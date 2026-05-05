हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 5 May 2026: कर्क राशि शिव योग से बिजनेस में मिलेगी बड़ी उपलब्धि, शत्रुओं पर मिलेगी निर्णायक विजय

Aaj ka Kark Rashifal 5 May 2026: कर्क राशि शिव योग से बिजनेस में मिलेगी बड़ी उपलब्धि, शत्रुओं पर मिलेगी निर्णायक विजय

Cancer Horoscope: कर्क राशि 5 मई 2026 शिव योग से बिजनेस में मिलेगी बड़ी उपलब्धि. शत्रुओं पर मिलेगी विजय और स्वास्थ्य में होगा सुधार. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 05 May 2026 03:25 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Kark Rashifal 5 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाला शिव योग कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष उत्साह और सफलता लेकर आया है. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव में स्थित रहेंगे, जो आपको विरोधियों पर मानसिक और रणनीतिक बढ़त दिलाएंगे. गूगल के दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह राशिफल आपकी दैनिक कार्ययोजना को प्रभावी बनाने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन साधने में मदद करेगा.

बिज़नेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
आज मार्केट में ग्राहकों (Customers) के साथ आपके संबंध बेहद मधुर और प्रगाढ़ रहेंगे. बिजनेस में आपसी विश्वास और पारदर्शिता बढ़ने से नए सौदे आसानी से पूरे होंगे. शिव योग के शुभ प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आप अपने रचनात्मक विचारों और कुशल नेतृत्व के दम पर सबसे कठिन प्रोजेक्ट्स को भी सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रहेंगे. आर्थिक निवेश के लिए भी दिन अनुकूल है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)
ऑफिस में आज आपको सीनियर्स और सहकर्मियों का अटूट सहयोग प्राप्त होगा. हालांकि, आपकी कार्यक्षमता इतनी प्रबल रहेगी कि आप स्वतंत्र रूप से भी जटिल से जटिल कार्यों को आसानी से संभाल लेंगे. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज एक विशेष सलाह है: घर से निकलते समय थोड़ा दही-गुड़ खाकर निकलें और घर के बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर लें, इससे आपके कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल (Education & Student)
विद्यार्थियों और कलाकारों (Artists) के लिए आज का दिन वैश्विक दृष्टिकोण अपनाने का है. यदि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने डिजिटल पोर्टफोलियो को अपडेट करने और विदेशी भाषाओं पर अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने चाहिए. भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए आज की गई तैयारी मील का पत्थर साबित होगी.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. यदि आप परिवार के साथ किसी यात्रा (Traveling) पर जाने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच का समय प्रस्थान के लिए सबसे शुभ और मंगलकारी रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और घर के छोटे सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. पुराने किसी दर्द या पुरानी चोट की समस्या से आपको काफी हद तक निजात मिलेगी. शारीरिक रूप से आप खुद को पहले से अधिक लचीला और मजबूत महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और स्ट्रेचिंग को अपनी दिनचर्या में शामिल करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: भूरा (Brown)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज शिव मंदिर में जाकर अक्षत (साबुत चावल) अर्पित करें और बड़ों का आशीर्वाद लें. इससे शत्रुओं की बाधाएं समाप्त होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 05 May 2026 03:25 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कर्क राशि वालों के लिए शिव योग का क्या प्रभाव रहेगा?

शिव योग कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष उत्साह और सफलता लेकर आया है. चंद्रमा छठे भाव में स्थित रहेंगे, जिससे विरोधियों पर बढ़त मिलेगी.

आज व्यापार और फाइनेंस के क्षेत्र में कर्क राशि वालों के लिए क्या उम्मीदें हैं?

ग्राहकों के साथ संबंध मधुर रहेंगे और आपसी विश्वास से नए सौदे आसानी से पूरे होंगे. बिजनेसमैन के लिए यह दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा.

कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए करियर के संबंध में क्या सलाह दी गई है?

ऑफिस में सीनियर्स और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. घर से निकलते समय दही-गुड़ खाकर बड़ों का आशीर्वाद लेने से कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी.

विद्यार्थियों और कलाकारों को आज किस दिशा में कदम उठाना चाहिए?

