Kark Rashifal 28 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुभ योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके प्रभाव और कौशल में वृद्धि करने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 04:30 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है. बिजनेस में आज आप कुछ बड़ा व्यावसायिक लाभ कमा सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा. इस मुनाफे और सफलता के दम पर आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आगे की बेहतरीन स्ट्रेटजी (रणनीति) बनाएंगे. कुंडली में शुभ योग बनने से आपके बिजनेस सहयोगियों और पार्टनर्स के साथ आपके संबंध और अधिक मजबूती प्राप्त करेंगे, जिससे भविष्य में भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन सुखद रहेगा. संडे का आपका अधिकतर समय परिवार के साथ मनोरंजन और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी गतिविधियों में ही व्यतीत होने वाला है. सुख-सुविधाओं पर धन खर्च होगा, लेकिन बिजनेस में हुए लाभ के कारण आपका बजट पूरी तरह संतुलित रहेगा. निवेश के लिहाज से भी दिन बेहतर है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को साबित करने का है. नौकरी में आज आपकी करुणा और अद्भुत रचनात्मकता बहुत काम आएगी. विशेषकर जो लोग स्वास्थ्य सेवा (Healthcare), परामर्श (Consultancy), शिक्षण (Teaching) और कला (Arts) के क्षेत्र से जुड़े हैं, वे आज अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे.

हालांकि, एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन दोपहर तक थोड़ा कमजोर या धीमा रह सकता है. वर्कस्पेस पर आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी छोटी बात को लेकर बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है, जिससे आपका संडे खराब होने की आशंका है. वाणी पर संयम रखें.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन बेहद शानदार रहेगा. आज चंद्रमा के पांचवें भाव में होने से स्टूडेंट्स की पढ़ाई में एक नया निखार आएगा. आप सभी लोग अपने-अपने क्षेत्र के काम को पूरी एकाग्रता और लगन के साथ पूरा करेंगे, जिससे आपके प्रदर्शन की सराहना होगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सुखद और आनंदमय रहने वाला है. आज आप अपने व्यक्तिगत कार्यों को निपटाने के साथ-साथ परिवार के साथ एक बेहतरीन और यादगार समय व्यतीत करेंगे. घर के वरिष्ठ सदस्यों और बुजुर्गों का आशीर्वाद व स्नेह आपके ऊपर बना रहेगा, जो आपको आंतरिक रूप से बेहद सुखद और मानसिक शांति की अनुभूति कराएगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके पक्ष में रहेगा. मानसिक शांति और पारिवारिक सहयोग के कारण आप खुद को भीतरी रूप से मजबूत और ऊर्जावान महसूस करेंगे. कामकाज की भागदौड़ के बीच खुद को रिलैक्स रखें और दिनचर्या को अनुशासित बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: Brown (भूरा)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के बाद तांबे के पात्र का दान करें. इसके साथ ही नारायण कवच का श्रवण करें. घर से बाहर निकलते समय माता-पिता और वरिष्ठ सदस्यों के पैर छूकर आशीर्वाद लेना आपके लिए हर कार्य में सफलता के द्वार खोलेगा.

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