कुंभ राशि के लिए आज निवेश करना कैसा रहेगा?
    आज बिजनेस में पूंजी की जरूरत है, इसलिए निवेश की प्लानिंग करना सही है. लेकिन निवेश करने से पहले अनुभवी व्यक्ति की सलाह लें और राहुकाल का ध्यान रखें.

2. ऑफिस में विवाद से बचने के लिए क्या करें?
     आज अपने काम से काम रखें और दूसरों के फटे में टांग न अड़ाएं. कोई आपकी आलोचना करे तो उसे शांति से सुनें और प्रतिक्रिया न दें.

3. आज भाग्य का कितना साथ मिलेगा?
    चन्द्रमा नौवें भाव में होने से भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन करियर की चुनौतियों को पार करने के लिए आपको अपनी मेहनत और पॉजिटिव थिंकिंग पर भरोसा करना होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 08 Feb 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूसी तेल खरीद नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', टैरिफ की धमकी पर एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
'रूसी तेल नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
हरियाणा
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिल्ली हिंसा के 13 शैतान ! | Crime News
UP News: Bareli में बुलडोजर एक्शन के दौरान लोगों का हंगामा ! | Boldozer Action | UP | Bareli
Janhit: बदले के लिए गिरफ्तार... या कानून की तलवार ? | PappuYadavArrested | Chitra Tripathi
Pappu Yadav Arrested: पप्पू की गिरफ्तारी का मिडनाइट ड्रामा | Bihar News | Pappu Yadav Update
Sandeep Chaudhary: 'विकसित भारत' की ओर कदम या निकलेगा देश का दम? | India-US Deal | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूसी तेल खरीद नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', टैरिफ की धमकी पर एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
'रूसी तेल नहीं, PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा', एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिखाया आईना
हरियाणा
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
इंस्पेक्टर की मौत और कई लोग घायल, सूरजकुंड मेले में हुए हादसे पर CM सैनी ने जताया दुख
विश्व
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए कर दिया बड़ा ऐलान
'भारत भरोसे की सबसे मजबूत करेंसी', कुआलालंपुर में बोले PM मोदी, मलेशिया के लिए किया बड़ा ऐलान
क्रिकेट
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
भारत के लिए 2 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं USA के हरमीत सिंह, होश उड़ा देगी इस स्पिनर की कहानी
बॉलीवुड
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
'रामायण' से विक्रांत मैस्सी का पत्ता हुआ साफ! अब ये एक्टर बनेगा 'रावण' का बेटा 'मेघनाद'
विश्व
'हमारे CDF आसिम मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', PAK में लगे जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
'मुनीर ने दिया था गजवा-ए-हिंद का नारा', जिहादी मेले में ऑपरेशन सिंदूर पर जैश कमांडर का कबूलनामा
ट्रेंडिंग
गटर के ढक्कन बेचकर घर चला रहे पाकिस्तानी? लाहौर और कराची के वीडियो देख यूजर्स उड़ाने लगे मजाक, बोले- यह कंगाली की हद
गटर के ढक्कन बेचकर घर चला रहे पाकिस्तानी? लाहौर और कराची के वीडियो देख यूजर्स उड़ाने लगे मजाक, बोले- यह कंगाली की हद
हेल्थ
हर घूंट पानी के बाद यूरिन क्यों आता है? जानिए क्या है इसका कारण और शरीर का पूरा साइंस
हर घूंट पानी के बाद यूरिन क्यों आता है? जानिए क्या है इसका कारण और शरीर का पूरा साइंस
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget