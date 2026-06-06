Aaj ka Kark Rashifal 6 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:03 तक श्रवण नक्षत्र फिर धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा शाम 07:04 के बाद कुंभ राशि में रहेंगे. शुभ समय: दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बड़े ऑर्डर्स से भरने और वित्तीय नीतियों में बड़ा बदलाव करने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग बनने से बिजनेस में आपकी 'रिसर्च एंड डेवलपमेंट' (R&D) टीम आपके लिए नींव का पत्थर साबित होगी, जिसकी बेहतरीन मेहनत के बल पर आज आपको कई बड़ी नामचीन कंपनियों के भारी ऑर्डर्स अचानक हाथ लग सकते हैं.

बिजनेसमैन के लिए आज सलाह है कि जो भी आप कमा रहे हैं, उसे केवल भविष्य के लिए ही जोड़ते न रहें, बल्कि वर्तमान की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा कर आज के जीवन को भी पूरी तरह आनंददायक और सुखद करते चलें. हालांकि, दोपहर के बाद कठिन परिस्थितियों में बाजार में अपने शब्दों पर पूरा कंट्रोल रखें, अन्यथा पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों स्तर पर बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शनिवार का दिन दफ्तर में अपना दबदबा कायम करने और नए नेटवर्किंग क्षेत्रों से लाभ कमाने का रहेगा. आज आपकी कुंडली में वाशि योग का महाप्रभाव रहने से, एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) वर्कस्पेस पर अपनी अद्भुत कार्यक्षमता के बल पर अपना लोहा मनवाने में पूरी तरह सफल रहेंगे, सीनियर्स आपके काम के मुरीद हो जाएंगे.

ऑफिस की तरफ से आज एंप्लॉयड पर्सन को किसी बिल्कुल नए स्थान या शहर में काम के सिलसिले में भेजा जा सकता है; सलाह यही है कि वहां पहुँचते ही घबराने के बजाय अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाने पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करें, यह भविष्य में तरक्की की राह खोलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन कड़े प्रयासों और सूझबूझ से आगे बढ़ने का संदेश दे रहा है. सातवां चंद्रमा तार्किक क्षमता को बढ़ाएगा. मैनेजमेंट (Management) के स्टूडेंट्स को आज अपनी स्ट्रीम और प्रोजेक्ट्स में सफलता के झंडे गाड़ने के लिए बहुत ही कठिन प्रयास और निरंतरता रखनी होगी; शॉर्टकट से दूर रहें और गंभीर विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन बड़ों का संबल पाने और यात्राओं की योजना बनाने का साबित होगा. वीकेंड (शनिवार) पर परिवार के सदस्यों के साथ किसी सुंदर और प्रतिष्ठित धार्मिक स्थान की यात्रा पर जाने की एक बहुत ही खूबसूरत प्लानिंग अचानक बन सकती है, जिससे घर का माहौल शांत होगा.

यदि आज आप किसी पारिवारिक या व्यावसायिक मामले में गहरे असमंजस या दुविधा में फंसे हुए हैं, तो अपने बड़े भाई से मदद या सलाह लेने में किसी भी तरह का संकोच बिल्कुल न करें; उनकी शास्त्र सम्मत सलाह आपके मन के भ्रम को तुरंत दूर कर देगी. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ वाणी की मधुरता बनाए रखें, अनबन से बचें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक रूप से उत्तम रहेगा. व्यापार में बड़े ऑर्डर्स मिलने और धार्मिक यात्रा की योजना बनने से मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, जिससे मानसिक रूप से आप खुद को पूरी तरह रिलैक्स महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: स्काई Blue

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज सर्वार्थसिद्धि योग की महाशुभता पाने और दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए मां महालक्ष्मी या माता दुर्गा की वंदना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख घी का दीपक जलाएं और उन्हें मिश्री व सफेद मिठाई का भोग लगाकर आरती करें.

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