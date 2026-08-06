Aaj Ka Kark Rashifal 6 August 2026: मेहनत रंग लाएगी, करियर में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

Aaj Ka Kark Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कर्क राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में मिले-जुले लेकिन अंततः लाभदायक परिणाम देने वाला रहेगा. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी. गण्ड योग के प्रभाव से व्यापार में कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है, जिससे रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा.

आपकी इच्छाशक्ति और सही निर्णय लेने की क्षमता आज आपको सामान्य से अधिक लाभ दिला सकती है. नए अवसरों पर नजर रखें और किसी भी व्यावसायिक निर्णय में धैर्य बनाए रखें.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को आज अपेक्षा से अधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं. ऑफिस में अतिरिक्त काम मिलने के बावजूद आप पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ उसे पूरा करेंगे. करियर से जुड़ी नकारात्मक बातों या अफवाहों पर ध्यान न दें. आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. सहकर्मियों का सहयोग भी समय-समय पर मिलता रहेगा, जिससे कठिन कार्य आसान हो जाएंगे.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. व्यापार में लाभ की संभावना बनने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि किसी भी तरह के गैरकानूनी या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. सोच-समझकर लिया गया आर्थिक फैसला भविष्य में बेहतर लाभ दिला सकता है.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सामान्य रहेगा. किसी के बहकावे में आकर ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि या रिश्तों पर असर पड़े.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और दिनभर पानी पीते रहें. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. लंबे समय से जिस उपलब्धि या अवसर का इंतजार था, उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. पढ़ाई में मन लगेगा और लक्ष्य की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

उपाय(Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल व चने की दाल अर्पित करें. साथ ही "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, करियर में सफलता मिलेगी और व्यापार में उन्नति के योग मजबूत होंगे.

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