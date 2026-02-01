Kumbh Rashifal 1 February 2026: धन लाभ के योग, करियर में तरक्की, जानें 1 फरवरी का भविष्य!
Aquarius Horoscope 1 February 2026: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कुंभ राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
Kumbh Rashifal 1 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके षष्ठ भाव में है, जिससे कर्ज, जिम्मेदारियां और प्रतिस्पर्धा से जुड़े मामले सक्रिय रहेंगे. आज आपको खुद को साबित करने के मौके मिलेंगे. सही प्लानिंग से आप मुश्किल परिस्थितियों पर जीत हासिल कर सकते हैं.
स्वास्थ्य राशिफल
स्पोर्ट्स पर्सन और एक्टिव लोग मांसपेशियों में खिंचाव या दर्द महसूस कर सकते हैं. वॉर्म-अप और स्ट्रेचिंग जरूरी है.
बिजनेस राशिफल
कर्ज या निवेश लेने से पहले उसे चुकाने की स्पष्ट योजना बनाएं. प्रीति, आयुष्मान और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण धन से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे. कोई नई जिम्मेदारी या रोल आपको दिया जा सकता है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. कोई अटका हुआ भुगतान या नई कमाई का रास्ता खुल सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में माता-पिता का भरोसा और सपोर्ट आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा. प्रेमी से बात करते समय संयम रखें, वरना बात बिगड़ सकती है.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
न्यू जनरेशन को टारगेट अचीव करने में किसी खास व्यक्ति या रिश्तेदार की मदद मिलेगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
लक्की कलर – ब्राउन
लक्की नंबर – 8
उपाय
आज हरी मूंग दाल का दान करें और अपने काम की जगह साफ रखें, इससे कर्ज और अड़चनें कम होंगी.
FAQs
Q1. क्या आज कुंभ राशि वालों को धन लाभ मिलेगा?
हाँ, किसी अच्छी खबर या भुगतान से आर्थिक स्थिति सुधर सकती है.
Q2. कर्ज लेना ठीक रहेगा?
तभी लें जब उसे चुकाने की ठोस योजना आपके पास हो.
Q3. करियर में क्या बदलाव दिख रहा है?
नौकरी में आगे बढ़ने या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
