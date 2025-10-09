हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKarwa Chauth 2025: करवा चौथ पर बन रहा है दुर्लभ राजभंग योग, इन 5 राशियों को होगा धन लाभ, चमकेगी किस्मत!

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर बन रहा है दुर्लभ राजभंग योग, इन 5 राशियों को होगा धन लाभ, चमकेगी किस्मत!

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला वर्त रखती हैं. इस दिन शुक्र ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 09 Oct 2025 02:35 PM (IST)
Karwa Chauth 2025: इस साल करवा चौथ का पर्व 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा. इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला उपवास रखती हैं. अबकी बार ग्रहों की भी विशेष स्थिति रहने वाली है.

इस बार कर्क चतुर्थी पर शुक्र ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा रहने वाला है, जिसे धन, यश और वैभव का कारक भी माना जाता है. इस दौरान शुक्र सिंह से कन्या राशि में भी गोचर करने वाला है. वहीं बुध ग्रह तुला राशि में रहेंगे.

इस तरह से शुक्र और बुध एक दुर्लभ संयोग बना रहे हैं, ऐसे योग को राजभंग योग कहा जाता है.

मिथुन राशि- इस राशि के जातकों को नौकरी या व्यवसाय में काफी राहत मिलेगी. कोई पुराना तनाव दूर होगा और वरिष्ठों के साथ संबंध बेहतर होंगे. बेरोज़गारों के लिए समय शुभ रहेगा और नए अवसर मिलेंगे 

सिंह राशि- इस राशि के जातकों को आर्थिक लाभ हो सकता है. कहीं रुका धन वापस आ सकता है और किसी गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है. करियर में उंचाई पर पहुंचे के लिए वाणी, व्यवहार में सुधार लाना होगा. यह संयोग आपके लिए लाभदायक हो सकता है.

तुला राशि- खर्चों पर नियंत्रण और योजनाबद्ध निवेश आपके लिए शुभ रहेगा. कोर्ट-कचहरी या विवादों में आपके पक्ष में ही निर्णय आएगा. दुश्मनों पर जीत प्राप्त होगी. 

धनु राशि- इस राशि के लोगों के लिए समय शुभ रहेगा. जो लोग बहुत समय से प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहें है, उनकी किस्मत इस समय चमक सकती है. इस दौरान आपको संपत्ति, वाहन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है. लंबित इच्छाएं भी पूरी होंगी. 

कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए वाणी में मिठास आएगी, जिससे लोगों का दिल जीत सकेंगे. साथ ही, अटका धन वापस आ सकता है और निवेश शुभ सिद्ध हो सकते हैं. करियर या रोजगार में भी जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा. इस समय सोना जैसी कीमती चीजें खरीदना शुभ रहेगा. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 09 Oct 2025 02:35 PM (IST)
Karwa Chauth 2025 Karwa Chauth Vrat 2025
