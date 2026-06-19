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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 19 June 2026: कुंभ राशि हर्षण योग से बकाया सरकारी टैक्स चुकाने में मिलेगी सफलता, धन लाभ के बन रहे हैं सुंदर योग

Aaj ka Kumbh Rashifal 19 June 2026: कुंभ राशि हर्षण योग से बकाया सरकारी टैक्स चुकाने में मिलेगी सफलता, धन लाभ के बन रहे हैं सुंदर योग

Aquarius Horoscope 19 June 2026: हर्षण योग से कर्मचारियों की लीडरशिप की होगी सराहना, क्या शुक्रवार को कॉम्पिटिटर्स की नकल करने के बजाय ऑरिजिनेलिटी को बनाना होगा अपनी ताकत? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा. 

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे. वहीं सुबह 10:07 के बाद चंद्रमा-केतु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर आर्थिक लाभ से भरने और टैक्स कंप्लायंस को पूरा करने का साबित होगा. हर्षण योग बनने से, बिजनेसमैन के बिजनेस से रिलेटेड यदि कोई भी सरकारी टैक्स या जीएसटी (GST) बकाया चल रहा है, तो आज उसे समय रहते पूरी तरह चुकाने का ईमानदार प्रयास करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. 

बिजनेसमैन आज बाजार में अपने कॉम्पिटिटर्स की रणनीतियों पर पैनी नजर तो जरूर रखें, लेकिन भूलकर भी उनकी हूबहू नकल बिल्कुल न करें; क्योंकि हमेशा याद रखें आपकी अपनी खुद की 'ऑरिजिनेलिटी' (मौलिकता) ही बाजार में आपकी सबसे बड़ी असली ताकत है. बाजार से आज धन लाभ के बहुत ही बेहतरीन और सुंदर योग बन रहे हैं; पूर्व में किए गए बेहतर प्रयासों का आपको बेटर रिजल्ट (शानदार परिणाम) प्राप्त होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन दफ्तर में संकटमोचक बनने और अपनी शानदार लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का साबित होगा. आज ऑफिस में मैनेजमेंट और सीनियर्स के सामने आपकी 'लीडरशिप' (नेतृत्व क्षमता) की जमकर खुली सराहना होगी; कार्यस्थल पर चल रही किसी बहुत बड़ी विवादित बात या उलझे हुए कड़े मुद्दे को आज आप अपनी गजब की सूझबूझ से बहुत आसानी से हल कर लेंगे जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा. 

एंप्लॉयड पर्सन के विजनरी आइडियाज आज मैनेजमेंट द्वारा बहुत सराहे जाएंगे; बशर्ते उन्हें थोड़ा और 'प्रैक्टिकल' (व्यावहारिक) बनाने की भी आवश्यकता रहेगी. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज कार्यस्थल पर बहुत ही शांतपूर्ण और अनुकूल माहौल रहेगा, जिससे कर्मचारी बिना किसी फालतू के तनाव के अपने मुख्य ऑफिशियल कार्य पर पूरा ध्यान फोकस कर पाएंगे; अपनी एबिलिटी और स्मार्ट वर्क पर पूरा विश्वास बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन चिंताओं को दूर भगाकर कर्मप्रधान बनने का संदेश दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स आज अपने मन से परीक्षा और रिजल्ट की फालतू चिंताओं को पूरी तरह दूर छोड़कर, केवल और केवल अपने 'कर्म' यानी अपनी मुख्य पढ़ाई पर पूरी लगन से जुट जाएं, कड़ा परिश्रम ही आगे बड़ी रैंक दिलाएगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनी वाणी और व्यवहार में मधुर सुधार लाने का कड़ा संकेत दे रहा है. सातवें चंद्रमा के प्रभाव से दांपत्य जीवन सुखी रहेगा. हालांकि, आज आपकी कुंडली में बव करण सक्रिय रहने से, घर-परिवार में आपके रूखे व्यवहार या गुस्से के कारण किसी प्रिय सदस्य की भावनाओं को गहरी ठेस पहुँच सकती है; जिससे घर की शांति प्रभावित हो सकती है; इसलिए आज अपने कड़े 'बिहेवियर' में तुरंत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाएं, बड़ों का सम्मान करें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज सातवें चंद्रमा के प्रभाव से आपकी सेहत काफी मजबूत, फिट और अच्छी बनी रहेगी. दफ्तर में लीडरशिप की सराहना होने और धन लाभ होने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का तेज रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज सातवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और हर्षण योग की महाशुभता पाने के लिए मां दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद मिठाई या मिश्री का भोग लगाएं और दुर्गा अष्टक का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:55 AM (IST)
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