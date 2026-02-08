Kark Rashifal 8 February 2026 in Hindi: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण और सावधानी बरतने वाला रहेगा. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और स्वाति नक्षत्र के प्रभाव के साथ-साथ चन्द्रमा आपकी राशि से चौथे भाव में स्थित हैं, जो सुख-सुविधाओं और मानसिक शांति में कुछ व्यवधान उत्पन्न कर सकते हैं.

आज का दिन धैर्य की परीक्षा लेने वाला हो सकता है. चन्द्रमा के चौथे भाव में होने से घर-परिवार से जुड़ी समस्याओं में वृद्धि हो सकती है. आज राहुकाल (दोपहर 04:30 से 06:00 बजे) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को टालना ही बेहतर रहेगा. पश्चिम दिशा की यात्रा में सावधानी बरतें.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

बिजनेस में आज का दिन योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा वाला रहेगा. अटका हुआ पैसा समय पर न मिलने के कारण आपकी अगली प्लानिंग बिगड़ सकती है. यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, तो वित्तीय निर्णय बहुत सोच-समझकर लें; एक छोटी सी चूक बड़े नुकसान का कारण बन सकती है. फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें.

नौकरी और करियर (Career & Job)

कार्यस्थल पर आज का दिन कठिन रह सकता है. ऑफिस के कार्यों में लापरवाही बिल्कुल न बरतें, अन्यथा आप वरिष्ठ अधिकारियों की नजरों में आ सकते हैं. जो लोग इंक्रीमेंट या प्रमोशन की उम्मीद कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है. अपनी ऊर्जा को बेकार की गतिविधियों में बर्बाद करने के बजाय काम पर केंद्रित करें.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

परिवार में तनाव का माहौल रह सकता है. सदस्यों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. यदि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो घरेलू शोर-शराबे और कलह के कारण काम पर ध्यान लगाना मुश्किल होगा. जीवनसाथी के साथ धैर्यपूर्वक व्यवहार करें.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत का पाया आज थोड़ा डगमगा सकता है. मानसिक तनाव के कारण सिरदर्द या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. मौसमी बीमारियों के प्रति सचेत रहें और ठंडी चीजों के सेवन से बचें. नियमित व्यायाम और ध्यान आपको शांत रखने में मदद करेगा.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन संघर्षपूर्ण रहेगा. संसाधनों की कमी के कारण आप अपने कौशल का प्रदर्शन ठीक से नहीं कर पाएंगे. एकाग्रता भंग होने की संभावना है, इसलिए शांत जगह पर बैठकर पढ़ाई या अभ्यास करें.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू (Sky Blue)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

5 आज का उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं. शिव चालीसा का पाठ करना आपके लिए मानसिक शांति लाएगा.

(FAQs)

1. आज घर के रिनोवेशन का काम शुरू करना कैसा रहेगा?

चन्द्रमा के चौथे भाव में होने के कारण आज रिनोवेशन में समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए आज इसे टालना ही समझदारी होगी.

2. व्यापार में घाटे से बचने के लिए क्या करें?

आज पार्टनरशिप में कोई भी नया निवेश न करें और पैसों के लेन-देन का लिखित हिसाब रखें. भावुक होकर आर्थिक फैसले न लें.

3. क्या आज प्रमोशन की कोई खबर मिल सकती है?

ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि शुभ समाचार मिलने में अभी कुछ और समय लग सकता है. धैर्य बनाए रखें और अपने काम की गुणवत्ता सुधारें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.