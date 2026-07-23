Aaj ka Vrishchik Rashifal 23 July 2026: खर्चों पर रखें नियंत्रण, व्यापार में लाभ के साथ निवेश में बरतें सावधानी
Scorpio Horoscope: क्या 23 जुलाई 2026 को वृश्चिक राशि वालों को व्यापार में लाभ मिलेगा, लेकिन निवेश और खर्चों में सतर्क रहना होगा? जानें नौकरी, परिवार और करियर का पूरा राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 23 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि सुबह 7:04 बजे तक रहेगी, इसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन विशाखा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शुभ योग जैसे मंगलकारी संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के लोगों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. चंद्रमा शाम 7:01 बजे के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा
बिजनेस राशिफल
वृश्चिक राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभ और सतर्कता दोनों का संकेत दे रहा है. कारोबार में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है, लेकिन स्टॉक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि ग्राहक को किसी भी सामान की कमी का सामना न करना पड़े. ग्रहों की स्थिति के कारण नई व्यावसायिक योजनाएं बनेंगी, लेकिन उनमें कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं. किसी भी नए निवेश या बड़े आर्थिक फैसले से पहले पूरी जानकारी और जांच-पड़ताल अवश्य करें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यभार बढ़ सकता है. ऑफिस में अनावश्यक चर्चाओं और विवादों से दूरी बनाए रखें, क्योंकि इससे समय की बर्बादी होगी और जरूरी काम प्रभावित हो सकते हैं. कई बार आपको अपने साथ किसी अन्य कर्मचारी की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ सकती है. धैर्य और समय प्रबंधन से आप सभी कार्य सफलतापूर्वक पूरे कर पाएंगे.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा. व्यापार से लाभ मिलने के बावजूद बिना योजना के खर्च या जल्दबाजी में किया गया निवेश भविष्य में परेशानी खड़ी कर सकता है. बजट बनाकर चलें और केवल सोच-समझकर ही धन का उपयोग करें.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में अपनी वाणी और व्यवहार पर विशेष ध्यान दें. आपकी किसी छोटी गलती से परिवार की प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है. प्रेम संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी भी मुद्दे पर धैर्य और समझदारी से बातचीत करें. रिश्तों में अहंकार से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा.
हेल्थ राशिफल
मानसिक तनाव और उलझे हुए विचार आपको बेचैन कर सकते हैं. काम का दबाव अधिक रहने से थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त आराम करें और ध्यान, योग या प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें ताकि मानसिक संतुलन बना रहे.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को परीक्षा तिथि आगे बढ़ने से चिंता हो सकती है. हालांकि निराश होने के बजाय इस अतिरिक्त समय का उपयोग बेहतर तैयारी और रिवीजन के लिए करें. नियमित अभ्यास भविष्य में अच्छे परिणाम दिलाएगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: येलो (Yellow)
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 7
उपाय
आज भगवान हनुमान की पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. किसी जरूरतमंद को पीली दाल या हल्दी का दान करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा, अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और कार्यक्षेत्र में आने वाली बाधाएं दूर होने के योग बनेंगे.
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