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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 20 May 2026: कर्क राशि लेबर स्ट्राइक या मशीनों की खराबी से प्रोडक्शन हो सकता है जीरो, रिकवरी एजेंट बिगाड़ सकते हैं सामाजिक साख

Aaj ka Kark Rashifal 20 May 2026: कर्क राशि लेबर स्ट्राइक या मशीनों की खराबी से प्रोडक्शन हो सकता है जीरो, रिकवरी एजेंट बिगाड़ सकते हैं सामाजिक साख

Cancer Horoscope 20 May 2026: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 20 May 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, shool योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन काफी सतर्कता और धैर्य रखने का है. चंद्रमा के बारहवें भाव में होने से नए बिजनेस कॉन्टैक्ट्स (संपर्कों) से आज आपको हानि हो सकती है. वर्तमान में ग्रह गोचर आपके पक्ष में नहीं हैं, जिसके कारण बाजार में रिकवरी एजेंटों का खराब व्यवहार बिजेनसमैन की सामाजिक साख को बिगाड़ सकता है, इसलिए वित्तीय मामलों में संयम रखें. किसी भी प्रकार के नए निवेश या प्रॉपर्टी के लिए टोकन मनी देने से आज पूरी तरह बचें, क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके धन के नाश का संकेत दे रही है. कार्यस्थल पर अचानक होने वाली लेबर स्ट्राइक (मजदूरों की हड़ताल) या मशीनों में बड़ी खराबी आज आपके प्रोडक्शन को जीरो (शून्य) कर सकती है. याद रखें “किस्मत के पन्ने आज भले ही कोरे हों, पर अपनी मेहनत की कलम से आप नया इतिहास लिख सकते हैं।”

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मानसिक रूप से मजबूत रहने का है. ऑफिस में आज किसी को-वर्कर (सहकर्मी) की तीखी या नकारात्मक टिप्पणी आपको मानसिक चोट पहुँचा सकती है, लेकिन आपको बहस में पड़ने के बजाय संयम से काम लेना होगा और अपने बेहतरीन कार्य से ही उसे करारा जवाब देना होगा. जो लोग विदेश में नौकरी कर रहे हैं या जाने की तैयारी में हैं, उन्हें आज वर्क परमिट या वीजा संबंधी जरूरी कागजों में किसी बड़ी समस्या या देरी का सामना करना पड़ सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए बुधवार का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. खेल के मैदान पर आज प्लेयर्स का प्रदर्शन औसत से भी कम रहने की आशंका है. आप मानसिक भटकाव के कारण अपनी पुरानी गलतियों को बार-बार दोहराएंगे, जो आपके करियर के लिए घातक साबित हो सकता है. इस समय सीनियर खिलाड़ियों और कोच की सलाह पर पूरा ध्यान दें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा विचलित करने वाला रह सकता है. संतान की सेहत अचानक बिगड़ने के कारण आज आपको अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं, जिससे घर का माहौल अशांत रहेगा और आपका मानसिक तनाव चरम पर पहुँच सकता है. विपरीत परिस्थितियों में जीवनसाथी का सहयोग आपको संबल देगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन काफी सुस्ती और कमजोरी भरा रह सकता है. चिंताओं के कारण आपकी अपनी सेहत में भारीपन और चिड़चिड़ापन लगातार बना रहेगा, जिससे आपके निजी रिश्तों में भी तनाव आने के संकेत मिल रहे हैं. खुद को शांत रखने के लिए पर्याप्त आराम करें.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज द्वादश चंद्रमा और विपरीत गोचर के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए भगवान गणेश को हरी दूर्वा चढ़ाएं और संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें. शाम के समय गाय को हरा चारा खिलाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 20 May 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Kark Rashifal Cancer Horoscope Today
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