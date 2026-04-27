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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 27 April 2026: कुंभ राशि मोहिनी एकादशी पर एक्सपोर्ट में मिलेगा भारी मुनाफा, विवाह चर्चा के लिए दिन श्रेष्ठ

Aaj ka Kumbh Rashifal 27 April 2026: कुंभ राशि मोहिनी एकादशी पर एक्सपोर्ट में मिलेगा भारी मुनाफा, विवाह चर्चा के लिए दिन श्रेष्ठ

Aquarius Horoscope: कुंभ राशि विवादित ट्रांजैक्शन सुलझने से बैंक बैलेंस बढ़ेगा. एक्सपोर्ट में भारी मुनाफा होगा. पॉलिसी मेकिंग में सुझाव शामिल होंगे. विवाह चर्चा सफल रहेगी और स्टैमिना में सुधार होगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Apr 2026 03:02 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव बना हुआ है, जो आपके सुख-साधनों और आकर्षण में वृद्धि करेगा. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और भद्रा होने के बावजूद, ध्रुव योग आपके लिए साझेदारी के कार्यों में बड़ी सफलता लेकर आ रहा है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "शानदार रिकवरी" का है. कोई पुराना विवादित ट्रांजैक्शन आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे बैंक बैलेंस में अचानक वृद्धि होगी. सरकार की नई व्यापार नीति आपके लिए वरदान साबित होगी; एक्सपोर्ट ड्यूटी में भारी छूट मिलने से आपका नेट प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगा. साझेदारी (Partnership) में किए गए कार्यों से आज अप्रत्याशित लाभ होने के संकेत हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी दूरदर्शिता की सराहना होगी. भविष्य के डिजिटल बदलावों को लेकर आपकी तैयारी आपको कार्यस्थल पर "लंबी रेस का घोड़ा" साबित करेगी. सीनियर्स आज आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे और उन्हें आने वाली पॉलिसी का हिस्सा बना सकते हैं, जो आपके करियर की एक बड़ी उपलब्धि होगी. आप अपनी तार्किक क्षमता से ऑफिस की जटिलताओं को आसानी से सुलझा लेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आपको कोई नया रिसर्च प्रोजेक्ट या पार्ट-टाइम जॉब मिल सकती है, जो आपके अनुभव और आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार करेगी. सीखने की प्रक्रिया में आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. जो छात्र तकनीकी विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन किसी बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने के लिए उत्तम है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन खुशियों भरा है. विवाह की चर्चा के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है. यदि दोनों परिवारों के बीच कोई गलतफहमी चल रही थी, तो आप अपनी बुद्धिमानी से उसे दूर करने में सफल रहेंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे. शाम का समय परिवार के साथ सुखद बीतेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन "सकारात्मक बदलाव" का है. अपनी डाइट में आज आप जो भी छोटा बदलाव करेंगे, उसका असर आपको अपने स्टैमिना और कार्यक्षमता में तुरंत दिखाई देगा. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए आंखों की देखभाल करें और भरपूर पानी पिएं.

  • भाग्यशाली रंग: ब्लैक (गंभीरता और सुरक्षा का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल दान करें या शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें.

(FAQs)

1. एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट का लाभ कैसे उठाएं?
    आज सरकारी नई नीतियों के दस्तावेजों का अध्ययन करें और अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोसेस करें. ध्रुव योग आपके पक्ष में है.

2. विवाह की बात शुरू करने का सही समय क्या है?
    आज दिन भर योग अनुकूल हैं, लेकिन राहुकाल (07:30 - 09:00) को छोड़कर आप किसी भी समय चर्चा शुरू कर सकते हैं.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?
    पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 27 Apr 2026 03:02 AM (IST)
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