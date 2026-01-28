हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Rashifal 29 January 2026: कर्क राशि के जातक अपने कर्तव्यों के प्रति रहे जिम्मेदार! पढ़ें राशिफल

Kark Rashifal 29 January 2026: कर्क राशि के जातक अपने कर्तव्यों के प्रति रहे जिम्मेदार! पढ़ें राशिफल

Cancer Horoscope 29 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 28 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 29 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके ग्यारहवें भाव में स्थित हैं, इसलिए अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पहचानकर उन्हें पूरा करना जरूरी होगा. सही दिशा में किया गया प्रयास आगे चलकर लाभ और संतोष दोनों देगा. दिन प्रगति का है, बशर्ते आप अनुशासन बनाए रखें.

हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन भावनात्मक दबाव से बचना जरूरी है. परिवार के किसी सदस्य की चिंता आपको मानसिक रूप से व्यस्त रख सकती है. अपनी मां के भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल:
साझेदारी से जुड़े कामों में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है. फिलहाल व्यावसायिक गतिविधियां थोड़ी मंद रह सकती हैं, इसलिए बड़े जोखिम से बचें. युवा उद्यमियों को रिलैक्स और कूल रहना चाहिए, तभी स्थितियां उनके पक्ष में बनेंगी.

जॉब व करियर राशिफल:
ऐन्द्र योग के प्रभाव से वर्कस्पेस पर दैनिक कार्यों में प्रगति देखने को मिलेगी. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में अचानक कोई सरप्राइज गिफ्ट या प्रशंसा मिल सकती है, जिससे मनोबल बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल:
खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा, जिससे आप खुद को आर्थिक रूप से निश्चिंत महसूस करेंगे. फिलहाल आय और व्यय में संतुलन बना रहेगा.

लव व फैमिली राशिफल:
पारिवारिक जीवन में पुत्र से जुड़ी कोई बात आपको आहत कर सकती है. भावनाओं में बहने के बजाय संवाद से स्थिति संभालना बेहतर रहेगा. परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी सराहनीय रहेगी.

शिक्षा व स्टूडेंट राशिफल:
न्यू जनरेशन में जोश और आत्मविश्वास भरपूर रहेगा. आपकी ऊर्जा और समय एक साथ कई कार्य पूरे करवा सकते हैं. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन मेहनत के दम पर अपने-अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 9
उपाय: आज मां को सफेद मिठाई खिलाएं और घर में शांति बनाए रखने का प्रयास करें.

FAQs

Q1. क्या आज कर्क राशि वालों को लाभ के संकेत मिलेंगे?
हाँ, कर्तव्यों को सही ढंग से निभाने पर लाभ के संकेत हैं.

Q2. बिजनेस में साझेदारी को लेकर क्या सावधानी रखें?
पारदर्शिता बनाए रखें और किसी भी बात को छिपाने से बचें.

Q3. परिवार में तनाव का कारण क्या हो सकता है?
पुत्र से जुड़ा कोई व्यवहार या निर्णय भावनात्मक आघात दे सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Embed widget