Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मालव्य योग से कुंभ राशि वालों को रोगों से मुक्ति मिलेगी।

व्यवसाय में नई तकनीक से उत्पादन बढ़ेगा, मुनाफा भी।

नौकरी में पदोन्नति, कलाकारों को मिलेगा बड़ा मंच।

पारिवारिक जीवन सुखद, छात्रों को मिलेगी सफलता।

Aaj ka Kumbh Rashifal 24 April 2026: शुक्रवार के दिन वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि शाम 07:22 तक प्रभावी रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि का आगमन होगा. आज रात 08:14 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लगेगा. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और शूल योग का लाभ मिलेगा.

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन विशेष है क्योंकि आपकी राशि में 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव बना हुआ है. चंद्रमा आज आपके छठे भाव (6th House) में गोचर करेंगे, जो शत्रुओं पर विजय और रोगों से मुक्ति का संकेत है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 का समय सर्वोत्तम है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज कुंभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से आपको पुरानी और लंबी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा. इसके अलावा, घर के बुजुर्गों की सेहत में सुधार होने से आपके मन का बोझ कम होगा और आपके चेहरे पर मुस्कान लौटेगी. आप स्वयं को काफी हल्का और तनावमुक्त महसूस करेंगे.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन नवाचार (Innovation) का है. बिजनेसमैन आज ऐसी तकनीक खोजने में सफल रहेंगे जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन (Production) संभव हो पाएगा, जो सीधे तौर पर आपके मुनाफे को बढ़ाएगा. आपकी अनुशासित कार्यप्रणाली और दूरदर्शिता आपको मार्केट की अस्थिरता और उतार-चढ़ाव से बचाकर रखेगी. आर्थिक स्थिति पहले से अधिक मजबूत होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन 'गोल्डन डे' साबित हो सकता है. आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ पदोन्नति (Promotion) की खुशखबरी मिल सकती है. आपकी कार्यक्षमता ऐसी रहेगी कि ऑफिस में आपके विरोधी भी आपके कायल हो जाएंगे. आर्टिस्ट और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज किसी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का शानदार मौका मिलेगा. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आप किसी प्रभावशाली सभा का हिस्सा बनेंगे.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख और आनंद का माहौल रहेगा. आज आप परिवार के साथ किसी मनोरंजक यात्रा या पिकनिक पर जाने की योजना बना सकते हैं. रिश्तों में आपसी समझ बढ़ेगी. सामाजिक कार्यों में आपकी बढ़ती सक्रियता परिवार का मान-सम्मान बढ़ाएगी. जीवनसाथी का हर कदम पर सहयोग मिलेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

छात्रों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहने वाला है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का सार्थक परिणाम मिलेगा. आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

आज के उपाय

पक्षियों को दाना और पानी की व्यवस्था करें, इससे करियर में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

1. कुंभ राशि वालों के लिए आज करियर में क्या बड़े अवसर हैं?

आज आपको पदोन्नति मिलने के प्रबल योग हैं. साथ ही, कलाकारों को किसी बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा.

2. स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन बहुत शुभ है. आपको किसी पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी और घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा.

3. क्या आज व्यापार में निवेश करना सही है?

जी हाँ, आपकी अनुशासित कार्यशैली आपको बाजार के जोखिमों से बचाएगी. नई तकनीक का उपयोग करना आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में मदद करेगा.

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