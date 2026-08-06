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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 6 August 2026: मेहनत रंग लाएगी, करियर में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

Aaj Ka Kark Rashifal 6 August 2026: मेहनत रंग लाएगी, करियर में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी

Cancer Horoscope: क्या आज मेहनत आपकी किस्मत बदल देगी? बिजनेस में लाभ के संकेत हैं. ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और रुके काम पूरे होंगे. छात्रों को सफलता मिल सकती है, गलत लोगों के बहकावे से बचें.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 06 Aug 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal 6 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि शाम 6:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी. भरणी नक्षत्र रात्रि 8:14 बजे तक रहेगा, फिर कृतिका नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और गण्ड योग का संयोग बन रहा है. वहीं चंद्रमा मध्य रात्रि 1:53 बजे के बाद वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं कि आज का दिन आपकी राशियों के लिए क्या संकेत लेकर आया है.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कर्क राशि के लोगों के लिए 6 अगस्त 2026 का दिन व्यापार में मिले-जुले लेकिन अंततः लाभदायक परिणाम देने वाला रहेगा. दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी. गण्ड योग के प्रभाव से व्यापार में कोई सकारात्मक समाचार मिल सकता है, जिससे रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा. 

आपकी इच्छाशक्ति और सही निर्णय लेने की क्षमता आज आपको सामान्य से अधिक लाभ दिला सकती है. नए अवसरों पर नजर रखें और किसी भी व्यावसायिक निर्णय में धैर्य बनाए रखें.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को आज अपेक्षा से अधिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ सकती हैं. ऑफिस में अतिरिक्त काम मिलने के बावजूद आप पूरी ऊर्जा और समर्पण के साथ उसे पूरा करेंगे. करियर से जुड़ी नकारात्मक बातों या अफवाहों पर ध्यान न दें. आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी. सहकर्मियों का सहयोग भी समय-समय पर मिलता रहेगा, जिससे कठिन कार्य आसान हो जाएंगे.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक मामलों में दिन संतुलित रहेगा. व्यापार में लाभ की संभावना बनने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. हालांकि किसी भी तरह के गैरकानूनी या जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. सोच-समझकर लिया गया आर्थिक फैसला भविष्य में बेहतर लाभ दिला सकता है.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

रिश्तों में स्थिरता बनी रहेगी. प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में किसी बड़े उतार-चढ़ाव की संभावना नहीं है. परिवार का सहयोग मिलेगा और घर का माहौल सामान्य रहेगा. किसी के बहकावे में आकर ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे आपकी छवि या रिश्तों पर असर पड़े.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन लगातार काम के कारण थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और दिनभर पानी पीते रहें. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए दिन उत्साहजनक रहेगा. लंबे समय से जिस उपलब्धि या अवसर का इंतजार था, उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. पढ़ाई में मन लगेगा और लक्ष्य की ओर बढ़ने का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number) 
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7

उपाय(Remedy)

गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल व चने की दाल अर्पित करें. साथ ही "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी, करियर में सफलता मिलेगी और व्यापार में उन्नति के योग मजबूत होंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Aug 2026 03:15 AM (IST)
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