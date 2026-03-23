स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सतर्क रहें. गले में संक्रमण या कमजोरी महसूस हो सकती है. ठंडी चीजों से परहेज करें और इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दें. पर्याप्त आराम और हल्का भोजन आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

बिजनेस में आज नुकसान होने की आशंका है. कॉम्पिटिटर की चालों से सतर्क रहें और अपनी रणनीति मजबूत रखें. कच्चे माल की कीमत बढ़ने से खर्च बढ़ेगा और कैश फ्लो प्रभावित हो सकता है. उधारी देने से बचें और निवेश के बड़े फैसले टाल दें. आज का दिन विस्तार के बजाय योजना बनाने का है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सावधानी रखनी होगी. किसी प्रकार की साजिश या राजनीति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपनी गुप्त बातें किसी से साझा न करें. काम का दबाव अधिक रहेगा जिससे तनाव बढ़ सकता है. जॉब की तलाश कर रहे लोगों को इंटरव्यू में कठिनाई आ सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में पुराने विवाद फिर से सामने आ सकते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ मतभेद हो सकते हैं. प्रेम संबंधों में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप परेशानी बढ़ा सकता है, इसलिए विश्वास बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स को आलस्य से बचना होगा. ध्यान की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. समय का सही उपयोग करें और लक्ष्य पर फोकस बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी रंग: पर्पल

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 1

उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs

1. क्या आज तुला राशि वालों को नुकसान हो सकता है?

हां, सावधानी न रखने पर आर्थिक नुकसान हो सकता है.

2. करियर में क्या ध्यान रखें?

ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहें और गोपनीय बातें शेयर न करें.

3. स्वास्थ्य कैसे संभालें?

ठंडी चीजों से बचें और इम्यूनिटी बढ़ाने पर ध्यान दें.