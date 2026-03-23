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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 23 March 2026: तुला राशि विरोधियों की चाल से वित्तीय संतुलन बिगड़ने का डर, साजिशों से सावधान रहें

Aaj Ka Tula Rashifal 23 March 2026: तुला राशि विरोधियों की चाल से वित्तीय संतुलन बिगड़ने का डर, साजिशों से सावधान रहें

Libra Horoscope 23 March 2026: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Mar 2026 02:41 AM (IST)
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Tula Rashifal 23 March 2026 in Hindi: तुला राशि आज चन्द्रमा 8वें भाव में स्थित हैं, जिससे दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है. आपको हर निर्णय सोच-समझकर लेना होगा और किसी भी स्थिति में जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें. गले में संक्रमण या कमजोरी महसूस हो सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें और इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दें. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस में आज नुकसान होने की आशंका है. कॉम्पिटिटर की चालों से सतर्क रहें और अपनी रणनीति मजबूत रखें. कच्चे माल की कीमत बढ़ने से खर्च बढ़ेगा और कैश फ्लो प्रभावित हो सकता है. उधारी देने से बचें और निवेश के बड़े फैसले टाल दें. आज का दिन विस्तार के बजाय योजना बनाने का है.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सावधानी रखनी होगी. किसी प्रकार की साजिश या राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी गुप्त बातें किसी से साझा न करें. काम का दबाव अधिक रहेगा जिससे तनाव बढ़ सकता है. जॉब की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू में कठिनाई आ सकती है.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में पुराने विवाद फिर से सामने आ सकते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स को आलस्य से बचना होगा. ध्यान की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. समय का सही उपयोग करें और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: पर्पल
लकी नंबर: 3
अनलकी नंबर: 1
उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को नुकसान हो सकता है?
हां, सावधानी न रखने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है.

2. करियर में क्या ध्यान रखें?
ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और गोपनीय बातें शेयर न करें.

3. स्वास्थ्य कैसे संभालें?
ठंडी चीजों से बचें और इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 23 Mar 2026 02:41 AM (IST)
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