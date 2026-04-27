Aaj ka Kumbh Rashifal 27 April 2026: आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है. कुंभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में गोचर कर रहे हैं. आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव बना हुआ है, जो आपके सुख-साधनों और आकर्षण में वृद्धि करेगा. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और भद्रा होने के बावजूद, ध्रुव योग आपके लिए साझेदारी के कार्यों में बड़ी सफलता लेकर आ रहा है.

व्यापार और वित्त राशिफल (Business & Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "शानदार रिकवरी" का है. कोई पुराना विवादित ट्रांजैक्शन आज आपके पक्ष में सुलझ सकता है, जिससे बैंक बैलेंस में अचानक वृद्धि होगी. सरकार की नई व्यापार नीति आपके लिए वरदान साबित होगी; एक्सपोर्ट ड्यूटी में भारी छूट मिलने से आपका नेट प्रॉफिट काफी बढ़ जाएगा. साझेदारी (Partnership) में किए गए कार्यों से आज अप्रत्याशित लाभ होने के संकेत हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी दूरदर्शिता की सराहना होगी. भविष्य के डिजिटल बदलावों को लेकर आपकी तैयारी आपको कार्यस्थल पर "लंबी रेस का घोड़ा" साबित करेगी. सीनियर्स आज आपके सुझावों को गंभीरता से लेंगे और उन्हें आने वाली पॉलिसी का हिस्सा बना सकते हैं, जो आपके करियर की एक बड़ी उपलब्धि होगी. आप अपनी तार्किक क्षमता से ऑफिस की जटिलताओं को आसानी से सुलझा लेंगे.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और शोधार्थियों के लिए आज का दिन उपलब्धियों भरा है. आपको कोई नया रिसर्च प्रोजेक्ट या पार्ट-टाइम जॉब मिल सकती है, जो आपके अनुभव और आर्थिक स्थिति दोनों में सुधार करेगी. सीखने की प्रक्रिया में आज आप काफी सक्रिय रहेंगे. जो छात्र तकनीकी विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन किसी बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखने के लिए उत्तम है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए आज का दिन खुशियों भरा है. विवाह की चर्चा के लिए आज का दिन सर्वोत्तम है. यदि दोनों परिवारों के बीच कोई गलतफहमी चल रही थी, तो आप अपनी बुद्धिमानी से उसे दूर करने में सफल रहेंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी और आप एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे. शाम का समय परिवार के साथ सुखद बीतेगा.

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन "सकारात्मक बदलाव" का है. अपनी डाइट में आज आप जो भी छोटा बदलाव करेंगे, उसका असर आपको अपने स्टैमिना और कार्यक्षमता में तुरंत दिखाई देगा. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी. हालांकि, ग्रहण दोष के प्रभाव से बचने के लिए आंखों की देखभाल करें और भरपूर पानी पिएं.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक (गंभीरता और सुरक्षा का प्रतीक)

ब्लैक (गंभीरता और सुरक्षा का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं. ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी मंदिर में नारियल दान करें या शिवलिंग पर काले तिल अर्पित करें.

(FAQs)

1. एक्सपोर्ट ड्यूटी में छूट का लाभ कैसे उठाएं?

आज सरकारी नई नीतियों के दस्तावेजों का अध्ययन करें और अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर को प्रोसेस करें. ध्रुव योग आपके पक्ष में है.

2. विवाह की बात शुरू करने का सही समय क्या है?

आज दिन भर योग अनुकूल हैं, लेकिन राहुकाल (07:30 - 09:00) को छोड़कर आप किसी भी समय चर्चा शुरू कर सकते हैं.

3. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा श्रेष्ठ है?

पंचांग के अनुसार आज आपके लिए पूर्व दिशा की यात्रा करना अत्यंत शुभ और लाभकारी रहेगा.

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