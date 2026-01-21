हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Rashifal 21 January 2026: कर्क राशि के लिए सतर्क दिन, निवेश और सेहत में सावधानी जरूरी

Cancer Horoscope 21 January 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Jan 2026 12:03 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 21 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में स्थित हैं, जिसके कारण घर से जुड़े जटिल मामलों में उलझन बढ़ सकती है. किसी भी विषय पर भावनाओं में बहकर निर्णय लेने से बचें. धैर्य और समझदारी से काम लेने पर स्थितियां आपके नियंत्रण में रह सकती हैं.

बिजनेस राशिफल
व्यापार के लिहाज से आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल नहीं है. किसी भी प्रकार का नया इन्वेस्टमेंट फिलहाल टाल देना ही बेहतर रहेगा. सही अवसर और अनुकूल समय आने पर ही धन लगाएं. इंडस्ट्रियल बिजनेस से जुड़े लोगों को मशीनों की सर्विसिंग या रिपेयर पर खर्च करना पड़ सकता है, जिससे बजट थोड़ा प्रभावित होगा. खर्च आवश्यक है, लेकिन इसे बोझ न बनने दें. व्यवसाय में स्थिरता बनाए रखना आज प्राथमिकता होनी चाहिए.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को वर्कप्लेस पर टीमवर्क पर विशेष ध्यान देना होगा. यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर टीम के साथ काम कर रहे हैं, तो आपसी तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी है, तभी अच्छे परिणाम सामने आएंगे. पुराने अधूरे कार्यों को पूरा करने पर फोकस रखें. आज नए कार्य की शुरुआत करने से बचें, क्योंकि उसमें असफलता की संभावना अधिक बन रही है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है. किसी को उधार देने से बचें, खासकर यदि न्यू जनरेशन से कोई धन मांगने आए तो साफ मना करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि दिया गया पैसा फंस सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और बजट के अनुसार ही चलें.

लव और फैमिली राशिफल
ग्रहण दोष के प्रभाव से पारिवारिक माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रह सकता है. किसी बात को लेकर बहस या डिबेट हो सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. जीवनसाथी के साथ चाहकर भी अच्छा समय नहीं बिता पाएंगे, क्योंकि आप किसी अन्य जिम्मेदारी या कार्य में व्यस्त रहेंगे. समझदारी और धैर्य से रिश्तों को संभालें.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर विशेष सतर्कता आवश्यक है. डायबिटीज की समस्या उभर सकती है या पहले से है तो बढ़ सकती है. नियमित दवा लें और मेडिसिन हमेशा अपने साथ रखें. खानपान में लापरवाही न करें और मीठे से दूरी बनाए रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों के लिए दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. पढ़ाई या स्किल्स के प्रदर्शन में मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाएगा. निराश होने के बजाय कमियों पर काम करें और अभ्यास बढ़ाएं.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग क्रीम
भाग्यशाली अंक 2
अनलक्की अंक 1

उपाय
आज चंद्र देव को कच्चा दूध अर्पित करें और शिव मंत्र का जाप करें. इससे मानसिक तनाव कम होगा और पारिवारिक कलह में शांति आएगी.

FAQs

प्रश्न 1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा
उत्तर. नहीं, आज निवेश से बचना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

प्रश्न 2. नौकरी में सफलता के लिए क्या करें
उत्तर. टीमवर्क और पुराने कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें.

प्रश्न 3. सेहत को लेकर सबसे बड़ी सावधानी क्या है
उत्तर. डायबिटीज और खानपान पर विशेष नियंत्रण रखना जरूरी है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 21 Jan 2026 12:03 AM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Rashifal 2026 Horoscope 2026
Embed widget