Kark Rashifal 29 January 2026: कर्क राशि के जातक अपने कर्तव्यों के प्रति रहे जिम्मेदार! पढ़ें राशिफल
Cancer Horoscope 29 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Kark Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके ग्यारहवें भाव में स्थित हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पहचानकर उन्हें पूरा करना जरूरी होगा. सही दिशा में किया गया प्रयास आगे चलकर लाभ और संतोष दोनों देगा. दिन प्रगति का है, बशर्ते आप अनुशासन बनाए रखें.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक दबाव से बचना जरूरी है. परिवार के किसी सदस्य की चिंता आपको मानसिक रूप से व्यस्त रख सकती है. अपनी मां के भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.
बिजनेस राशिफल:
साझेदारी से जुड़े कामों में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है. फिलहाल व्यावसायिक गतिविधियां थोड़ी मंद रह सकती हैं, इसलिए बड़े जोखिम से बचें. युवा उद्यमियों को रिलैक्स और कूल रहना चाहिए, तभी स्थितियां उनके पक्ष में बनेंगी.
जॉब व करियर राशिफल:
ऐन्द्र योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर दैनिक कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अचानक कोई सरप्राइज गिफ्ट या प्रशंसा मिल सकती है, जिससे मनोबल बढ़ेगा.
फाइनेंस राशिफल:
खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा, जिससे आप खुद को आर्थिक रूप से निश्चिंत महसूस करेंगे. फिलहाल आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा.
लव व फैमिली राशिफल:
पारिवारिक जीवन में पुत्र से जुड़ी कोई बात आपको आहत कर सकती है. भावनाओं में बहने के बजाय संवाद से स्थिति संभालना बेहतर रहेगा. परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी सराहनीय रहेगी.
शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
न्यू जनरेशन में जोश और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा. आपकी ऊर्जा और समय एक साथ कई कार्य पूरे करवा सकते हैं. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन मेहनत के दम पर अपने-अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे.
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
उपाय: आज मां को सफेद मिठाई खिलाएं और घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें.
FAQs
Q1. क्या आज कर्क राशि वालों को लाभ के संकेत मिलेंगे?
हाँ, कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने पर लाभ के संकेत हैं.
Q2. बिजनेस में साझेदारी को लेकर क्या सावधानी रखें?
पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी बात को छिपाने से बचें.
Q3. परिवार में तनाव का कारण क्या हो सकता है?
पुत्र से जुड़ा कोई व्यवहार या निर्णय भावनात्मक आघात दे सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
