Kal Ka Rashifal, 27 November 2026 (कल का राशिफल): शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के सभी 12 जातकों के लिए मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी और अत्यंत शुभकारी शुभ योग के दृष्टिकोण से विशेष फलदायी रहने वाला है. पंचांग के अनुसार कल सुबह 09:51:04 बजे तक मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी, जिसके बाद चतुर्थी तिथि (संकष्टी चतुर्थी) का आरंभ होगा जो देर रात 30:42:12 (तड़के 06:42:12) बजे तक रहेगी. वहीं दोपहर 03:09:45 (15:09:45) बजे तक आर्द्रा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा.

करण की बात करें तो सुबह 09:51:04 बजे तक विष्टि (भद्रा) करण और फिर रात 08:13:51 (20:13:51) बजे तक बव करण रहेगा. इसके अतिरिक्त रात 11:51:36 (23:51:36) बजे तक अत्यंत मंगलकारी शुभ योग का प्रभाव पूरे दिन बना रहेगा.

आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के विख्यात भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास से 27 नवंबर 2026 का संपूर्ण पंचांग और 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल.

कल का पंचांग (27 नवंबर 2026, शुक्रवार)

तिथि: मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया (सुबह 09:51:04 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी (देर रात 30:42:12 बजे तक)

मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया (सुबह 09:51:04 बजे तक), तत्पश्चात चतुर्थी (देर रात 30:42:12 बजे तक) नक्षत्र: आर्द्रा नक्षत्र (दोपहर 15:09:45 बजे तक), तत्पश्चात पुनर्वसु

आर्द्रा नक्षत्र (दोपहर 15:09:45 बजे तक), तत्पश्चात पुनर्वसु करण: विष्टि/भद्रा (सुबह 09:51:04 बजे तक), तत्पश्चात बव (रात्रि 20:13:51 बजे तक)

विष्टि/भद्रा (सुबह 09:51:04 बजे तक), तत्पश्चात बव (रात्रि 20:13:51 बजे तक) पक्ष: कृष्ण पक्ष

कृष्ण पक्ष योग: शुभ योग (रात्रि 23:51:36 बजे तक)

शुभ योग (रात्रि 23:51:36 बजे तक) वार: शुक्रवार (मां महालक्ष्मी जी की आराधना का दिन)

मेष कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

कल आप धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सहयोग करेंगे, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा. रोजगार के क्षेत्र में सुधार के योग बन रहे हैं और नए अवसर मिलने की उम्मीद है. यदि आप संपत्ति से संबंधित किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, तो वह कल समाप्त हो जाएगी. बिजनेस में सकारात्मक बदलाव आने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और प्रतिस्पर्धी आपकी प्रगति देखकर आश्चर्यचकित रहेंगे. बच्चों से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. शाम को स्वास्थ्य का ध्यान रखें और खान-पान में संयम बरतें.

वृषभ कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

परिवार के किसी सदस्य से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनके स्वास्थ्य नियमों का पालन करवाएं. आपने जो काम शुरू किया है, उसमें सफलता मिलेगी. अवकाश या खाली समय मिलने से लव पार्टनर से मुलाकात का मौका मिलेगा और डिनर डेट पर जा सकते हैं. सांसारिक सुखों का आनंद लेंगे, हालांकि सहायकों या नौकरों की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है. शाम को स्थितियों में सुधार होगा और पड़ोसी मदद के लिए आगे आएंगे.

मिथुन कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

मिथुन राशि वालों के लिए कल का दिन मध्यम फलदायी रहने वाला है. पारिवारिक जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे मानसिक तनाव रहेगा. कार्यक्षेत्र में धैर्य रखें क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम बिगड़ सकता है और नुकसान हो सकता है. वाहन में खराबी आने के कारण अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं. विदेश से जुड़े कामों में सफलता मिलती दिख रही है. वैवाहिक जीवन में अनबन की आशंका है. शाम के समय किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात होगी.

कर्क कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

कर्क राशि वाले कल बुद्धि और विवेक से नए काम की तलाश शुरू करेंगे. यदि पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है, तो किसी वरिष्ठ अधिकारी की मदद से समाधान हो जाएगा. छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी होगी. भाइयों और मित्रों की मदद से नए अवसर प्राप्त होंगे. कार्यक्षेत्र में जीवनसाथी की सलाह से काफी लाभ होगा और रिश्ते मजबूत होंगे. शाम का समय दान-पुण्य में बीतेगा और किसी शुभ समाचार से भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी.

