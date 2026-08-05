Aaj Ka Kark Rashifal 5 August 2026: धन लाभ के योग, बिजनेस विस्तार की योजनाएं होंगी सफल

Aaj Ka Kark Rashifal 5 August 2026: हर दिन की शुरुआत अगर पंचांग के साथ की जाए, तो दिन की योजना बनाना और भी आसान हो सकता है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रात्रि 8:43 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि शुरू होगी. अश्विनी नक्षत्र रात्रि 9:18 बजे तक रहेगा, फिर भरणी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शूल योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा पूरे दिन मेष राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 9:00 बजे तक

लाभ चौघड़िया: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 12:00 बजे से 1:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल(Business Rashifal)

कर्क राशि के लोगों के लिए 5 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से मिश्रित लेकिन लाभदायक रहने वाला है. चंद्रमा दशम भाव में होने से करियर और कारोबार में नई संभावनाएं बनेंगी. यदि आपने हाल ही में नया बिजनेस शुरू किया है, तो सरकारी नियमों और जरूरी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी होगा.

लापरवाही भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है. इंश्योरेंस, लोन, बैंकिंग या पॉलिसी से जुड़े कारोबार करने वालों को धन लाभ मिलने के अच्छे संकेत हैं. वहीं प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य भी सफलतापूर्वक पूरे हो सकते हैं, जिससे कारोबार के विस्तार की राह आसान होगी.

जॉब और करियर राशिफल(Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा. सीनियर्स और बॉस के साथ संबंध मधुर बनाए रखें, क्योंकि किसी ट्रांसफर या विभागीय बदलाव से जुड़े काम में देरी हो सकती है. कुछ जरूरी प्रोजेक्ट तय समय से थोड़ा लेट हो सकते हैं और अचानक खर्च भी सामने आ सकते हैं. हालांकि आपकी मेहनत और प्रोफेशनल व्यवहार भविष्य में अच्छे परिणाम दिलाएंगे.

फाइनेंस राशिफल(Finance Rashifal)

आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी. बिजनेस में धन लाभ के योग हैं, लेकिन अचानक होने वाले कुछ खर्च बजट को प्रभावित कर सकते हैं. सोच-समझकर वित्तीय फैसले लेना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल(Love and Family Rashifal)

परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन आपसी समझ और शांत व्यवहार से माहौल सामान्य हो जाएगा. गृहस्थ जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा.

हेल्थ राशिफल(Health Rashifal)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम करें और तनाव को खुद पर हावी न होने दें. नियमित दिनचर्या बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल(Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज पुराने विषयों का दोहराव करना ज्यादा लाभदायक रहेगा. नई चीजें पढ़ने की बजाय पहले से तैयार किए गए टॉपिक्स को मजबूत करने पर ध्यान दें, इससे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक(Lucky Colour and Number)

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

उपाय(Remedy)

भगवान शिव को जल में हल्दी मिलाकर अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. इससे करियर की बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में उन्नति मिलेगी और पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी.

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