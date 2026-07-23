Aaj Ka Tula Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक

शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक

शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है. चंद्रमा आपकी ही राशि में होने और शुभ योग के प्रभाव से व्यापार में धन लाभ के अवसर बनेंगे. पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों को पिता का सहयोग मिलेगा, जिससे महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे. ऑनलाइन बिजनेस करने वालों की एकाग्रता और कार्यकुशलता बेहतर रहेगी. नए व्यापारियों को किसी मल्टीनेशनल कंपनी से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है. कारोबार से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, जिससे भविष्य की योजनाओं को नई दिशा मिलेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा. आपकी मेहनत और समर्पण के कारण कार्यस्थल पर सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे. लंबे समय बाद अपनी कार्यशैली में सुधार करने का अवसर मिलेगा. आपका उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलने के साथ आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से जुड़ा कोई शुभ समाचार मिल सकता है और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. यदि किसी निवेश या वित्तीय योजना पर विचार कर रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभदायक रहेगा. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामान्य और संतुलित रहेगा. जीवनसाथी के साथ आप हर विषय पर समझदारी से निर्णय लेंगे. यदि आपका प्रेमी या प्रेमिका पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ थे, तो शाम तक स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिल सकता है. परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और आपसी तालमेल मजबूत होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. दिनभर की व्यस्तता के बीच पर्याप्त आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें. मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन अधिक काम के कारण थकान से बचने के लिए समय-समय पर विश्राम करें.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन मिश्रित रहेगा. किसी मित्र के कारण आपका तय कार्यक्रम प्रभावित हो सकता है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं पर फोकस बनाए रखें. अनुशासन और समय प्रबंधन से आप अपने लक्ष्य की ओर बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

उपाय

आज मां महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें. "ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या अन्न का दान करें. इससे व्यापार में उन्नति, नौकरी में सम्मान और आर्थिक समृद्धि के योग मजबूत होंगे.

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