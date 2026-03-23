Dhanu Rashifal 23 March 2026 in Hindi: धनु राशि आज चन्द्रमा 6वें भाव में स्थित हैं, जिससे पुराने रोगों और समस्याओं से राहत मिलने के संकेत हैं. दिन आपके लिए प्रगति, जीत और संतुलन लेकर आएगा, खासकर कार्यक्षेत्र और स्वास्थ्य के मामले में.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा. पुरानी गंभीर बीमारी से राहत मिल सकती है. जोड़ों के दर्द में भी कमी आएगी. सुबह की सैर और हल्का व्यायाम आपको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा. दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में आज जबरदस्त वृद्धि के योग हैं. आपकी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के चलते मार्केट में आपकी पहचान मजबूत होगी. नए सरकारी टैरिफ आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लाभ मिलेगा. मशीनों में किया गया निवेश उत्पादन और मुनाफा बढ़ाएगा. किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और शाम 4.00 से 6.00 का समय शुभ रहेगा. कानूनी बाधाएं भी दूर होंगी और वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और धैर्य आपको आगे बढ़ाएंगे. विदेश से बड़ा पैकेज ऑफर मिलने के योग हैं. आपकी पुरानी मेहनत का फल अब प्रमोशन या पहचान के रूप में मिलेगा. सरकारी कर्मचारियों के लिए दिन आरामदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में शांति और सहयोग बना रहेगा. संपत्ति से जुड़े पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य और सहयोगपूर्ण रहेंगे. परिवार का साथ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन अच्छा है. खेल से जुड़े लोगों का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा. पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी रंग: ब्लैक

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 7

उपाय: हनुमान जी की पूजा करें और मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे बाधाएं दूर होंगी और सफलता मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज धनु राशि वालों को सफलता मिलेगी?

हां, करियर और बिजनेस में सफलता और वृद्धि के प्रबल योग हैं.

2. क्या स्वास्थ्य में सुधार होगा?

हां, पुराने रोगों से राहत मिलेगी और ऊर्जा बनी रहेगी.

3. क्या निवेश करना सही रहेगा?

हां, खासकर मशीनरी और बिजनेस विस्तार में निवेश लाभदायक रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.