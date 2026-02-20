हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 20 February 2026: कर्क राशि ऑफिस में अप्रेजल या इंक्रीमेंट का मिल सकता है बड़ा अपडेट

Aaj ka Kark Rashifal 20 February 2026: कर्क राशि ऑफिस में अप्रेजल या इंक्रीमेंट का मिल सकता है बड़ा अपडेट

Cancer Horoscope 20 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Feb 2026 03:11 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 20 February 2026 in Hindi: चन्द्रमा 9वें भाव में होने से आज आपकी सोशल लाइफ अच्छी रहेगी. भाग्य का साथ मिलेगा और धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. साध्य और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से आपकी कार्यप्रणाली में किए गए बदलाव के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप अपने निर्णयों पर दृढ़ रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को मीडिया और ऑनलाइन कार्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग आपके बिजनेस को गति दे सकता है. मार्केटिंग रणनीति में बदलाव लाभदायक रहेगा. यदि आप नए प्रोजेक्ट की योजना बना रहे हैं, तो आज उसे शुरू करने का विचार कर सकते हैं.

जॉब राशिफल

ऑफिस में अधिकारियों से मतभेद होने की संभावना है, जिससे एकाग्रता प्रभावित हो सकती है. धैर्य और समझदारी से काम लें. एंप्लॉयड पर्सन को अप्रेजल या इंक्रीमेंट को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है. लंबे समय से किया गया इंतजार आज पूरा होने की संभावना है.

लव और फैमिली

रिश्तों के मामले में सतर्क रहने की आवश्यकता है. छोटी-छोटी बातों को बढ़ाने से बचें. मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ी परेशानी महसूस हो सकती है, इसलिए संयम और संतुलन बनाए रखें. परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.

स्टूडेंट और एजुकेशन

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन अपने-अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रयासरत रहेंगे. मेहनत का परिणाम आने वाले समय में मिलेगा.

हेल्थ

आप दिनभर चुस्त और सक्रिय रहेंगे. ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरे होंगे.

  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अनलक्की अंक: 4
  • लक्की रंग: नेवी ब्लू
  • उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज कर्क राशि वालों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिल सकता है?
हाँ, सकारात्मक अपडेट मिलने की संभावना है.

2. क्या आज नया व्यवसाय शुरू करना उचित है?
ऑनलाइन और मीडिया से जुड़े कार्यों में शुरुआत करना लाभदायक रहेगा.

3. रिश्तों में तनाव से कैसे बचें?
धैर्य रखें, संवाद बनाए रखें और छोटी बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 20 Feb 2026 03:11 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Cancer Horoscope Kark Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Kark Rashifal 20 February 2026: कर्क राशि ऑफिस में अप्रेजल या इंक्रीमेंट का मिल सकता है बड़ा अपडेट
Aaj ka Kark Rashifal 20 February 2026: कर्क राशि ऑफिस में अप्रेजल या इंक्रीमेंट का मिल सकता है बड़ा अपडेट
राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 20 February 2026: जोश और उत्साह से भरेंगे मिथुन राशि वाले, साध्य और सर्वाअमृत योग से नौकरी की तलाश होगी पूरी
Aaj ka Mithun Rashifal 20 February 2026: जोश और उत्साह से भरेंगे मिथुन राशि वाले, साध्य और सर्वाअमृत योग से नौकरी की तलाश होगी पूरी
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 February 2026: वृषभ राशि खुशखबरी का दिन! बड़े भाई से मिल सकता है सुखद समाचार
Aaj ka Vrishabh Rashifal 20 February 2026: वृषभ राशि खुशखबरी का दिन! बड़े भाई से मिल सकता है सुखद समाचार
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 20 February 2026: मेष राशि सावधान! नए संपर्कों से काम में आ सकती है रुकावट, निवेश के लिए समय पक्ष में नहीं
Aaj ka Mesh Rashifal 20 February 2026: मेष राशि सावधान! नए संपर्कों से काम में आ सकती है रुकावट, निवेश के लिए समय पक्ष में नहीं
Advertisement

वीडियोज

Crime News : गैंगस्टर की 'मीठी छुरी' ! | Sansani
Ghaziabad News: स्कूल के बच्चों को जान की नही है परवाह, एक स्कूटी पर कई छात्र है सवार | Indirapuram
Janhit: 2027 के लिए तय हो गया है 'हिंदुत्व' का नया फॉर्मूला? | CM Yogi Bhagwat Meeting | UP News
Mahadangal: बटुकों का सम्मान, UP में 2027 का घमासान ? | Shankaracharya | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: AI के क्षेत्र में कॉन्पटीशन भी बहुत है... | Bharat Mandapam
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल फाइटर जेट डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
'आपका देश और मजबूत हुआ', भारत में 114 राफेल डील की आलोचना पर फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जापान जाएंगे CM योगी, 600 किमी रफ्तार वाली मैग्लेव में करेंगे सफर, रेल तकनीक से होंगे रूबरू
जापान जाएंगे CM योगी, 600 किमी रफ्तार वाली मैग्लेव में करेंगे सफर, रेल तकनीक से होंगे रूबरू
विश्व
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर डोनाल्ड ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
'11 महंगे जेट मार गिराए गए', भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर पर ट्रंप के दावे में नया ट्विस्ट 
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन, जानें पूरा माजरा
पाकिस्तान टीम में कलह, टी20 वर्ल्ड कप के बीच बिगड़े कोच और कप्तान के रिलेशन
बॉलीवुड
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
संजय दत्त की बेटी बन छाई थी ये एक्ट्रेस, अब केरला स्टोरी 2 आएंगी नजर, दिव्यांका त्रिपाठी संग रहा ये कनेक्शन
इंडिया
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', ऋषि सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कही ऐसी बात, ठहाकों से गूंजा हॉल
'AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन...', सुनक ने दिल्ली के ट्रैफिक पर कहा कुछ ऐसा, ठहाकों से गूंजा हॉल
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
हेल्थ
Shwaasa AI App: फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
फोन के सामने खांसेंगे, ऐप बता देगा फेफड़ों का हाल! AIIMS ने इस AI ऐप को दी मंजूरी, जानें कैसे काम करता है काम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget