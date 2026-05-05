शिव योग कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष उत्साह और सफलता लेकर आया है. चंद्रमा छठे भाव में स्थित रहेंगे, जिससे विरोधियों पर बढ़त मिलेगी.
(Source: ECI/ABP News)
Aaj ka Kark Rashifal 5 May 2026: कर्क राशि शिव योग से बिजनेस में मिलेगी बड़ी उपलब्धि, शत्रुओं पर मिलेगी निर्णायक विजय
Cancer Horoscope: कर्क राशि 5 मई 2026 शिव योग से बिजनेस में मिलेगी बड़ी उपलब्धि. शत्रुओं पर मिलेगी विजय और स्वास्थ्य में होगा सुधार. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
Aaj ka Kark Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाला शिव योग कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष उत्साह और सफलता लेकर आया है. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव में स्थित रहेंगे, जो आपको विरोधियों पर मानसिक और रणनीतिक बढ़त दिलाएंगे. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपकी दैनिक कार्ययोजना को प्रभावी बनाने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन साधने में मदद करेगा.
बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
आज मार्केट में ग्राहकों (Customers) के साथ आपके संबंध बेहद मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे. बिजनेस में आपसी विश्वास और पारदर्शिता बढ़ने से नए सौदे आसानी से पूरे होंगे. शिव योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आप अपने रचनात्मक विचारों और कुशल नेतृत्व के दम पर सबसे कठिन प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रहेंगे. आर्थिक निवेश के लिए भी दिन अनुकूल है.
नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
ऑफिस में आज आपको सीनियर्स और सहकर्मियों का अटूट सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि, आपकी कार्यक्षमता इतनी प्रबल रहेगी कि आप स्वतंत्र रूप से भी जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से संभाल लेंगे. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज एक विशेष सलाह है: घर से निकलते समय थोड़ा दही-गुड़ खाकर निकलें और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.
शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)
विद्यार्थियों और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का है. यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने डिजिटल पोर्टफोलियो को अपडेट करने और विदेशी भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए. भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए आज की गई तैयारी मील का पत्थर साबित होगी.
प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. यदि आप परिवार के साथ किसी यात्रा (Traveling) पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय प्रस्थान के लिए सबसे शुभ और मंगलकारी रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर के छोटे सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. पुराने किसी दर्द या पुरानी चोट की समस्या से आपको काफी हद तक निजात मिलेगी. शारीरिक रूप से आप खुद को पहले से अधिक लचीला और मजबूत महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5
आज का उपाय: आज शिव मंदिर में जाकर अक्षत (साबुत चावल) अर्पित करें और बड़ों का आशीर्वाद लें. इससे शत्रुओं की बाधाएं समाप्त होंगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
Frequently Asked Questions
आज कर्क राशि वालों के लिए शिव योग का क्या प्रभाव रहेगा?
आज व्यापार और फाइनेंस के क्षेत्र में कर्क राशि वालों के लिए क्या उम्मीदें हैं?
ग्राहकों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी विश्वास से नए सौदे आसानी से पूरे होंगे. बिजनेसमैन के लिए यह दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा.
कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर के संबंध में क्या सलाह दी गई है?
ऑफिस में सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. घर से निकलते समय दही-गुड़ खाकर बड़ों का आशीर्वाद लेने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.
विद्यार्थियों और कलाकारों को आज किस दिशा में कदम उठाना चाहिए?
विद्यार्थियों और कलाकारों को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. डिजिटल पोर्टफोलियो को अपडेट करने और विदेशी भाषाओं पर पकड़ मजबूत करने से भविष्य में लाभ होगा.
कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य के मोर्चे पर राहत भरा दिन है. पुराने दर्द या चोट से निजात मिलेगी और आप खुद को अधिक लचीला और मजबूत महसूस करेंगे.
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