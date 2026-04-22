Aaj Ka Kark Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का 12वें भाव में गोचर आपके खर्च, मानसिक तनाव और छिपे हुए विरोधियों को सक्रिय कर सकता है.

आज का दिन सीधे-सीधे प्रगति का नहीं, बल्कि नुकसान से बचने का है. अगर आप लापरवाही करेंगे, तो छोटी गलती भी बड़ा नुकसान करवा सकती है. इसलिए आज हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. बड़े बिजनेस प्लेयर्स आपकी सप्लाई चेन को प्रभावित करने के लिए कीमतों का खेल खेल सकते हैं, जिससे आपकी पोजिशन कमजोर हो सकती है.

अगर आप पहले से तैयार नहीं हैं, तो मार्केट में पिछड़ना तय है. लेबर कानून या टैक्स ऑडिट की वजह से आपको ऑफिस में ज्यादा समय देना पड़ सकता है, जिससे पर्सनल लाइफ भी प्रभावित होगी. किसी बड़ी डील के फाइनल होने के आसार कमजोर हैं सीधी बात, आज डील क्लोज करने के पीछे भागना समय की बर्बादी हो सकता है.

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करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. आपके सीनियर आपके प्रोजेक्ट आइडिया को अपना बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे आपकी मेहनत का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. ऑफिस के टेक्निकल इश्यूज जैसे सर्वर डाउन होना आपकी पूरी प्लानिंग खराब कर सकते हैं.

टारगेट पूरा न होने पर बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. यहां एक कड़वी सच्चाई समझ लो अगर आप अपने काम का रिकॉर्ड और प्रूफ नहीं रखते, तो आपका क्रेडिट कोई भी छीन सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): छात्रों के लिए आज का दिन फोकस की कमी वाला रहेगा. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बार-बार ध्यान भटकेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि आज कुछ बड़ा कवर कर लेंगे, तो ये ओवरकॉन्फिडेंस होगा. आज छोटा और रियलिस्टिक टारगेट सेट करना ज्यादा सही रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): पारिवारिक जीवन में तनाव के संकेत हैं. सगाई या विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में बाधा आ सकती है, क्योंकि परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य अपनी सहमति वापस ले सकता है.

घर में बहस या मतभेद बढ़ सकते हैं, खासकर आपके देर से घर आने की वजह से. रिश्तों को बचाना है तो आज ईगो साइड में रखना पड़ेगा वरना छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है. बदलते मौसम को नजरअंदाज किया तो सर्दी-खांसी या कमजोरी हो सकती है. खाली पेट घर से निकलना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, लेकिन ज्यादा मीठा खाना भी आलस्य बढ़ा सकता है. बैलेंस रखना जरूरी है वरना दिनभर सुस्ती बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और गरीबों को सफेद मिठाई का दान करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों के लिए दिन अच्छा है?

नहीं, आज का दिन सावधानी और नुकसान से बचने का है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान कर सकते हैं.

2. क्या आज नई डील या निवेश करना सही रहेगा?

आज नई डील या निवेश से बचना बेहतर है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है.

3. क्या आज पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकती है?

हां, परिवार में मतभेद या मांगलिक कार्यों में बाधा आ सकती है, इसलिए संयम जरूरी है.

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