सिंह कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से बचना होगा, अन्यथा यह कानूनी मुद्दा बन सकता है. रोजगार के क्षेत्र में अस्थिरता के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे मन अशांत रहेगा. धैर्य के साथ पारिवारिक समस्याओं का समाधान करें; बड़ों की मदद से लंबित सरकारी कार्य पूरे होने की संभावना है. व्यापारियों को कल नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है. शाम के समय धर्म-अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी.

कन्या कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा तथा कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कल कुछ अनावश्यक खर्चे भी सामने आएंगे, जिनका वहन आपको करना पड़ेगा. वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा और जीवनसाथी के साथ बच्चों के भविष्य को लेकर कोई निर्णय ले सकते हैं. संपत्ति या वाहन खरीदने की इच्छा कल पूरी हो सकती है. लोग आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए किए गए नए प्रयोग सफल रहेंगे. शाम के समय दोस्तों के साथ सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होंगे.

तुला कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

तुला राशि वालों के पारिवारिक जीवन में कल मान-सम्मान बढ़ेगा और दान-पुण्य के कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे. परिवार के किसी सदस्य से शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं. नौकरीपेशा जातक आराम और सुकून का आनंद लेंगे. सामाजिक कार्य करने से वंचित समाज का सहयोग मिलेगा और सभी आपके साहस व पराक्रम की प्रशंसा करेंगे. व्यापारियों को अच्छा मुनाफा होगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. मौसम व स्वास्थ्य का ध्यान रखें.

वृश्चिक कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

नया व्यापार शुरू करने में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे अच्छा लाभ होगा. संतान की नौकरी से संबंधित कोई शुभ समाचार मिलेगा, जिससे भविष्य की चिंता कम होगी. विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी. पिताजी का सहयोग पारिवारिक बिजनेस की कठिन परिस्थितियों में सहायक होगा और समस्या समाप्त होगी. शाम को किसी धार्मिक समारोह में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

धनु कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, क्रोध पर नियंत्रण रखें अन्यथा रिश्तों में दरार आ सकती है. विद्यार्थियों को सफलता पाने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी. स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और खान-पान का विशेष ध्यान रखें. व्यापारी कल लेन-देन करते समय सावधानी बरतें, अन्यथा नुकसान हो सकता है. जीवनसाथी के लिए कोई उपहार ला सकते हैं, जिससे वे प्रसन्न होंगे. शाम का समय धर्म-अध्यात्म में व्यतीत होगा.

मकर कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और सेहत का ध्यान रखें. लव पार्टनर से मुलाकात हो सकती है और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करेंगे. राजनीतिक लोगों को जनता का सहयोग मिलेगा. व्यापार में निर्णय लेने की क्षमता का लाभ मिलेगा, जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. यदि कोई विवाद चल रहा है, तो कल वह खत्म हो जाएगा और राहत की सांस ले पाएंगे. शाम के समय देव दर्शन का लाभ लेंगे.

कुंभ कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

व्यापारियों के लिए कल का दिन भविष्य के लिए नई योजनाएं लेकर आएगा. पिताजी के साथ संबंधों में सुधार आएगा और उनके विचारों को प्राथमिकता देने से लाभ होगा. कार्यस्थल पर अपने काम से सभी पर भारी पड़ेंगे और व्यापारिक सौदों में सफलता मिलेगी. पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ में लंबे समय से चल रही समस्या से छुटकारा मिलेगा. शाम का समय दोस्तों व प्रियजनों के साथ संगीत और सैर-सपाटे में बिताएंगे.

मीन कल का राशिफल 27 नवंबर 2026

अच्छे कर्मों से परिवार का नाम रोशन होगा और बड़ों के आशीर्वाद से सभी काम बनते चले जाएंगे. व्यापारियों के लिए लाभ के प्रबल योग हैं और प्रतिस्पर्धियों को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहेंगे. रोजगार से जुड़ी कोई खबर मिलेगी और बड़े भाई का सहयोग मिलेगा. यदि आपने कोई कर्ज लिया हुआ है, तो कल उससे मुक्ति मिलेगी. शाम को परिवार में मेहमानों का आगमन होगा, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा.

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