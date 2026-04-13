हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में मिलेगी बड़ी कॉर्पोरेट डील, पुरानी बीमारी के डर से मिलेगी मुक्ति

Aaj ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में मिलेगी बड़ी कॉर्पोरेट डील, पुरानी बीमारी के डर से मिलेगी मुक्ति

Aquarius Horoscope: कुंभ राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर कुंभ राशि वालों का आत्म-सम्मान बढ़ेगा. फंसा हुआ कंसाइनमेंट क्लियर होगा और बड़ी कॉर्पोरेट डील मिलेगी. पुरानी बीमारी का उचित इलाज मिलेगा.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Apr 2026 02:50 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • स्वास्थ्य में राहत मिलेगी, बीमारी का डर होगा समाप्त.

Aaj ka Kumbh Rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी है. चन्द्रमा आज आपकी अपनी राशि कुंभ में ही संचार कर रहे हैं. चंद्रमा का यह गोचर आपके आत्म-सम्मान में जबरदस्त वृद्धि करेगा. आज आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, जिससे आप बड़े से बड़े फैसले निडर होकर ले पाएंगे.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "रुकावटें दूर होने" का है. पोर्ट या कस्टम में फंसा हुआ आपका कोई पुराना कंसाइनमेंट आज क्लियर हो सकता है, जिससे बिजनेस में कैश-फ्लो की समस्या जड़ से खत्म होगी. आपके बिजनेस पार्टनर के व्यक्तिगत संपर्कों (Personal Contacts) की मदद से आज कोई बड़ी कॉर्पोरेट डील आपके हाथ लग सकती है. सप्लायर्स के साथ आपके संबंध और भी मजबूत होंगे, जिससे कच्चे माल की सप्लाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी साख बढ़ेगी. ऑफिस में दूसरों की मदद करने का आपका स्वभाव आपको सहकर्मियों के बीच लोकप्रिय बना देगा. तकनीकी रूप से भी आज आप काफी अपडेटेड रहेंगे; नई टेक्नोलॉजी को आप बहुत जल्दी समझ लेंगे और अपने जूनियर्स या स्टाफ को भी आसानी से ट्रेंड कर पाएंगे. राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है; आपका निर्भीक और बेबाक अंदाज सदन या किसी बड़ी जनसभा में चर्चा का विषय बनेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन बौद्धिक विजय का है. आपकी तार्किक क्षमता और बुद्धिमानी की समाज और शिक्षण संस्थान में सराहना होगी. खिलाड़ियों (Sports Person) के लिए आज का दिन ऊर्जा से भरा रहेगा; मैदान पर आपकी फुर्ती और कंट्रोल देखने लायक होगा, जो आपको टीम में मुख्य स्थान दिला सकता है. एकाग्रता के कारण कठिन विषयों पर पकड़ मजबूत होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. आज आप अपनी बातों से परिवार के सदस्यों का दिल जीत लेंगे. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपसे परामर्श लेना पसंद करेंगे. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बनी रहेगी, जिससे आपसी विश्वास और गहरा होगा. शाम का समय किसी सामाजिक समारोह या मांगलिक चर्चा में व्यतीत हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. यदि आप किसी पुरानी या दबी हुई बीमारी से परेशान थे, तो आज उसका उचित इलाज और सही डॉक्टर मिल सकता है. बीमारी का डर खत्म होगा और आप मानसिक रूप से काफी हल्का महसूस करेंगे. अपनी रिकवरी को तेज करने के लिए योग और संतुलित आहार का पालन जारी रखें.

  • भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (शांति और पवित्रता का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: एकादशी पर भगवान विष्णु को चंदन का तिलक लगाएं और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाएं. शनि देव के दर्शन करना भी लाभकारी होगा.

(FAQs)

1. आज बिजनेस में निवेश करना कैसा रहेगा?
    हाँ, कंसाइनमेंट क्लियर होने और नई डील मिलने के प्रबल योग हैं. निवेश के लिए दोपहर 04:00 से 06:00 का समय उत्तम है.

2. क्या आज नई नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं?
   बिल्कुल, आपका आत्म-सम्मान और तकनीकी ज्ञान इंटरव्यू में आपको सफलता दिलाएगा.

3. पुरानी बीमारी के इलाज के लिए आज क्या करें?
    आज डॉक्टरी सलाह लेना बहुत फायदेमंद रहेगा. सही डायग्नोसिस होने से बीमारी का भय समाप्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 13 Apr 2026 02:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन कैसा है?

पुरानी बीमारी से राहत मिल सकती है, उचित इलाज और सही डॉक्टर मिल सकता है, जिससे बीमारी का डर खत्म होगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kumbh Rashifal: कुंभ राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में मिलेगी बड़ी कॉर्पोरेट डील, पुरानी बीमारी के डर से मिलेगी मुक्ति
कुंभ राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में मिलेगी बड़ी कॉर्पोरेट डील, पुरानी बीमारी के डर से मिलेगी मुक्ति
राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal: मकर राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में ऑटोमेशन से बढ़ेगा मुनाफा, पुरानी कंपनी से मिल सकता है बड़ा ऑफर
मकर राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में ऑटोमेशन से बढ़ेगा मुनाफा, पुरानी कंपनी से मिल सकता है बड़ा ऑफर
राशिफल
Aaj ka Dhanu Rashifal: धनु राशिफल 13 अप्रैल 2026 साहस में होगी वृद्धि और बिजनेस में बनेंगे मार्केट लीडर, जानें आज का भाग्यफल
धनु राशिफल 13 अप्रैल 2026 साहस में होगी वृद्धि और बिजनेस में बनेंगे मार्केट लीडर, जानें आज का भाग्यफल
राशिफल
Aaj ka Vrishchik Rashifal: वृश्चिक राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष का साया, वाद-विवाद और कागजी कार्रवाई में बरतें सावधानी
वृश्चिक राशिफल 13 अप्रैल 2026 वरूथिनी एकादशी पर ग्रहण दोष का साया, वाद-विवाद और कागजी कार्रवाई में बरतें सावधानी
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 को लेकर हलचल बढ़ी, वाराणसी में मंत्री ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद की रैली
यूपी चुनाव 2027 को लेकर हलचल बढ़ी, वाराणसी में मंत्री ओमप्रकाश राजभर और संजय निषाद की रैली
विश्व
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
आईपीएल 2026
दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन
दर्द से कराहते हुए रिटायर्ड हर्ट हुए रोहित शर्मा, देखने वाला है वाइफ रितिका का रिएक्शन
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan: 'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
विश्व
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
ऑटो
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
टेक्नोलॉजी
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget