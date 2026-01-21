हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 22 January 2026: तनाव से बचें, सोच-समझकर फैसले लें, वरना होगा नुकसान!

Kark Rashifal 22 January 2026: तनाव से बचें, सोच-समझकर फैसले लें, वरना होगा नुकसान!

Cancer Horoscope 22 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Jan 2026 06:45 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Rashifal 22 January 2026 in Hindi:  आज चन्द्रमा आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे दिन थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. अचानक बदलाव, मानसिक उलझन और अनावश्यक तनाव की स्थिति बन सकती है. आज का दिन यह सिखा रहा है कि हर चीज़ पर कंट्रोल संभव नहीं होता, इसलिए रिएक्ट करने से ज्यादा जरूरी है खुद को बैलेंस रखना.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए फिलहाल नया निवेश करने का समय अनुकूल नहीं है. किसी भी तरह का बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले रुकना ही समझदारी होगी. हां, बिजनेस की एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़ सकता है, लेकिन बजट के बाहर जाकर खर्च करना नुकसानदेह होगा. आज “सेफ प्ले” करना ही सबसे सही रणनीति है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और वर्कलोड पहले से ज्यादा रहेगा. ऑफिस में पुराने अधूरे कामों को पूरा करना प्राथमिकता होनी चाहिए. आज नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना रिस्की हो सकता है, क्योंकि गलती की संभावना ज्यादा है. सीनियर्स से गलतफहमी या कम्युनिकेशन गैप नुकसान कर सकता है, इसलिए हर बात लिखित और साफ रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में सतर्क रहने का दिन है. अचानक खर्च या मेडिकल से जुड़ा कोई खर्च सामने आ सकता है. उधार देना या लेना दोनों से बचें. आज पैसे से जुड़ा कोई भी फैसला भावनाओं में नहीं, सिर्फ लॉजिक से लें.

लव और फैमिली राशिफल

ग्रहण दोष के प्रभाव से परिवार में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है. छोटी बात भी बड़ा मुद्दा बन सकती है अगर आप कंट्रोल नहीं रखेंगे. लाइफ पार्टनर के साथ पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि आप किसी और जिम्मेदारी में व्यस्त रहेंगे. आज रिश्तों में दूरी नहीं, सिर्फ टाइम की कमी है फर्क समझना जरूरी है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है. खासकर डायबिटीज या शुगर से जुड़ी समस्या वाले लोग दवा और डाइट को बिल्कुल नजरअंदाज न करें. ट्रैवल करते समय भी सावधानी जरूरी है, वरना थकान या कमजोरी महसूस हो सकती है.

शिक्षा और छात्र राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए दिन थोड़ा स्लो रहेगा. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और परफॉर्मेंस उम्मीद से कमजोर रह सकती है. आज खुद को जबरदस्ती पुश करने के बजाय रिविजन और बेसिक क्लियर करने पर ध्यान देना ज्यादा फायदेमंद होगा.

न्यू जनरेशन राशिफल

आज युवा वर्ग दूसरों की हां में हां मिलाने के बजाय अपने सिद्धांतों पर टिके रहेंगे. आप न्यायपूर्ण और तर्कसंगत बात रखेंगे, जिससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं लेकिन कई लोग आपकी ईमानदारी की सराहना भी करेंगे.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 1
अनलकी अंक: 7

उपाय

आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक तनाव और पारिवारिक कलह में कमी आएगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
उत्तर: नहीं, आज नया निवेश करने से बचना ही बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2. ऑफिस में कौन सी गलती से बचें?
उत्तर: नए काम में जल्दबाजी और सीनियर्स से बहस करने से बचें.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा रिस्क क्या है?
उत्तर: शुगर और थकान से जुड़ी समस्या, इसलिए दवा और रूटीन में लापरवाही न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Jan 2026 06:45 PM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026

Frequently Asked Questions

क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, व्यापारियों के लिए नया निवेश करने का समय अनुकूल नहीं है. किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय लेने से पहले रुकना समझदारी होगी.

ऑफिस में कौन सी गलती से बचें?

नए प्रोजेक्ट में हाथ डालना रिस्की हो सकता है, क्योंकि गलती की संभावना ज्यादा है. सीनियर्स से गलतफहमी या कम्युनिकेशन गैप नुकसान कर सकता है.

स्वास्थ्य को लेकर सबसे बड़ा रिस्क क्या है?

स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है, खासकर डायबिटीज या शुगर से जुड़ी समस्या वाले लोग दवा और डाइट को नजरअंदाज न करें.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

छात्रों के लिए दिन थोड़ा धीमा रहेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा. जबरदस्ती करने के बजाय रिविजन पर ध्यान देना फायदेमंद होगा.

