धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal 10 August 2026: खर्चों पर लगाम जरूरी, ऑफिस में बढ़ेगी परेशानी

Aaj Ka Kark Rashifal 10 August 2026: खर्चों पर लगाम जरूरी, ऑफिस में बढ़ेगी परेशानी

Cancer Horoscope Today: क्या आज आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा? ऑफिस में उलझे काम और जांच जैसी स्थिति परेशानी बढ़ा सकती है. क्या मां का सहयोग आपको मुश्किल समय से बाहर निकालेगा?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 10 Aug 2026 03:15 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक
लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक
शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार के मामले में थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. चंद्रमा 12वें भाव में होने से फालतू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए गैरजरूरी खरीदारी और अतिरिक्त खर्च से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

बिजनेस में किसी अशुभ समाचार के मिलने से मन परेशान हो सकता है. ऐसी स्थिति में नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें. कारोबार में व्यर्थ की कोशिशों में समय लगाने के बजाय जरूरी कामों पर फोकस करें.

बिजनेसमैन का काफी समय सामान के रखरखाव में निकल सकता है, जिसके कारण दूसरे जरूरी काम अटकने की संभावना है. इसलिए काम की प्राथमिकता पहले से तय करके चलें और समय का सही प्रबंधन करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के सामने वर्कप्लेस पर कुछ उलझे हुए काम आ सकते हैं. इन्हें पूरा करने के लिए आपकी सोचने-समझने की क्षमता और धैर्य दोनों की जरूरत होगी. किसी काम को टालने के बजाय उसे समय रहते पूरा करने का प्रयास करें.

आपको अपने काम एडवांस में पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अचानक किसी जरूरी काम के लिए छुट्टी लेनी पड़ सकती है. ऑफिस में अपनी गलती को लेकर किसी तरह की जांच या जवाबदेही का सामना भी करना पड़ सकता है. इसलिए दस्तावेजों और काम की जानकारी को अच्छी तरह जांचकर आगे बढ़ें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सावधानी जरूरी है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से खर्च बढ़ने के योग हैं. खासकर गैरजरूरी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें. बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट भी जोश में आकर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें. किसी बड़ी खरीदारी या आर्थिक निर्णय को लेने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच-विचार करें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा. खासकर आपकी मां किसी समस्या से बाहर निकलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें.

परिवार से जुड़ी किसी बात को लेकर मन परेशान हो तो खुलकर बातचीत करें. घर के लोगों के साथ समय बिताने से तनाव कम हो सकता है.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी. ध्यान, प्रार्थना या कुछ समय शांत वातावरण में बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा.

जोश में आकर कोई फैसला लेने से बचें. खासकर स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना होगा. किसी भी काम को आखिरी समय तक टालने से तनाव बढ़ सकता है. पढ़ाई का पहले से प्लान बनाकर चलें और कठिन विषयों पर अतिरिक्त ध्यान दें.

सोशल और पॉलिटिकल राशिफल

राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. किसी विवाद या राजनीतिक गतिविधि में जल्दबाजी से प्रतिक्रिया देने से बचें. सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज मां का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें. किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें. आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 10 Aug 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 10 August 2026: खर्चों पर लगाम जरूरी, ऑफिस में बढ़ेगी परेशानी
खर्चों पर लगाम जरूरी, ऑफिस में बढ़ेगी परेशानी
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 10 August 2026: धन लाभ के योग, काम में मिलेगी बड़ी सफलता
धन लाभ के योग, काम में मिलेगी बड़ी सफलता
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 10 August 2026: मेहनत का मिलेगा फल, निवेश में संभलकर चलें
मेहनत का मिलेगा फल, निवेश में संभलकर चलें
राशिफल
Aaj Ka Mesh Rashifal 10 August 2026: नौकरी में मिलेगा नया पद, बनेंगे नए संपर्क
नौकरी में मिलेगा नया पद, बनेंगे नए संपर्क
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Bhojpuri Bawal में Kajal Raghwani पर भड़के Nirahua, बोले- ‘आप उसी के लायक हो’
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
मोदी सरकार का बड़ा फैसला, ED चीफ राहुल नवीन का बढ़ाया कार्यकाल
बिहार
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
भोजपुरी सिनेमा
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
'अलग खेल चल रहा है...', वायरल मीम्स पर बोले रवि किशन, पॉपुलैरिटी का जेन जी को दिया क्रेडिट
क्रिकेट
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
ब्रेट ली ने वैभव सूर्यवंशी की उम्र पर दिया अजीब बयान, ऐसा किसी ने भी नहीं कहा
इंडिया
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
थरूर के बयान पर आया कांग्रेस नेता वेणुगोपाल का रिएक्शन, बोले- 'ध्यान रखना चाहिए कि...'
ट्रैवल
Monsoon Travel Insurance: घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
घूमने से पहले करा लें Monsoon Travel Insurance, इसमें क्या-क्या कवर?
इंडिया
अब दोबारा से होगी आरजीकर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
अब दोबारा से होगी RG कर अस्पताल रेप मर्डर केस की जांच, शुभेंदु सरकार का फैसला
हेल्थ
Gum Disease Can Cause Heart Attack: मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
मसूड़ों से खून को न करें नजरअंदाज, दिल से है कनेक्शन
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget