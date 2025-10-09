हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मKarwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पतियों के लिए गाइडलाइन, भूलकर नहीं करें ये गलती

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर पतियों के लिए गाइडलाइन, भूलकर नहीं करें ये गलती

Karwa Chauth 2025 Rules for Husband: करवा चौथ पर केवल पत्नियों को ही नहीं बल्कि पतियों को भी कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए. इन नियमों की अनदेखी करने पर वैवाहिक जीवन में कई समस्याएं हो सकती है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 09 Oct 2025 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

Karwa Chauth 2025 Rules for Husband: कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और खुशहाल वैवाहिक जीवन के लिए सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं. यह व्रत पति-पत्नी के वैवाहिक रिश्ते की डोर को और भी मजबूत बनाता है.

इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत-पूजन शुक्रवार 10 अक्टूबर को किया जाएगा. वहीं रात्रि में चंद्रदोय का समय 8 बजकर 13 मिनट (Karwa Chauth Moonrise Time) रहेगा. करवा चौथ पर महिला व्रत रखने के साथ ही कई नियमों का पालन भी करती हैं, जिससे कि जाने-अनजाने में भी कोई भूल न हो और व्रत अच्छी तरह सफल रहे.

इसी तरह करवा चौथ पर पतियों को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि उनकी पत्नी और रिश्ते में किसी तरह की परेशानी न हो. इसलिए यह जान लें कि करवा चौथ पर पतियों को क्या नहीं करना चाहिए.

करवा चौथ पर पतियों के लिए नियम (Karwa Chauth 2025 Tips For Husband)

पत्नी के व्रत का सम्मान करें- पति कई बार पत्नी द्वारा रखे व्रत का सम्मान नहीं करते, जबकि यह व्रत उन्होंने आपके लिए ही रखा है. ऐसे में कई बार पति हंसी-मजाक में व्रत को हल्के में ले लेते हैं. ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें. यह व्रत श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इसका सम्मान करें.

मांसाहार या मदिरापान न करें- करवा चौथ का व्रत भले ही पत्नी ने रखा हो, लेकिन पतियों को भी इसके नियमों का पालन करना चाहिए. आपको भी पत्नी के साथ व्रत रखना चाहिए. इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है. अगर आप व्रत न कर पाएं तो कम से कम इस दिन मदिरापान और मांसाहार से दूर रहें.

पूजा-पाठ में उनका साथ दें- पति को पूजा-पाठ में पत्नी का साथ देना चाहिए. अगर आप घर पर हैं तो कामों में पत्नी की सहायता करें. जब पत्नी व्रत में हो तो पतियों को मोबाइल या टीवी में उलझने के बजाय पत्नी का साथ देना चाहिए. अगर आप ऑफिस में हैं तो जल्दी घर लौटने का प्रयास करें.

उपहार को औपचारिकता न समझें- करवा चौथ पर पत्नी को आप किसी भी तरह का उपहार जरूर दें. लेकिन उपहार को औपचारिकता न समझें. उपहार तो पत्नी के प्रति आभार व्यक्त करने का माध्यम है. आप फूल, गहने या मीठे शब्दों का भी उपहार दे सकते हैं. इन चीजों से उनके मन में खुशी और सम्मान की भावना बढ़ती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 07:05 AM (IST)
Tags :
Karwa Chauth Vrat Karwa Chauth 2025 Date Karwa Chauth 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kanpur Blast Update: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
कानपुर ब्लास्ट अपडेट: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
क्रिकेट
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
विश्व
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
Advertisement

वीडियोज

VIP Convoy: 20 मिनट तक तड़पती रही Ambulance, क्या VIP ज्यादा जरूरी?
Crime News: पत्नी की हत्या, तहखाने में लाश, फिर आत्मा के डर से कबूला जुर्म! Delhi में पति पर खौलता तेल
Cough Syrup Deaths: MP में 20 बच्चों की मौत, CM Mohan Yadav बोले- 'कल की बात आज मत लाओ'
NDA और महागठबंधन में सीटों को लेकर फंसा पेंच!
Heavy Snowfall: पहाड़ों पर 40 साल का रिकॉर्ड टूटा, Patna में गर्मी का कहर!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
'कोई ब्लेम-गेम नहीं...', कफ सिरप से बच्चों की मौत पर केंद्र सरकार सख्त; कहा- तमिलनाडु ने नहीं लिया एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Kanpur Blast Update: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
कानपुर ब्लास्ट अपडेट: इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, 6 संदिग्ध हिरासत में, ATS-NIA ने डाला डेरा | बड़ी अपडेट्स
क्रिकेट
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
6 गेंदों पर 48 रन... जब 21 साल के बल्लेबाज ने जड़ दिए लगातार 7 छक्के
विश्व
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
'ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इंजन बना रहेगा भारत', US के टैरिफ का नहीं होगा असर; IMF के बयान से उड़ जाएगी ट्रंप की नींद!
बॉलीवुड
Films Releasing In January 2026: जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
जनवरी 2026 में बॉक्स ऑफिस पर बड़ा धमाका! 'बॉर्डर 2' सहित ये 5 फिल्में होंगी रिलीज
हेल्थ
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं आपको है एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ये 5 लक्षण दिखें तो समझ जाएं आपको है एंजियोप्लास्टी कराने की जरूरत, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
हेल्थ
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
कफ सिरप से अब तक कितने बच्चों ने गंवाई जान, जानें कितने राज्यों में इसका खौफ?
यूटिलिटी
क्या होती है जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर से क्यों है अलग- जानिए ZERO FIR का कॉन्सेप्ट
क्या होती है जीरो एफआईआर, नॉर्मल एफआईआर से क्यों है अलग- जानिए ZERO FIR का कॉन्सेप्ट
ENT LIVE
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
Odum Kuthira Chadum Kuthira Review: फहद फासिल और मलयालम सिनेमा की सबसे खराब फिल्म।
ENT LIVE
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
Nikka Zaildar 4 Review: एमी विर्क और सोनम बाजवा की शानदार अदाएं, हंसी का फुल डोज जादूगर
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Embed widget