विद्यार्थियों और कलाकारों को वैश्विक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. डिजिटल पोर्टफोलियो को अपडेट करने और विदेशी भाषाओं पर पकड़ मजबूत करने से भविष्य में लाभ होगा.

कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य के मोर्चे पर राहत भरा दिन है. पुराने दर्द या चोट से निजात मिलेगी और आप खुद को अधिक लचीला और मजबूत महसूस करेंगे.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 5 May 2026: कर्क राशि शिव योग से बिजनेस में मिलेगी बड़ी उपलब्धि, शत्रुओं पर मिलेगी निर्णायक विजय
कर्क राशिफल 5 मई 2026 शिव योग से बिजनेस में मिलेगी बड़ी उपलब्धि, शत्रुओं पर मिलेगी निर्णायक विजय
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 5 May 2026: मिथुन राशि साझेदारी में मिलेगा बड़ा लाभ, नेतृत्व क्षमता से वर्कप्लेस पर बढ़ेगा दबदबा
मिथुन राशिफल 5 मई 2026 साझेदारी में मिलेगा बड़ा लाभ, नेतृत्व क्षमता से वर्कप्लेस पर बढ़ेगा दबदबा
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 5 May 2026: वृषभ राशि अनसुलझे मामलों में बढ़ सकती है उलझन, सावधानी से लें बड़े फैसले
वृषभ राशिफल 5 मई 2026 अनसुलझे मामलों में बढ़ सकती है उलझन, सावधानी से लें बड़े फैसले
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 5 May 2026: मेष राशि वर्कप्लेस पर बढ़ेगा आपका मान-सम्मान, सीनियर होंगे आपके काम और व्यवहार से प्रसन्न
मेष राशिफल 5 मई 2026 वर्कप्लेस पर बढ़ेगा आपका मान-सम्मान, सीनियर होंगे आपके काम और व्यवहार से प्रसन्न
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Result: क्या है 'झालमुड़ी' और कैसे इसने किया सियासी उलटफेर? | Pradeep Bhandari
Sansani: होर्मुज़ में ईरानी मिसाइल का कहर | Crime News | Murder Case | ABP News
West Bengal Result: बंगाल में बंज गया मोदी का डंका, चली गईं दीदी | TMC BJP | Suvendu | Mamata
West Bengal Result: बीजेपी की आंधी में ममता गायब! | TMC BJP | Suvendu | Mamata Banerjee
West Bengal Result: PM Modi का BJP दफ्तर से भव्य विजय संबोधन!, 'आज का दिन ऐतिहासिक है' | TMC Vs BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने सीजफायर तोड़ यूएई पर किया अटैक, 8 अप्रैल के बाद पहली बार हमला, 3 भारतीय घायल
ईरान ने सीजफायर तोड़ यूएई पर किया अटैक, 8 अप्रैल के बाद पहली बार हमला, 3 भारतीय घायल
इंडिया
Keralam Election Results 2026: केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी
केरलम चुनाव में कांग्रेस नीत UDF ने गाड़ा झंडा, 10 साल बाद सत्ता पर लौटने पर क्या बोले राहुल गांधी
इंडिया
Tamil Nadu Election Result 2026: तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
तमिलनाडु में CM बनने के लिए किसका हाथ थामेंगे विजय? TVK से रिश्ते में कौन बंधेगा- DMK या AIADMK
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 4 Live: 'राजा शिवाजी' ने पहले मंडे को भी उड़ाया गर्दा! 39 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'राजा शिवाजी' ने पहले मंडे को भी उड़ाया गर्दा! 39 करोड़ के पार पहुंचा कलेक्शन
आईपीएल 2026
लखनऊ के खिलाफ शतक से चूके रोहित शर्मा, फिर भी बना दिए 3 बड़े रिकॉर्ड
लखनऊ के खिलाफ शतक से चूके रोहित शर्मा, फिर भी बना दिए 3 बड़े रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
बंगाल में ढहा TMC का किला तो यूपी में जश्न, कैबिनेट मीटिंग CM योगी ने मंत्रियों को खिलाई मिठाई
चुनाव 2026
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
थलापति विजय की रुझानों में प्रचंड जीत के पीछे तृषा कृष्णन? यूजर्स अब क्यों जोड़ने लगे सीधा कनेक्शन
महाराष्ट्र
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
'ये भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक...', 3 राज्यों में BJP की जीत पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Embed widget