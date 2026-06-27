हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 27 June 2026: कर्क राशि वालों को शनिवार को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पांचवें भाव का चन्द्रमा कराएगा अचानक धन लाभ

Kark Rashifal 27 June 2026: कर्क राशि वालों को शनिवार को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पांचवें भाव का चन्द्रमा कराएगा अचानक धन लाभ

Cancer Horoscope: शनिवार 27 जून 2026 को कर्क राशि के 5वें भाव में चन्द्रमा का गोचर क्या भाग्य बदलेगा? क्या ऑनलाइन व्यापार में आएगी भारी तेजी या वर्कलोड बढ़ाएगा मानसिक तनाव? जानिए आज का पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 27 Jun 2026 02:15 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 27 June 2026: आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और अद्भुत अवसर लेकर आने वाला है. आज चन्द्रमा आपकी राशि से पांचवें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपके आत्मविश्वास, रचनात्मकता और ज्ञान में वृद्धि का संकेत दे रहा है.

आज आपको बिजनेस और करियर के क्षेत्र में नए मुकाम हासिल करने के मौके मिलेंगे. दिन को और अधिक भाग्यशाली बनाने के लिए आज का विशेष पंचांग और शुभ समय जानना आपके लिए हितकर रहेगा. आइए जानते हैं कर्क राशि का आज का पूरा राशिफल.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापार के मोर्चे पर आज का दिन आपके लिए तरक्की और विस्तार लेकर आया है. चन्द्रमा के पांचवें भाव में होने से ऑनलाइन बिजनेस करने वाले जातकों के काम में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी. आज आपकी किसी नई मार्केट में एंट्री हो सकती है, जो आपके पूरे बिजनेस को एक नई और सकारात्मक दिशा देगी. आपके फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आज बहुत बेहतरीन रहेगी, जिससे आपके पुराने कस्टमर्स बेहद खुश और संतुष्ट होंगे. व्यापार में आ रही यह स्थिरता आपको भविष्य की बड़ी बिजनेस प्लानिंग करने में बहुत सहायता देगी, जिससे आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाजार में आगे बढ़ पाएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी प्रतिभा को साबित करने का है. यदि आपका काम लेखन, मीडिया, डिजाइनिंग या किसी भी तरह की प्रस्तुति (Presentation) से जुड़ा है, तो आज आपके काम को मैनेजमेंट द्वारा बहुत सराहा जाएगा. कार्यक्षेत्र पर आपको अपने सीनियर्स और जूनियर्स दोनों से ही कुछ नए कौशल (Skills) सीखने का बेहतरीन मौका मिलेगा. ऑफिस में को-वर्कर (सहकर्मियों) के साथ सकारात्मक वार्तालाप करने से आपके अटके हुए कार्यों में तेजी आएगी, जिससे आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर से जाग उठेगा. शाम तक आपको नौकरी से जुड़ी कोई बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है. हालांकि, वर्कलोड ज्यादा होने से एंप्लॉयड पर्सन को थोड़ी मानसिक थकान महसूस हो सकती है, जिससे बचने के लिए आपको गहरी सांस लेने का अभ्यास (Deep Breathing Exercises) करना चाहिए.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सुखद और शांतिपूर्ण रहने वाला है. चन्द्रमा के प्रभाव से आज अचानक ही किसी प्रिय या खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है, जो आपकी पुरानी यादों को ताजा कर देगी. घर का माहौल पूरी तरह शांत रहेगा. आज आप अपने लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) के साथ बैठकर भविष्य की योजनाओं को लेकर कोई गंभीर चर्चा कर सकते हैं. परिवार की बेहतरी के लिए आज कुछ नया करने की प्लानिंग भी बन सकती है, जिसमें परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

सेहत के लिहाज से आज का दिन कुल मिलाकर ठीक रहेगा, लेकिन मानसिक मोर्चे पर आपको थोड़ा संभलना होगा. काम की अधिकता के कारण शाम के समय सिर भारी होना या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. खुद को तनावमुक्त रखने के लिए काम के बीच-बीच में थोड़ा ब्रेक लें. प्राणायाम करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए आज रामबाण साबित होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई सीख और प्रगति लेकर आया है. आज ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको अपनी पढ़ाई से जुड़ा अच्छा-खासा ज्ञान सीखने को मिलेगा. दोस्तों के साथ मिलकर ग्रुप स्टडी (Group Study) करने के लिए आज का दिन बेहतरीन है, क्योंकि एक-दूसरे के सहयोग से आप कई मुश्किल टॉपिक्स को बहुत आसानी से और जल्दी सीख जाएंगे.

