Kumbh Rashifal 10 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा आपके आठवें भाव में स्थित है, जिससे अचानक उतार-चढ़ाव, पारिवारिक मतभेद और मानसिक दबाव की स्थिति बन सकती है. आज संयम और समझदारी से काम लेना आपके लिए बेहद जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

आज फूड प्वाइजनिंग या पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, इसलिए बाहर का तला-भुना और बासी खाना बिल्कुल न लें. साफ पानी पिएं और अपनी डाइट पर विशेष ध्यान दें. योग और हल्की वॉक आपके शरीर और मन दोनों को संतुलन में रखेगी.

बिजनेस राशिफल

बिजनेस में किसी भी तरह का नया निवेश करना फिलहाल ठीक नहीं रहेगा. खासतौर पर विदेशी कंपनियों से जुड़े व्यापारियों को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा बैलेंस शीट बिगड़ सकती है. पुराने कर्ज या फालतू खर्चों को कम करने पर ध्यान दें. आज जोखिम लेने की बजाय स्थिति को संभालकर चलना ज्यादा फायदेमंद रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मेहनत भरा रहेगा. आज केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको अपने टारगेट हासिल करने के लिए पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी. यदि आप प्रमोशन चाहते हैं, तो दूसरों से कहने की बजाय सीधे बॉस से बात करें और अपने काम की क्वालिटी दिखाएं. ऑफिस में आपकी परफॉर्मेंस ही आपकी असली पहचान बनेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रह सकती है. अनावश्यक खर्चों पर तुरंत रोक लगाएं, नहीं तो पैसों की तंगी बढ़ सकती है. प्रॉपर्टी या घर से जुड़े किसी मामले को लेकर माता-पिता से मतभेद हो सकता है, इसलिए बातचीत में संतुलन रखें.

लव और फैमिली राशिफल

ननिहाल पक्ष से किसी तरह का मनमुटाव हो सकता है. जीवनसाथी के साथ काम का तनाव रिश्तों में दूरी ला सकता है, इसलिए उनसे खुलकर बात करें और समय दें. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए क्रोध से बचें.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स की पढ़ाई में आज मन नहीं लगेगा और परफॉर्मेंस भी थोड़ा डाउन रह सकता है. नियमित रिवीजन और टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करेंगे तो हालात सुधरेंगे.

भाग्यशाली रंग, अंक और उपाय

शुभ रंग: ऑफ व्हाइट

शुभ अंक: 4

अशुभ अंक: 6

उपाय: आज भगवान शिव का अभिषेक जल से करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 21 बार जप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और पारिवारिक मतभेद भी शांत होंगे.

FAQs

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही है?

नहीं, आज निवेश और नया बिजनेस टालना ही बेहतर रहेगा.

2. क्या प्रमोशन के योग बन रहे हैं?

हाँ, लेकिन उसके लिए आपको अपनी परफॉर्मेंस खुद बॉस के सामने साबित करनी होगी.

3. स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ी सावधानी क्या रखें?

खान-पान पर नियंत्रण रखें और बाहर का भोजन न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.