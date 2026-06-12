Aaj ka Kumbh Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन रणनीतिक गठबंधनों के बल पर तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने का साबित होगा. व्यापारियों के लिए आज मार्केट में किसी बड़ी और कॉम्प्लीमेंट्री पार्टी के साथ मिलकर कार्य करने का सबसे बेस्ट दिन है; बाजार में अन्य ब्रांड्स के साथ 'जॉइंट मार्केटिंग' (संयुक्त विपणन) करना आज आपके लिए बेहद प्रॉफिटेबल रहेगा, जिससे आप बहुत कम पैसों और न्यूनतम खर्च में भी बहुत बड़ा व बंपर मुनाफा आसानी से कमा लेंगे.

बिजनेसमैन की सभी व्यावसायिक योजनाएं पूरी तरह सफल रहेंगी और आप अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति द्वारा दफ्तर के सभी पेंडिंग कार्यों को शानदार तरीके से पूरा करेंगे; बैंक से लोन अप्रूवल होने से नए बिजनेस की नींव रखने के लिए आज का दिन महाशुभ है, शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शुक्रवार का दिन दफ्तर में स्टार परफॉर्मर बनने और साख मजबूत करने का रहेगा. वर्कस्पेस पर आज सहकर्मियों व दूसरों के बेहतरीन सहयोग से आपके सभी अटके हुए प्रोजेक्ट्स बहुत तेजी से पूर्णता की ओर बढ़ेंगे.

आज अपने गजब के 'टेक्निकल ज्ञान' (Technical Knowledge) और कोडिंग के दम पर आज आप वर्कप्लेस पर अचानक सबकी निगाहों में आ जाएंगे और टॉप मैनेजमेंट व सभी को-वर्कर्स दफ्तर में आज आपको गर्व से 'छुपा रुस्तम' कहेंगे. एंप्लॉयड पर्सन को आज ऑफिस में अपनी वास्तविक योग्यता और हुनर पर पूरा अटूट विश्वास रखना होगा, तभी आप सीनियर्स को इम्प्रेस (प्रभावित) करने की कोशिश में पूरी तरह सफल हो पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपने स्पष्ट विचारों से गुरुओं का दिल जीतने का साबित होगा. तीसरा चंद्रमा पराक्रम और मानसिक स्पष्टता को सुदृढ़ करेगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपनी प्रखर बुद्धिमत्ता और बेहद 'स्पष्ट व सुलझे हुए विचारों' (Clear Thoughts) के बल पर, अपने मुख्य गुरुवर (शिक्षकों) और पैरेंट्स (माता-पिता) को प्रभावित करने में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे आपको उनका विशेष स्नेह और बड़ा पुरस्कार आसानी से हासिल होगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बड़ी राहत और पुराने विवादों से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाला साबित होगा. आज आपकी कुंडली में अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग का महाशुभ निर्माण होने से, लंबे समय से चला आ रहा कोई बड़ा 'पुश्तैनी विवाद' या जमीन-जायदाद का खानदानी झगड़ा आज बड़ों की मौजूदगी में हमेशा के लिए पूरी तरह सुलझ जाएगा; जिससे पूरे परिवार में असीम सुख-शांति दोबारा लौट आएगी. रिश्तेदारों और करीबियों से हर मोड़ पर बड़ी मदद मिलेगी, जिससे आपसी रिश्तों में प्रेम और स्नेह बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज तीसरे भाव का चंद्रमा आपको शारीरिक रूप से बेहद मजबूत, एक्टिव और पराक्रमी बनाए रखेगा. पुश्तैनी विवाद सुलझने और लोन स्वीकृत होने की बड़ी खुशियों के कारण आप मानसिक रूप से पूरी तरह शांत, संतुष्ट और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. चेहरे पर गजब का ओज रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 9

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और अतिगंड व सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता के लिए हनुमान जी की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन शाम के समय किसी हनुमान मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं, उन्हें बूंदी का भोग लगाएं और हनुमान चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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