  • भाग्यशाली रंग: पर्पल (बैंगनी रंग)
  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अशुभ अंक: 8
  • अचूक उपाय: शनिवार के दिन शनि देव की शांति के लिए ओम प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें. इसके साथ ही हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चोला चढ़ाएं, जिससे आपके करियर की सभी बाधाएं दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 27 Jun 2026 02:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Kark Rashifal 27 June 2026: कर्क राशि वालों को शनिवार को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पांचवें भाव का चन्द्रमा कराएगा अचानक धन लाभ
Kark Rashifal 27 June 2026: कर्क राशि वालों को शनिवार को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, पांचवें भाव का चन्द्रमा कराएगा अचानक धन लाभ
राशिफल
Kal Ka Rashifal 27 June 2026: शनिवार को साध्य योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 4 राशियों को बंपर लाभ, जानें कल का राशिफल
Kal Ka Rashifal 27 June 2026: शनिवार को साध्य योग का महासंयोग, भद्र राजयोग से इन 4 राशियों को बंपर लाभ, जानें कल का राशिफल
राशिफल
Kark Rashifal 26 June 2026: वर्कप्लेस पर आपकी समझदारी से खुश होंगे बॉस, लव लाइफ में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव
वर्कप्लेस पर आपकी समझदारी से खुश होंगे बॉस, लव लाइफ में बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव
राशिफल
Singh Rashifal 26 June 2026: बिजनेस में बड़े धोखे और नौकरी में डांट-फटकार के संकेत, पैसों के मामलों में रहें सतर्क
बिजनेस में बड़े धोखे और नौकरी में डांट-फटकार के संकेत, पैसों के मामलों में रहें सतर्क
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case:'विग लगाता था... इसलिए मरना था?' सिया का चौंकाने वाला दावा!
Welcome to the Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, लॉजिक नहीं सिर्फ एंटरटेनमेंट
Raakh के Villain Akash Makhija ने सुनाई struggle, Death Threatsऔर success की अनसुनी कहानी
Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
केतन को 350 फीट गड्ढे में धक्का चेतन दिया या सिया? CCTV और हुड्डी में उलझी मर्डर मिस्ट्री
बिहार
तेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद
तेज प्रताप यादव के ड्राइवर की पत्नी थाने पहुंची, चोरी के मामले में अब आया नया विवाद
क्रिकेट
IND vs IRE 1st T20I: भारत की हार के 3 बड़े कारण, जानें क्यों और कैसे आयरलैंड के खिलाफ खत्म हुई बादशाहत
भारत की हार के 3 बड़े कारण, जानें क्यों और कैसे आयरलैंड के खिलाफ खत्म हुई बादशाहत
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Collection: 'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, पहले दिन 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
'वेलकम टू द जंगल' का धमाका, पहले दिन 'राजा शिवाजी'-'पेद्दी' समेत तोड़े 10 फिल्मों के रिकॉर्ड्स
इंडिया
इंडिगो की फ्लाइट में यात्री बनाए गए बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम
फ्लाइट में यात्री बने बंदी! घंटे भर से ज्यादा बिना AC के विमान में बैठाया, यात्रियों का घुटा दम
इंडिया
मुहर्रम का नाम बवालियों ने किया बदनाम, बिहार में चली गोली, यूपी से एमपी तक आयी डरावनी तस्वीरें
मुहर्रम का नाम बवालियों ने किया बदनाम, बिहार में चली गोली, यूपी से एमपी तक आयी डरावनी तस्वीरें
विश्व
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर सैकड़ों ट्रक खड़े, आम लोगों से भी जब्त हो रहा राशन
PoK विद्रोह: पाकिस्तान की फूड ब्लॉकेड नीति 14वें दिन भी जारी! कहुटा बॉर्डर पर खड़े सैकड़ों ट्रक
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
ENT LIVE
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
Ajay Devgn की Chauhaan का दमदार टीज़र रिलीज़, आखिरी डायलॉग ने मचा दिया बवाल
ENT LIVE
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
Mirzapur: The Film का टीज़र रिलीज, Munna Bhaiya लौटे दमदार अंदाज में
ENT LIVE
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
Welcome To The Jungle Review: Akshay Kumar की मजेदार कॉमेडी, फैमिली के साथ देखें एंटरटेनिंग फिल्म
ENT LIVE
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
Raakh के Villain Akash Makhija ने बताई Death Threats से लेकर 14 साल के Struggle की कहानी
ENT LIVE
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
सीरीज के बाद Akash Makhija को मिले धमकी वाले मैसेज, बोले- यही सबसे बड़ी तारीफ है
Embed widget