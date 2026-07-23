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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 23 July 2026: साझेदारी से मिलेगा बड़ा फायदा, नौकरी के नए अवसर खुलेंगे, करियर में आएगी तरक्की

Aaj Ka Kanya Rashifal 23 July 2026: साझेदारी से मिलेगा बड़ा फायदा, नौकरी के नए अवसर खुलेंगे, करियर में आएगी तरक्की

Virgo Horoscope: क्या 23 जुलाई 2026 को कन्या राशि वालों को व्यापार में लाभ, नौकरी में नई जिम्मेदारियां और परिवार में सुख-शांति मिलेगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 23 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा

बिजनेस राशिफल

कन्या राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आ सकता है. परिस्थितियों के अनुसार कारोबार में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता महसूस हो सकती है, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. शुभ योग के प्रभाव से लेबर डीलरशिप या श्रम से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा मिलने के योग हैं. बाजार में प्रतिस्पर्धियों की स्थिति कमजोर पड़ने से आपकी पकड़ मजबूत होगी और नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं. पैतृक संपत्ति या उससे जुड़े मामलों में भी सतर्कता बनाए रखें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों पर आज नई जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, इसलिए मानसिक रूप से पहले से तैयार रहें. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास जीतने में मदद करेगी. नए कर्मचारियों को किसी सहकर्मी के व्यवहार से ठेस पहुंच सकती है, इसलिए संयम बनाए रखें. ग्रहों की अनुकूल स्थिति के कारण महत्वपूर्ण कार्य पूरे होंगे और नौकरी से जुड़ी कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी रहेगा. व्यापार में मुनाफा मिलने के संकेत हैं और आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. किसी भी निवेश या बड़े आर्थिक निर्णय से पहले परिस्थितियों का सही आकलन करना लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. संतान के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा और रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा, जिससे मानसिक संतोष मिलेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बढ़ती जिम्मेदारियों के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा. संतुलित दिनचर्या और पौष्टिक भोजन आपको ऊर्जावान बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज लंबित कार्य पूरे करने का अच्छा समय है. नियमित अभ्यास और समय प्रबंधन से पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिलेंगे. अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1

उपाय

आज भगवान श्रीगणेश की पूजा करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को नारंगी रंग के फल या वस्त्र का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी, व्यापार में लाभ मिलेगा और परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Jul 2026 03:25 AM (IST)
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