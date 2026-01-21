हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKumbh Rashifal 21 January 2026: कुंभ राशि को बड़ा ऑर्डर, नौकरी के ऑफर और व्यवहार में बदलाव

Kumbh Rashifal 21 January 2026: कुंभ राशि को बड़ा ऑर्डर, नौकरी के ऑफर और व्यवहार में बदलाव

Aquarise Horoscope 21 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Jan 2026 04:15 AM (IST)
Kumbh Rashifal 21 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित है, जिससे आपके विवेक और उत्साह में स्पष्ट बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आप आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे और नई योजनाओं पर काम करने का मन बनेगा. दिन कुल मिलाकर प्रगति देने वाला रहेगा, बस जल्दबाजी से बचना जरूरी है.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए समय अनुकूल बना हुआ है. यदि आप किसी प्रतिष्ठित कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर स्वतंत्र बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं. बिजनेस में किसी बड़े ऑर्डर के मिलने की संभावना है, जिससे कारोबार की ग्रोथ तेज होगी. नए क्लाइंट और नए कॉन्टेक्ट आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत रखें, ताकि आने वाले समय में लाभ को सही दिशा में लगाया जा सके.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आया है. कॉन्टेक्ट और नेटवर्किंग के माध्यम से नई नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए लोगों से खुलकर अपनी बात रखें. बुधादित्य और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से जॉब सर्चर के हाथ अच्छे जॉब ऑफर लग सकते हैं. नौकरीपेशा लोग अपने काम में नई जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं, जिससे करियर में आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. बिजनेस से होने वाली आय में वृद्धि होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है. मांगलिक कार्यक्रमों के कारण खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलें. सोच समझकर निवेश करने से भविष्य में अच्छा रिटर्न मिल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी को समय देने की जरूरत है. इससे रिश्तों में मधुरता आएगी और आपसी समझ मजबूत होगी. आपके व्यवहार में आए सकारात्मक बदलाव को देखकर परिवार के सदस्य थोड़े हैरान रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वे इसे स्वीकार करेंगे. परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में जाने की योजना बन सकती है, जिससे पारिवारिक रिश्ते और मजबूत होंगे.

हेल्थ राशिफल
खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. मांगलिक कार्यक्रमों के चलते अधिक तला भुना या भारी भोजन करने से डाइजेशन की समस्या हो सकती है. हल्का और संतुलित भोजन करें और पानी का सेवन बढ़ाएं.

शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आज ज्यादा फोकस और डिसिप्लिन की जरूरत रहेगी. नियमित पढ़ाई और रिवीजन से सफलता के चांस बढ़ेंगे. ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूरी बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग पर्पल
भाग्यशाली अंक 1
अनलक्की अंक 7

उपाय
आज शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंद को काले तिल का दान करें. इससे करियर और मानसिक स्थिरता में लाभ होगा.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज नई नौकरी मिलने की संभावना है?
उत्तर. हां, कॉन्टेक्ट और नेटवर्किंग के जरिए अच्छे जॉब ऑफर मिल सकते हैं.

प्रश्न 2. बिजनेस में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है?
उत्तर. ग्रह स्थिति अनुकूल है, जिससे बड़े ऑर्डर और ग्रोथ के योग बन रहे हैं.

प्रश्न 3. सेहत को लेकर किस बात का ध्यान रखें?
उत्तर. खान पान संतुलित रखें और डाइजेशन से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए संयम बरतें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Jan 2026 04:15 AM (IST)
Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
Embed widget