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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 16 June 2026: कुंभ राशि कैलेंडर और टाइम मैनेजमेंट से कर्मचारी पूरा करेंगे बड़ा प्रोजेक्ट, सहयोग करेंगे सहकर्मी

Aaj ka Kumbh Rashifal 16 June 2026: कुंभ राशि कैलेंडर और टाइम मैनेजमेंट से कर्मचारी पूरा करेंगे बड़ा प्रोजेक्ट, सहयोग करेंगे सहकर्मी

Aquarius Horoscope 16 June 2026: कम्युनिकेशन स्किल्स का सीनियर्स संग मीटिंग में दिखेगा जलवा, क्या मंगलवार को कैलेंडर टाइम मैनेजमेंट से पूरा होगा बड़ा प्रोजेक्ट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Reported By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 16 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 16 June 2026: आज सुबह 08:24 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष देवकार्य सोमवती अमावस्या तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज शाम 07:08 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, शूल योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखने और शांत मन से काम करने का संकेत दे रहा है. विदेशी बिजनेस का काम करने वाले जातकों को आज इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बाजार में अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का गलत सहारा भूलकर भी न लें, पूरी वफादारी से काम करें. 

बिजनेसमैन आज बाजार की स्थिति को देखते हुए किसी भी प्रकार की 'न्यू प्लानिंग' की शुरुआत करने से पूरी तरह बचें. स्वयं को पूरी तरह शांत बनाए रखें और एकांत में बैठकर प्रभु का ध्यान करें, जिससे आपका मनोबल मजबूत होगा और आप अपने बिजनेस पर सही तरीके से फोकस कर पाएंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और मार्केटिंग क्षेत्र के लोगों के लिए मंगलवार का दिन करियर में स्वर्णिम सफलता और बड़ी तरक्की दिलाने वाला साबित होगा. आज करियर के क्षेत्र में आपको एक बिल्कुल 'नई उम्मीद' और बड़ा अवसर मैनेजमेंट से मिलेगा; अपनी इसी उम्मीद को साकार करने पर आज अपनी पूरी जी-जान लगा दीजिए, निश्चित तौर पर आपको बड़ी सफलता हासिल होगी. 

जो जातक मार्केटिंग फील्ड में कार्यरत हैं, आज वे अपनी गजब की 'कम्युनिकेशन स्किल्स' का पूरा सही उपयोग करें; सीनियर अधिकारियों के साथ होने वाली हाई-लेवल मीटिंग में आज आपकी राय और सुझावों को विशेष महत्व व सम्मान दिया जाएगा. एंप्लॉयड पर्सन को आज दफ्तर में कुशल टाइम मैनेजमेंट के लिए स्पेशल कैलेंडर (Calendar) का प्रयोग करना चाहिए; ऑफिस में अपनी बेहतरीन लीडरशिप क्वालिटी दिखाएं, सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बिल्कुल समय पर पूरा करने में बहुत बड़ी मदद करेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई गाथा लिखने का साबित होगा. पांचवां चंद्रमा छात्रों की विद्या को सुदृढ़ करेगा. स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन पढ़ाई के लिहाज से बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट रहेगा; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि अपनी अगली 'नेक्स्ट एग्जाम' में टॉप करने के लिए आज सोमवती अमावस्या के पावन दिन से ही अपनी कठोर मेहनत और नियमित अभ्यास (Revision) की शुरुआत पूरी गंभीरता से शुरू कर दें, सफलता निश्चित है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद और पुण्य कमाने का रहेगा. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज संतान की आज्ञाकारिता देखकर मन को असीम संतोष मिलेगा और परिवार से संबंधित पुराने मानसिक तनाव में बड़ी कमी आएगी, जिससे घर का माहौल शांत रहेगा. आज सोमवती अमावस्या के महाशुभ अवसर पर आपको पूजा-पाठ, दान-धर्म जैसे सत्कर्म करने पर विशेष जोर देना चाहिए; अपनी क्षमता अनुसार, किसी गरीब व्यक्ति को 'अन्न दान' अवश्य कराएं, जिससे भाग्य का मार्ग सुगम होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, सुदृढ़ और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. करियर में नई उम्मीद मिलने और मीटिंग्स में आपके सुझावों को महत्व मिलने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा की शुभता पाने, मानसिक शांति और सोमवती अमावस्या के महाशुभ फल प्राप्त करने के लिए मां दुर्गा की विशेष आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाएं और दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 16 Jun 2026 03:50 AM (IST)
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