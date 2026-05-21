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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 21 May 2026: कर्क राशि नया फ्लैट या इलेक्ट्रॉनिक सामान बुक करने के लिए नोट करें आज का महाशुभ समय, भविष्य में मिलेगा बड़ा रिटर्न

Aaj ka Kark Rashifal 21 May 2026: कर्क राशि नया फ्लैट या इलेक्ट्रॉनिक सामान बुक करने के लिए नोट करें आज का महाशुभ समय, भविष्य में मिलेगा बड़ा रिटर्न

Cancer Horoscope 21 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 21 May 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद सुदृढ़ और साख बढ़ाने वाला रहेगा. बिजनेसमैन के द्वारा बाजार में दिए गए सभी चेक आज बिल्कुल समय पर क्लियर (पास) होंगे और आपको किसी भी पेमेंट को स्टॉप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे सप्लायर्स के बीच आपकी इज्जत और विश्वसनीयता बहुत बढ़ जाएगी. मार्केट से आज आपको कई सुखद संदेश मिलेंगे और आपके किसी बहुत पुराने व प्रतिष्ठित क्लाइंट से आपको फिर से कोई बड़ा काम या प्रोजेक्ट मिल सकता है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) आज सुबह घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ और पानी का सेवन करके निकलें, यह दिन भर आपके ऊर्जा स्तर को बहुत शानदार बनाए रखेगा. आज आप अपनी किसी नई स्किल (कौशल) को सीखने या ट्रेनिंग के लिए कोई व्यावसायिक यात्रा कर सकते हैं, जो भविष्य में आपके प्रोफेशनल पोर्टफोलियो को बहुत समृद्ध और मजबूत बनाएगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और ज्ञान अर्जित कर रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन बौद्धिक विकास कराने वाला है. अपनी पढ़ाई की एकाग्रता को बढ़ाने, सही दिशा में आगे बढ़ने और करियर में मनचाहा लाभ हासिल करने के लिए आज आपके लिए “ऊँ बृं बृहस्पतये नमः” मंत्र का जाप करना बेहद प्रॉफिटेबल (लाभदायक) रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों और अपनों के सहयोग का रहेगा. फैमिली में आज आपके प्रगतिशील विचारों को पूरा समर्थन और आदर मिलेगा, जिससे सामाजिक समूह में आपकी सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी. ऑफिस और काम के बाद आज आप अपनी फैमिली के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक उत्सव में शामिल होंगे, जिससे आपको मानसिक रूप से असीम शांति और आत्मिक संतोष मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के मामले में आज का पूरा दिन आपके पक्ष में झुका रहेगा. प्रथम भाव का चंद्रमा और आपका उच्च ऊर्जा स्तर आपको शारीरिक रूप से पूरी तरह फिट और तरोताजा बनाए रखेगा. पुरानी किसी शारीरिक समस्या से भी आज राहत मिलने के मजबूत संकेत हैं.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज आपकी राशि में गोचर कर रहे चंद्रमा को बली करने और गुरु कृपा पाने के लिए गुरुवार के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर श्वेत चंदन का त्रिपुंड लगाएं और ओम नमः शिवाय का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 May 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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