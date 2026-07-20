Aaj Ka Kark Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन नई शुरुआत और विस्तार के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 10:15 से 11:15 बजे तथा शाम 4:00 से 6:00 बजे के बीच शुभ मुहूर्त में शुरुआत करना लाभदायक रहेगा. व्यापारिक यात्राएं सफल रहेंगी और नए संपर्क भविष्य में बड़े लाभ का आधार बन सकते हैं. हालांकि शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को आज अधिक जोखिम लेने से बचना चाहिए और सोच-समझकर ही धन लगाना चाहिए.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उत्साहवर्धक रहेगा. कार्यस्थल पर किसी बड़े प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी को संभालने का अवसर मिल सकता है. हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अनावश्यक बहस से बचें, क्योंकि इससे काम प्रभावित हो सकता है. नए कर्मचारियों को अपने करियर की दिशा स्पष्ट रखते हुए अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है. सही योजना भविष्य में बेहतर सफलता दिलाएगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. व्यापार से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है, लेकिन शेयर बाजार या जोखिम वाले निवेश में अधिक धन लगाने से बचें. सोच-समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभदायक साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल

चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से जरूरत के समय दोस्तों और रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा. दूर रह रहे संबंधियों से फोन या ऑनलाइन बातचीत हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे और आपसी संवाद बढ़ेगा. मित्रों का सहयोग भी कई महत्वपूर्ण कार्यों में मददगार साबित होगा.

हेल्थ राशिफल

आज कामकाज की अधिकता के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और अपनी दिनचर्या संतुलित रखें. मानसिक तनाव से बचने के लिए योग और ध्यान का सहारा लेना लाभदायक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन प्रेरणादायक रहेगा. किसी अनुभवी या प्रतिभाशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन मिलने से नई दिशा और आत्मविश्वास प्राप्त होगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह सलाह भविष्य की सफलता का मजबूत आधार बन सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक (Pink)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी रंग की मिठाई या वस्त्र का दान करें. इससे कार्यों में सफलता, रिश्तों में मधुरता और करियर में उन्नति के योग मजबूत होंगे.

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