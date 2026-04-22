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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 22 April 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज चुनौती भरा दिन! क्या संभाल पाएंगे करियर, बिजनेस और रिश्तों का दबाव?

Aaj ka Kark Rashifal 22 April 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज चुनौती भरा दिन! क्या संभाल पाएंगे करियर, बिजनेस और रिश्तों का दबाव?

Cancer Horoscope: आज कर्क राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत, चंद्रमा 12वें भाव में होने से खर्च, तनाव और रुकावटें बढ़ सकती हैं. बिजनेस, जॉब और रिश्तों में अचानक आई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 22 Apr 2026 03:30 AM (IST)
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  • छात्रों को आज फोकस में कमी का सामना करना पड़ेगा.

Aaj Ka Kark Rashifal 22 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. चंद्रमा का 12वें भाव में गोचर आपके खर्च, मानसिक तनाव और छिपे हुए विरोधियों को सक्रिय कर सकता है.

आज का दिन सीधे-सीधे प्रगति का नहीं, बल्कि नुकसान से बचने का है. अगर आप लापरवाही करेंगे, तो छोटी गलती भी बड़ा नुकसान करवा सकती है. इसलिए आज हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal): व्यापार के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. बड़े बिजनेस प्लेयर्स आपकी सप्लाई चेन को प्रभावित करने के लिए कीमतों का खेल खेल सकते हैं, जिससे आपकी पोजिशन कमजोर हो सकती है.

अगर आप पहले से तैयार नहीं हैं, तो मार्केट में पिछड़ना तय है. लेबर कानून या टैक्स ऑडिट की वजह से आपको ऑफिस में ज्यादा समय देना पड़ सकता है, जिससे पर्सनल लाइफ भी प्रभावित होगी. किसी बड़ी डील के फाइनल होने के आसार कमजोर हैं सीधी बात, आज डील क्लोज करने के पीछे भागना समय की बर्बादी हो सकता है.

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करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal): नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. आपके सीनियर आपके प्रोजेक्ट आइडिया को अपना बताकर पेश कर सकते हैं, जिससे आपकी मेहनत का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा. ऑफिस के टेक्निकल इश्यूज जैसे सर्वर डाउन होना आपकी पूरी प्लानिंग खराब कर सकते हैं.

टारगेट पूरा न होने पर बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. यहां एक कड़वी सच्चाई समझ लो अगर आप अपने काम का रिकॉर्ड और प्रूफ नहीं रखते, तो आपका क्रेडिट कोई भी छीन सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal): छात्रों के लिए आज का दिन फोकस की कमी वाला रहेगा. पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बार-बार ध्यान भटकेगा. अगर आप सोच रहे हैं कि आज कुछ बड़ा कवर कर लेंगे, तो ये ओवरकॉन्फिडेंस होगा. आज छोटा और रियलिस्टिक टारगेट सेट करना ज्यादा सही रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal): पारिवारिक जीवन में तनाव के संकेत हैं. सगाई या विवाह जैसे मांगलिक कार्यों में बाधा आ सकती है, क्योंकि परिवार का कोई वरिष्ठ सदस्य अपनी सहमति वापस ले सकता है.

घर में बहस या मतभेद बढ़ सकते हैं, खासकर आपके देर से घर आने की वजह से. रिश्तों को बचाना है तो आज ईगो साइड में रखना पड़ेगा वरना छोटी बात बड़ा विवाद बन सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal): स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है. बदलते मौसम को नजरअंदाज किया तो सर्दी-खांसी या कमजोरी हो सकती है. खाली पेट घर से निकलना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, लेकिन ज्यादा मीठा खाना भी आलस्य बढ़ा सकता है. बैलेंस रखना जरूरी है वरना दिनभर सुस्ती बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7

आज का उपाय: आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और गरीबों को सफेद मिठाई का दान करें, इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों के लिए दिन अच्छा है?
नहीं, आज का दिन सावधानी और नुकसान से बचने का है, जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान कर सकते हैं.

2. क्या आज नई डील या निवेश करना सही रहेगा?
आज नई डील या निवेश से बचना बेहतर है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में नहीं है.

3. क्या आज पारिवारिक जीवन में समस्या आ सकती है?
हां, परिवार में मतभेद या मांगलिक कार्यों में बाधा आ सकती है, इसलिए संयम जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Apr 2026 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

पारिवारिक जीवन में आज क्या समस्याएँ आ सकती हैं?

पारिवारिक जीवन में तनाव के संकेत हैं। सगाई या विवाह जैसे कार्यों में बाधा आ सकती है और घर में बहस बढ़ सकती है।

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