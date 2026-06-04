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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 4 June 2026: कर्क राशि के फूड और सर्विस बिजनेस पर आज बरसेंगे पॉजिटिव रिव्यूज, बढ़ेगी ऑनलाइन साख

Aaj ka Kark Rashifal 4 June 2026: कर्क राशि के फूड और सर्विस बिजनेस पर आज बरसेंगे पॉजिटिव रिव्यूज, बढ़ेगी ऑनलाइन साख

Cancer Horoscope 4 June 2026: कर्क राशिफल 7वें चंद्रमा से बिजनेस में आएगी भारी तेजी. फूड और सर्विस से जुड़े लोगों को बंपर लाभ. नौकरी में तारीफ और प्रमोशन के योग.जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jun 2026 02:09 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 4 June 2026:  गुरुवार, 4 जून का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है. आज चंद्रमा आपकी राशि से सातवें भाव यानी साझेदारी और व्यापार भाव में मकर राशि में रहेंगे, जिससे आपके बिजनेस में तेजी आएगी और आपको चारों तरफ से सफलता मिलेगी.

आज आकाश मंडल में शुक्ल योग, सुनफा योग और लक्ष्मीनारायण योग जैसे शुभ योगों का पूरा साथ मिल रहा है. नौकरी, बिजनेस और परिवार के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. आइए बिल्कुल सरल और पैराग्राफ फॉर्मेट में जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

व्यापार और धन

बिजनेस के मामले में आज आपकी चांदी होने वाली है और आपके काम को नई पहचान मिलेगी. यदि आप फूड बिजनेस, रेस्टोरेंट या किसी भी सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं, तो आज कस्टमर्स आपके काम और फूड क्वालिटी की जमकर तारीफ करेंगे. इंटरनेट पर आपको बहुत अच्छे रिव्यूज मिलेंगे, जिससे ऑनलाइन आपकी रेपुटेशन मजबूत होगी. मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड और रेट दोनों अच्छे रहेंगे, जिससे आपकी बिक्री बहुत तेजी से बढ़ेगी. सोशल मीडिया के जरिए आपकी पहुंच नए ग्राहकों तक होगी, जिससे आपका बिजनेस नई ऊंचाइयों को छुएगा.

नौकरी और करियर

कार्यक्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और सीनियर्स आपके काम से प्रभावित होंगे. जो युवा नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आज रिक्रूटर्स उनकी प्रोफाइल से काफी इम्प्रेस होंगे. यह आपके करियर की एक शानदार शुरुआत हो सकती है, बस अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से रखें क्योंकि आज सफलता पक्की है. ऑफिस की मीटिंग्स में आज आपके कैंपेन और स्ट्रेटेजी को बहुत सराहा जाएगा और मैनेजमेंट को आपके आइडियाज पसंद आएंगे. इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज मजबूत होगी और आगे चलकर प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे.

परिवार और प्रेम जीवन

आज 'सुनफा योग' के प्रभाव से परिवार के साथ आपका समय बहुत खुशनुमा बीतेगा. घर का माहौल इतना शांतिपूर्ण और सुखद रहेगा कि आपको सब कुछ बहुत खूबसूरत लगेगा. शाम को परिवार के साथ बैठकर दिनभर की बातें शेयर करने से आपसी समझ और प्यार बढ़ेगा. यह एक साधारण सा पल भी आपके लिए बेहद खास और यादगार बन जाएगा.

शिक्षा और छात्र

कर्क राशि के छात्रों, खासकर टीनएजर्स के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है. आज बन रहे 'शुक्ल योग' के प्रभाव से यदि आप क्लास में एक्टिव रहते हैं और बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो आपको अपने टीचर्स का विशेष सपोर्ट और ध्यान मिलेगा. पढ़ाई में आज आपका मन पूरी तरह लगा रहेगा.

आज का विशेष शुभ समय और सलाह

शुभ कार्य के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया नया बिजनेस ऑर्डर लेने या इंटरव्यू की तैयारी के लिए श्रेष्ठ है. इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया परिवार के साथ समय बिताने या जरूरी फैसले लेने के लिए उत्तम रहेगा. दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय के दौरान कोई भी नया या शुभ काम शुरू न करें. आज आपके लिए उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: क्रीम,
  • भाग्यशाली अंक: 4,
  • अशुभ अंक: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jun 2026 02:09 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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