Aaj ka Kark Rashifal 18 February 2026: कर्क राशि आज सतर्क रहें! पैसों के मामले में लापरवाही भारी पड़ सकती है!

Cancer Horoscope 18 February 2026: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 18 Feb 2026 03:45 AM (IST)
Preferred Sources

Kark Rashifal 18 February 2026 in Hindi: आज का दिन आपके लिए सतर्कता और संयम का संदेश लेकर आया है. चंद्रमा का 8वें भाव में होना वाहन, वित्त और व्यक्तिगत संबंधों में सावधानी बरतने की आवश्यकता दिखा रहा है.

यदि आप अपने कार्य और निर्णयों में धैर्य और विवेक अपनाएंगे तो दिन संतुलित और उपयोगी रहेगा.

बांग्लादेश 2026: तारिक रहमान का राज्याभिषेक या कांटों भरा ताज? नक्षत्रों की टेढ़ी चाल और भविष्य की बड़ी भविष्यवाणियां

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

स्वास्थ्य के मामले में दिन सतर्क रहने का है. प्रैक्टिस या व्यायाम के दौरान नसों में खिंचाव की संभावना है. मानसिक और शारीरिक तनाव से बचने के लिए योग और हल्की स्ट्रेचिंग फायदेमंद रहेगी. वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

ग्रहण दोष की स्थिति के कारण आर्थिक मामलों में तुरंत लाभ की संभावना कम है. कानूनी या वित्तीय अड़चनें व्यापारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं. पार्टनरशिप बिजनेस में मधुर और संयमित व्यवहार आपके नेटवर्क को मजबूत करेगा, जिससे भविष्य में लाभ मिलेगा.

जॉब और करियर (Job & Career)

वर्कस्पेस पर किसी पर भी अंधविश्वास न करें. किसी पर ज्यादा भरोसा करने से धोखा मिलने की संभावना है. वर्तमान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें ही पूर्ण करने का प्रयास करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

आज नया कौशल सीखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. लक्ष्य केंद्रित रखने से पढ़ाई या प्रैक्टिस में अच्छा परिणाम मिल सकता है. स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी प्रैक्टिस के दौरान सुरक्षा और सावधानी बरतनी होगी.

लव और फैमिली (Love & Family)

लव लाइफ में अहंकारी व्यवहार और आक्रामक वाणी से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. जीवनसाथी के साथ संवाद संयमित रखें. पारिवारिक संबंधों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: पिंक
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 5

अचूक उपाय: आज अपने व्यवहार में संयम रखें और किसी भी वित्तीय या कानूनी निर्णय से पहले अच्छी तरह सोच-विचार करें. वाहन या जोखिमपूर्ण गतिविधियों में सतर्क रहें.

(FAQs)

1. क्या आज व्यापारिक निवेश करना सुरक्षित है?
ग्रहण दोष के कारण तत्काल लाभ की संभावना कम है, इसलिए बड़े निवेश से बचें.

2. क्या यात्रा के लिए दिन अनुकूल है?
वाहन या लंबी यात्रा के दौरान सतर्क रहें, जोखिम कम करने के लिए सभी सुरक्षा उपाय अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Feb 2026 03:45 AM (IST)
