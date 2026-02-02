हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kumbh Rashifal 2 February 2026: कुंभ राशि सरकारी कामों में मिलेगी सफलता, फालतू खर्चों और सेहत में बरतें सावधानी!

Kumbh Rashifal 2 February 2026: कुंभ राशि सरकारी कामों में मिलेगी सफलता, फालतू खर्चों और सेहत में बरतें सावधानी!

Aquarius Horoscope 2 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 02 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Preferred Sources

Kumbh Rashifal 2 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। मानसिक शांति बनी रहेगी और आप कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. 

स्वास्थ्य राशिफल

स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टिव लोग मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द महसूस कर सकते हैं. वॉर्म-अप और स्ट्रेचिंग जरूरी है.

बिजनेस राशिफल

कर्ज या निवेश लेने से पहले उसे चुकाने की स्पष्ट योजना बनाएं. प्रीति, आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. कोई नई जिम्मेदारी या रोल आपको दिया जा सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. कोई अटका हुआ भुगतान या नई कमाई का रास्ता खुल सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में माता-पिता का भरोसा और सपोर्ट आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. प्रेमी से बात करते समय संयम रखें, वरना बात बिगड़ सकती है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

न्यू जनरेशन को टारगेट अचीव करने में किसी खास व्यक्ति या रिश्तेदार की मदद मिलेगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

लक्की कलर – ब्राउन
लक्की नंबर – 8

उपाय

आज हरी मूंग दाल का दान करें और अपने काम की जगह साफ रखें, इससे कर्ज और अड़चनें कम होंगी.

FAQs

Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को धन लाभ मिलेगा?
हाँ, किसी अच्छी खबर या भुगतान से आर्थिक स्थिति सुधर सकती है.

Q2. कर्ज लेना ठीक रहेगा?
तभी लें जब उसे चुकाने की ठोस योजना आपके पास हो.

Q3. करियर में क्या बदलाव दिख रहा है?
नौकरी में आगे बढ़ने या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 02 Feb 2026 04:00 AM (IST)
Daily Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope
