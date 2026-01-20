हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Rashifal 20 January 2026: कुंभ राशि सतर्क रहें, सेहत और संबंधों में सावधानी जरूरी

Kumbh Rashifal 20 January 2026: कुंभ राशि सतर्क रहें, सेहत और संबंधों में सावधानी जरूरी

Aquarise Horoscope 20 January 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Kumbh Rashifal 20 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में स्थित है, जिससे मन थोड़ा विचलित रह सकता है और कुछ कामों में अनावश्यक रुकावटें आ सकती हैं. खासकर विदेश से जुड़े कार्यों, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स या बाहरी संपर्कों में देरी संभव है. धैर्य और समझदारी से काम लेना आज बहुत जरूरी रहेगा.

हेल्थ राशिफल
सेहत को लेकर आज आपको अलर्ट रहना होगा. मानसिक तनाव अधिक रह सकता है, जिसका असर नींद और पाचन पर भी पड़ सकता है. सिरदर्द, थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है. खुद को ओवरथिंकिंग से बचाएं. योग, मेडिटेशन और थोड़ी वॉक आपके लिए फायदेमंद रहेगी. कैफीन और जंक फूड से दूरी बनाकर रखें.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों को शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए. भले ही काम तुरंत बन जाए, लेकिन यह आदत भविष्य में नुकसानदायक साबित हो सकती है. बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े कारोबारी बिना सोच-विचार किए निवेश न करें, भारी नुकसान की संभावना बन सकती है. आज रिसर्च और एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही कोई बड़ा फैसला लें. धीरे चलकर भी सुरक्षित रहना आज बेहतर है.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को अपने काम में बिल्कुल भी ढिलाई नहीं दिखानी चाहिए. सीनियर और बॉस आपकी परफॉर्मेंस पर पैनी नजर रखे हुए हैं. वर्कस्पेस पर आपका व्यवहार भी चर्चा का विषय बन सकता है, इसलिए बोलचाल और प्रतिक्रिया में संयम रखें. करियर में स्थिरता बनाए रखने के लिए आज अनुशासन सबसे जरूरी है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्कता जरूरी है. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, खासकर अनावश्यक चीजों पर. निवेश से पहले दो बार सोचें. फिलहाल सेविंग पर फोकस करना और जोखिम भरे फैसलों से बचना ही समझदारी होगी. उधार देने या लेने से भी बचें.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में माता-पिता से किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. लाइफ पार्टनर के रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप तनाव बढ़ा सकता है. बातचीत से गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश करें. न्यू जनरेशन को परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए व्यवहार करना चाहिए.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स एग्जाम और रिजल्ट को लेकर चिंतित रह सकते हैं. मन भटक सकता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. नियमित पढ़ाई और रिवीजन से स्थिति बेहतर होगी. आज तुलना करने से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें.

भाग्यशाली रंग अंक और उपाय
भाग्यशाली रंग. ग्रीन
भाग्यशाली अंक. 5
अनलकी अंक. 3
उपाय. आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और मन की शांति के लिए ॐ नमः शिवाय का जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा
नहीं, आज बिना सोच-समझे निवेश से बचना बेहतर है.

Q2. नौकरी में तनाव क्यों महसूस होगा
काम का दबाव और सीनियर की निगरानी तनाव का कारण बन सकती है.

Q3. रिश्तों में सुधार के लिए क्या करें
शांत रहकर संवाद करें और शक व गलतफहमी से दूर रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Jan 2026 03:00 AM (IST)
Rashifal 2026 Horoscope 2026 Aquarise Horoscope
Embed widget