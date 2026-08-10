Aaj Ka Kark Rashifal 10 August 2026: खर्चों पर लगाम जरूरी, ऑफिस में बढ़ेगी परेशानी

Aaj Ka Kark Rashifal 10 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण मास का द्वितीय सोमवार है. श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 8:01 बजे तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी. आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 12:27 बजे तक रहेगा, फिर पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और वज्र योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: शाम 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार के मामले में थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. चंद्रमा 12वें भाव में होने से फालतू खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए गैरजरूरी खरीदारी और अतिरिक्त खर्च से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.

बिजनेस में किसी अशुभ समाचार के मिलने से मन परेशान हो सकता है. ऐसी स्थिति में नकारात्मक सोच को खुद पर हावी न होने दें. कारोबार में व्यर्थ की कोशिशों में समय लगाने के बजाय जरूरी कामों पर फोकस करें.

बिजनेसमैन का काफी समय सामान के रखरखाव में निकल सकता है, जिसके कारण दूसरे जरूरी काम अटकने की संभावना है. इसलिए काम की प्राथमिकता पहले से तय करके चलें और समय का सही प्रबंधन करें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के सामने वर्कप्लेस पर कुछ उलझे हुए काम आ सकते हैं. इन्हें पूरा करने के लिए आपकी सोचने-समझने की क्षमता और धैर्य दोनों की जरूरत होगी. किसी काम को टालने के बजाय उसे समय रहते पूरा करने का प्रयास करें.

आपको अपने काम एडवांस में पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अचानक किसी जरूरी काम के लिए छुट्टी लेनी पड़ सकती है. ऑफिस में अपनी गलती को लेकर किसी तरह की जांच या जवाबदेही का सामना भी करना पड़ सकता है. इसलिए दस्तावेजों और काम की जानकारी को अच्छी तरह जांचकर आगे बढ़ें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज सावधानी जरूरी है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से खर्च बढ़ने के योग हैं. खासकर गैरजरूरी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें. बजट बनाकर चलना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट भी जोश में आकर जरूरत से ज्यादा खर्च करने से बचें. किसी बड़ी खरीदारी या आर्थिक निर्णय को लेने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह सोच-विचार करें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार का सहयोग आपको मानसिक राहत देगा. खासकर आपकी मां किसी समस्या से बाहर निकलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें.

परिवार से जुड़ी किसी बात को लेकर मन परेशान हो तो खुलकर बातचीत करें. घर के लोगों के साथ समय बिताने से तनाव कम हो सकता है.

हेल्थ राशिफल

आज मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को शांति मिलेगी. ध्यान, प्रार्थना या कुछ समय शांत वातावरण में बिताना आपके लिए अच्छा रहेगा.

जोश में आकर कोई फैसला लेने से बचें. खासकर स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट को अपनी ऊर्जा का सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों को पढ़ाई में अनुशासन बनाए रखना होगा. किसी भी काम को आखिरी समय तक टालने से तनाव बढ़ सकता है. पढ़ाई का पहले से प्लान बनाकर चलें और कठिन विषयों पर अतिरिक्त ध्यान दें.

सोशल और पॉलिटिकल राशिफल

राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है. किसी विवाद या राजनीतिक गतिविधि में जल्दबाजी से प्रतिक्रिया देने से बचें. सोच-समझकर कदम उठाना आपके लिए बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज मां का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें. किसी जरूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन या आवश्यक वस्तु का दान करें. आध्यात्मिक गतिविधियों में समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

